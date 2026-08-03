Xiaomi’den 60 gün pil ömrü sunan yeni kompakt tıraş makinesi

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, kişisel bakım ürünleri ailesine günlük kullanıma ve seyahate odaklanan yeni bir elektrikli tıraş makinesi ekledi. Mijia Portable Electric Shaver Pro, kompakt boyutları, metal gövde, gelişmiş bıçak sistemi ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Xiaomi Mijia Portable Electric Shaver Pro özellikleri

Yeni model, tek parça alaşım gövde tasarımıyla geliyor. Xiaomi, cihazı saten altın, gümüş ve gece grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuyor. Metal gövde, ürünün hem daha dayanıklı hem de plastik gövdeli geleneksel tıraş makinelerine kıyasla daha premium bir his vermesini amaçlıyor.

Mijia Portable Electric Shaver Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri, çevreleyen tıraş kilidi yapısı ile çift halkalı dalgalı folyo ve paslanmaz çelik bıçakları bir araya getirmesi. Xiaomi'ye göre bu yapı, kılların daha etkili şekilde yakalanmasına yardımcı olurken bıçakların sıkışma ihtimalini de azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın IPX8 su geçirmezlik sertifikası bulunuyor. Böylece tıraş makinesi kullanım sonrasında doğrudan su altında yıkanabiliyor ve ıslak koşullarda da kullanılabiliyor.

Xiaomi, cihazın kullanımını kolaylaştırmak için bir temas sensörü de eklemiş. Tıraş makinesi cilde temas ettiğinde bıçaklar otomatik olarak çalışmaya başlıyor, ciltten uzaklaştırıldığında ise kendiliğinden duruyor. Bu sistem yalnızca kullanım kolaylığı sağlamıyor, aynı zamanda cihazın gereksiz yere çalışmasını önleyerek pil tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor.

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Taşınabilir tıraş makinesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise pil ömrü. Xiaomi'nin verdiği bilgilere göre cihaz, tek şarjla 60 güne kadar kullanılabiliyor. Ayrıca cihaz şarj olurken de çalışmaya devam edilebiliyor.

Mijia Portable Electric Shaver Pro'nun normal satış fiyatı 349 yuan (52 dolar) olarak belirlendi. Xiaomi, ürünün lansmana özel fiyatını ise 297 yuan (44 dolar) olarak açıkladı. Çin'de ön siparişlerin yarın başlaması bekleniyor. Ürünün küresel pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda ise şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Xiaomi’den 60 gün pil ömrü sunan yeni kompakt tıraş makinesi

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