Xiaomi’den 60 gün pil ömrü sunan yeni kompakt tıraş makinesi

Xiaomi Mijia Portable Electric Shaver Pro özellikleri
Yeni model, tek parça alaşım gövde tasarımıyla geliyor. Xiaomi, cihazı saten altın, gümüş ve gece grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuyor. Metal gövde, ürünün hem daha dayanıklı hem de plastik gövdeli geleneksel tıraş makinelerine kıyasla daha premium bir his vermesini amaçlıyor.
Mijia Portable Electric Shaver Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri, çevreleyen tıraş kilidi yapısı ile çift halkalı dalgalı folyo ve paslanmaz çelik bıçakları bir araya getirmesi. Xiaomi'ye göre bu yapı, kılların daha etkili şekilde yakalanmasına yardımcı olurken bıçakların sıkışma ihtimalini de azaltıyor.
Xiaomi, cihazın kullanımını kolaylaştırmak için bir temas sensörü de eklemiş. Tıraş makinesi cilde temas ettiğinde bıçaklar otomatik olarak çalışmaya başlıyor, ciltten uzaklaştırıldığında ise kendiliğinden duruyor. Bu sistem yalnızca kullanım kolaylığı sağlamıyor, aynı zamanda cihazın gereksiz yere çalışmasını önleyerek pil tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor.
Taşınabilir tıraş makinesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise pil ömrü. Xiaomi'nin verdiği bilgilere göre cihaz, tek şarjla 60 güne kadar kullanılabiliyor. Ayrıca cihaz şarj olurken de çalışmaya devam edilebiliyor.
Mijia Portable Electric Shaver Pro'nun normal satış fiyatı 349 yuan (52 dolar) olarak belirlendi. Xiaomi, ürünün lansmana özel fiyatını ise 297 yuan (44 dolar) olarak açıkladı. Çin'de ön siparişlerin yarın başlaması bekleniyor. Ürünün küresel pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda ise şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.Kaynakça https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=184373&spmref=YouPinPC.$SearchFilter$1.search_list.1.14393642&last_scmv2=3001.21.1:zero-3:zero-4:zero-5:zero-6:zero-7:zero.0.0&scmv2_num=0 https://www.gizmochina.com/2026/08/03/xiaomi-launches-mijia-portable-electric-shaver-pro-with-60-day-battery-life-ipx8-rating/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii