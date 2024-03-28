Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?
28 Mart itibariyle ön siparişe açılan Xiaomi 14 Ultra, 4 Nisan itibariyle sevkiyatlara başlayacak. Telefona ek olarak “Xiaomi 14 Ultra Photography Kit” aparatı da satışa sunuldu. Ancak fiyatı 99.999 TL olarak görülüyor ve bu fiyat temsili olabilir zira yurtdışı fiyatı 140 dolar. Resmi sitede ayrıca “Kit akıllı telefon içermez” uyarısı da yapılıyor.
Xiaomi 14 Ultra’nın özelliklerine hatırlamak gerekirse: Telefonda 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz ekran yer alıyor. Bu ekran Snapdragon 8 Gen 3 ve 16GB LPDDR5X RAM ile destekleniyor. 512GB depolama alanı sunan telefon, 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto kameralara sahip. 5.300mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj özellikleriyle donatılan Xiaomi 14 Ultra, Android 14'ün üzerinde HyperOS ile çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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