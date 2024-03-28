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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlar Ultra modeli haricinde Türkiye’de satışa sunulmuştu. Şimdi ise Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı açıklanırken telefon da satışa çıkartıldı.
    Xiaomi 14 Ultra fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ekim ayında Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modellerini tanıttıktan sonra şimdiye kadarki en güçlü Android telefonu Xiaomi 14 Ultra’yı geçtiğimiz ay resmen tanıtmıştı. Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modelleri global lansmandan kısa bir süre sonra Türkiye’de ön siparişe açılmış ancak Ultra modelinin daha sonra geleceği belirtilmişti. Şimdi süre doldu ve Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı açıklandı.

    Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

    Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı 74.999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolama varyantı için geçerli durumda. Şimdilik diğer konfigürasyon seçenekleri mevcut değil. Bununla birlikte resmi sitede sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

    28 Mart itibariyle ön siparişe açılan Xiaomi 14 Ultra, 4 Nisan itibariyle sevkiyatlara başlayacak. Telefona ek olarak “Xiaomi 14 Ultra Photography Kit” aparatı da satışa sunuldu. Ancak fiyatı 99.999 TL olarak görülüyor ve bu fiyat temsili olabilir zira yurtdışı fiyatı 140 dolar. Resmi sitede ayrıca “Kit akıllı telefon içermez” uyarısı da yapılıyor.

    Xiaomi 14 Ultra’nın özelliklerine hatırlamak gerekirse: Telefonda 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz ekran yer alıyor. Bu ekran Snapdragon 8 Gen 3 ve 16GB LPDDR5X RAM ile destekleniyor. 512GB depolama alanı sunan telefon, 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto kameralara sahip. 5.300mAh  / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj özellikleriyle donatılan Xiaomi 14 Ultra, Android 14'ün üzerinde HyperOS ile çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Xiaomi 14 Ultra, xiaomi ve
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