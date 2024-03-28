Tam Boyutta Gör Xiaomi, ekim ayında Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modellerini tanıttıktan sonra şimdiye kadarki en güçlü Android telefonu Xiaomi 14 Ultra’yı geçtiğimiz ay resmen tanıtmıştı. Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modelleri global lansmandan kısa bir süre sonra Türkiye’de ön siparişe açılmış ancak Ultra modelinin daha sonra geleceği belirtilmişti. Şimdi süre doldu ve Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı açıklandı.

Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı 74.999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolama varyantı için geçerli durumda. Şimdilik diğer konfigürasyon seçenekleri mevcut değil. Bununla birlikte resmi sitede sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

28 Mart itibariyle ön siparişe açılan Xiaomi 14 Ultra, 4 Nisan itibariyle sevkiyatlara başlayacak. Telefona ek olarak “Xiaomi 14 Ultra Photography Kit” aparatı da satışa sunuldu. Ancak fiyatı 99.999 TL olarak görülüyor ve bu fiyat temsili olabilir zira yurtdışı fiyatı 140 dolar. Resmi sitede ayrıca “Kit akıllı telefon içermez” uyarısı da yapılıyor.

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Xiaomi 14 Ultra’nın özelliklerine hatırlamak gerekirse: Telefonda 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz ekran yer alıyor. Bu ekran Snapdragon 8 Gen 3 ve 16GB LPDDR5X RAM ile destekleniyor. 512GB depolama alanı sunan telefon, 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto kameralara sahip. 5.300mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj özellikleriyle donatılan Xiaomi 14 Ultra, Android 14'ün üzerinde HyperOS ile çalışıyor.

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Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı açıklandı