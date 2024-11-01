Xiaomi akıllı sıcak termosunu duyurdu

Xiaomi akıllı termos
Basmalı termos olarak da tanımlayabileceğimiz Mijia Portable Instant Hot Water Dispenser ürünü 880 gram ağırlığında ve çift katmanlı imal edilmiş. 250ml, 350ml ve 500ml olarak 3 farklı ölçüde kapasite ayarı sunuyor. 45-95 derece arasında 5 sıcaklık ayarı var. Ayrıca 5 derecelik farklarla kendiniz de ayar yapabiliyorsunuz.
350ml bardağı ile ısıttığınız suyu alabileceğiniz gibi pompasıyla da bardağa dolum yapılabiliyor. Su hacmini yetersiz bulanlar için harici su şişesi adaptörü ile içecek keyfinizi kesintisiz devam ettirebiliyorsunuz. Yüksek rakımlı ortamlarda sıcaklığı ayarlayan özel bir mod da mevcut. Kendi kendini temizleyen termos LED ekranında bilgi de veriyor. Fiyatı ise 35$.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über