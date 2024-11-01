Xiaomi akıllı sıcak termosunu duyurdu

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Tam Boyutta Gör Ev ve ofis kullanımına yönelik hemen her hafta farklı bir ürün tanıtan Xiaomi, bu hafta hareket halinde sıcak su ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor. Mijia Portable Instant Hot Water Dispenser sadece 3 saniyede su ısıtabiliyor.

Xiaomi akıllı termos

Basmalı termos olarak da tanımlayabileceğimiz Mijia Portable Instant Hot Water Dispenser ürünü 880 gram ağırlığında ve çift katmanlı imal edilmiş. 250ml, 350ml ve 500ml olarak 3 farklı ölçüde kapasite ayarı sunuyor. 45-95 derece arasında 5 sıcaklık ayarı var. Ayrıca 5 derecelik farklarla kendiniz de ayar yapabiliyorsunuz.

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350ml bardağı ile ısıttığınız suyu alabileceğiniz gibi pompasıyla da bardağa dolum yapılabiliyor. Su hacmini yetersiz bulanlar için harici su şişesi adaptörü ile içecek keyfinizi kesintisiz devam ettirebiliyorsunuz. Yüksek rakımlı ortamlarda sıcaklığı ayarlayan özel bir mod da mevcut. Kendi kendini temizleyen termos LED ekranında bilgi de veriyor. Fiyatı ise 35$.



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