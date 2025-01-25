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Xiaomi, 15 serisini geçen yıl Çin'de piyasaya sürdü. Şirket henüz serinin küresel lansmanını yapmadan seriye Ultra modelini eklemeye hazırlanıyor. Raporlar, Xiaomi'nin 15 Ultra'yı Çin ve küresel pazarlarda aynı anda, muhtemelen diğer Xiaomi 15 serisiyle birlikte piyasaya süreceğini gösteriyor.

Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 15 Ultra'nın gerçek görüntüsü ilk defa ortaya çıktı. Sızdırılan görüntü, dairesel modül içinde dörtlü bir kamera düzenini ortaya koyuyor. Ana kamera muhtemelen 1 inç büyüklüğünde 50 MP bir sensör içerecek. Bunun yanında 50 MP ultra geniş kamera ve 3x yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto kamera yer alacak.

Bu üç sensörün üzerinde solda LEICA markası yer alırken, makro çekim yeteneğine ve 4,3x zum özelliğine sahip 200 MP periskop telefoto lens sağda yer alıyor. En üstte ise LED flaş kamera kurulumunu tamamlıyor.

Sızdırılan görüntüde, siyah vegan deri arka panelle kontrast oluşturan kırmızı vurgulu bir dış halka görülüyor. Söylentilere göre, Xiaomi 15 Ultra'da cam veya seramik arka panel seçenekleri de sunulacak.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde, bu sızdırılan görüntü ile daha önceki render görünütleri arasında bazı farklılıklar bulunuyor. LEICA markası sızdırılan görüntüde dikey görünürken, render'larda yatay olarak konumlandırılıyordu. Ek olarak, render görüntülerinde çift arka flaş yer alırken, sızdırılan görüntüde tek bir LED flaş bulunuyor.

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Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra, dört taraftan mikro kavisli 6,73 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Ekran, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü sunacak.

Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan telefon, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil ile gelecek. Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

Cihazın arka kamera kurulumunda OIS desteğine sahip 50 MP Sony LYT-900 ana kamera, 50 MP Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera, 50 MP Sony IMX858 telefoto kamera ve 100x'e kadar yapay zeka destekli hibrit zum desteğine sahip 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto kamera yer alacak. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunacak.

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Xiaomi 15 Ultra'nın gerçek görüntüsü ilk defa ortaya çıktı