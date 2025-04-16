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    Xiaomi kendi işlemcisi için vites yükseltti: Yakında geliyor

    Xiaomi, kendi mobil işlemcisini üretme yolunda büyük bir adım attı. Şirkete ait 3nm işlemci için özel çip ekibi kuruldu. Peki sırada ne var? İşte detaylar...   
    Xiaomi kendi işlemcisi için vites yükseltiyor: Ekip kuruldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, mobil yonga pazarında önemli bir adım attı. Şirket, mobil cihazlar birimi içinde Qualcomm, MediaTek ve Exynos'a rakip olacak özel bir yonga platformu departmanı kuruyor. Qualcomm'un eski yöneticilerinden Qin Muyun'un başına getirildiği ekip, doğrudan CEO Lei Jun'a bağlı çalışacak.

    Xiaomi’nin işlemci hedefi netleşiyor

    Kaçıranlar için Xiaomi’nin yonga seti serüveni 2017'de 28nm sürecinde geliştirilen Pengpai S1 ile başlamıştı. Son yıllarda ise görüntüleme (C serisi), hızlı şarj (P serisi), güç yönetimi (G serisi), sinyal (T serisi) ve ekran kontrolü (D serisi) gibi alanlara yönelik çiplerle karşılaşıyoruz. Şimdi ise Xiaomi, bu alanda tam teşekküllü bir yonga seti hazırlıyor.

    Xiaomi kendi işlemcisi için vites yükseltiyor: Ekip kuruldu Tam Boyutta Gör
    Son raporlara göre Xiaomi'nin yeni platformu, 3nm sürecinde 3.2GHz’de çalışan bir Cortex X925, üç adet 2.6GHz Cortex A725 ve dört adet 2.0GHz Cortex A520 çekirdeğiyle sekiz çekirdekli bir yapı sunacak. Buradaki ana çekirdek, MediaTek Dimensity 9400'deki konfigürasyonla benzerlik gösterse de, genel yapı itibarıyla amiral gemilerinden bir adım geride olabilir.

    Grafik tarafında ise 1.3GHz frekansında çalışan Imagination IMG DXT72 GPU'ya işaret ediliyor. Bu da Snapdragon 8 Gen 2'deki Adreno 740'a eş değer veya daha hızlı olacak. Şu an için yeni yonga seti hakkında bilinenler bunlarla. Ancak gelişmenin şirket için kilometre taşı niteliğinde olduğunu söyleyelim. Keza özellikle ABD yaptırımları sonrası Huawei’nin yaşadığı darboğaz göz önüne alındığında, Xiaomi'nin tam anlamıyla bağımsız hale geldiğini görebiliriz.

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