Xiaomi kendi işlemcisi için vites yükseltti: Yakında geliyor

Xiaomi’nin işlemci hedefi netleşiyor
Kaçıranlar için Xiaomi’nin yonga seti serüveni 2017'de 28nm sürecinde geliştirilen Pengpai S1 ile başlamıştı. Son yıllarda ise görüntüleme (C serisi), hızlı şarj (P serisi), güç yönetimi (G serisi), sinyal (T serisi) ve ekran kontrolü (D serisi) gibi alanlara yönelik çiplerle karşılaşıyoruz. Şimdi ise Xiaomi, bu alanda tam teşekküllü bir yonga seti hazırlıyor.
Grafik tarafında ise 1.3GHz frekansında çalışan Imagination IMG DXT72 GPU'ya işaret ediliyor. Bu da Snapdragon 8 Gen 2'deki Adreno 740'a eş değer veya daha hızlı olacak. Şu an için yeni yonga seti hakkında bilinenler bunlarla. Ancak gelişmenin şirket için kilometre taşı niteliğinde olduğunu söyleyelim. Keza özellikle ABD yaptırımları sonrası Huawei’nin yaşadığı darboğaz göz önüne alındığında, Xiaomi'nin tam anlamıyla bağımsız hale geldiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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