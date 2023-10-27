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    Xiaomi, HyperOS'lu ilk çamaşır makinesini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi ultra ince bir ankastre çamaşır makinesi tanıttı. Kompakt boyutları ve 10 kg çamaşır kapasitesiyle öne çıkan cihaz markanın HyperOS destekli ilk çamaşır makinesi olma özelliği taşıyor.
    Xiaomi, HyperOS'lu ilk çamaşır makinesini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte sadece merakla beklenen Xiaomi 14 akıllı telefonlarını ve Watch S3 akıllı saatini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni HyperOS işletim sistemiyle çalışan Mijia Intelligent çamaşır makinesini de gözler önüne çıkardı.

    Çamaşır makinesi, kullanıcının yıkama modlarını seçebileceği büyük bir renkli OLED ekrana sahip. Gösterge panelinin arayüzü HyperOS üzerine kurulu. Bu sayede Xiaomi telefon sahipleri çamaşır yıkama işlemini doğrudan telefonları üzerinden kontrol edebilecekler.

    Xiaomi, HyperOS'lu ilk çamaşır makinesini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Ultra ince ankastre çamaşır makinesi, markanın HyperOS işletim sistemini çalıştıran ilk çamaşır makinesi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca kullanıcılar cihazı sesli komutlarla kontrol edebilecekler ve Wi-Fi üzerinden yazılımını güncelleyebilecekler. Belki de bu güncellemeler, makinenin yıkama işlemini daha iyi yapmasını sağlayacak.

    10 kg çamaşır kapasitesi

    Makinenin tamburunun çapı 530 mm ve tek seferde 10 kilograma kadar çamaşır alabiliyor. Farklı senaryolar ve çamaşır türleri için toplam 26 program mevcut. En hızlı yıkama sadece 12 dakika sürüyor. Tüm bunlara ek olarak verimliliği %100'e yakın olan sterilizasyon ve temizleme modu da var.

    Xiaomi, HyperOS'lu ilk çamaşır makinesini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Makine, toz çamaşır deterjanı için bir ön karıştırma fonksiyonuna sahip. Tambura girmeden önce suyla karıştırılarak köpürtülüyor. Bu işlemin, deterjanın kumaşa daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlayarak daha temiz yıkama sonuçları elde edilmesine yardımcı olduğunu belirtelim.

    Xiaomi'nin HyperOS destekli çamaşır makinesi 2023 yılı sonuna kadar Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise 1.999 yuan (270 dolar) olarak belirlendi. Diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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