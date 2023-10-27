Xiaomi, HyperOS'lu ilk çamaşır makinesini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çamaşır makinesi, kullanıcının yıkama modlarını seçebileceği büyük bir renkli OLED ekrana sahip. Gösterge panelinin arayüzü HyperOS üzerine kurulu. Bu sayede Xiaomi telefon sahipleri çamaşır yıkama işlemini doğrudan telefonları üzerinden kontrol edebilecekler.
Ultra ince ankastre çamaşır makinesi, markanın HyperOS işletim sistemini çalıştıran ilk çamaşır makinesi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca kullanıcılar cihazı sesli komutlarla kontrol edebilecekler ve Wi-Fi üzerinden yazılımını güncelleyebilecekler. Belki de bu güncellemeler, makinenin yıkama işlemini daha iyi yapmasını sağlayacak.
10 kg çamaşır kapasitesi
Makinenin tamburunun çapı 530 mm ve tek seferde 10 kilograma kadar çamaşır alabiliyor. Farklı senaryolar ve çamaşır türleri için toplam 26 program mevcut. En hızlı yıkama sadece 12 dakika sürüyor. Tüm bunlara ek olarak verimliliği %100'e yakın olan sterilizasyon ve temizleme modu da var.
Makine, toz çamaşır deterjanı için bir ön karıştırma fonksiyonuna sahip. Tambura girmeden önce suyla karıştırılarak köpürtülüyor. Bu işlemin, deterjanın kumaşa daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlayarak daha temiz yıkama sonuçları elde edilmesine yardımcı olduğunu belirtelim.
Xiaomi'nin HyperOS destekli çamaşır makinesi 2023 yılı sonuna kadar Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise 1.999 yuan (270 dolar) olarak belirlendi. Diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.