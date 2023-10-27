Xiaomi, HyperOS'lu ilk çamaşır makinesini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte sadece merakla beklenen Xiaomi 14 akıllı telefonlarını ve Watch S3 akıllı saatini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni HyperOS işletim sistemiyle çalışan Mijia Intelligent çamaşır makinesini de gözler önüne çıkardı.

Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Çamaşır makinesi, kullanıcının yıkama modlarını seçebileceği büyük bir renkli OLED ekrana sahip. Gösterge panelinin arayüzü HyperOS üzerine kurulu. Bu sayede Xiaomi telefon sahipleri çamaşır yıkama işlemini doğrudan telefonları üzerinden kontrol edebilecekler.

Tam Boyutta Gör

Ultra ince ankastre çamaşır makinesi, markanın HyperOS işletim sistemini çalıştıran ilk çamaşır makinesi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca kullanıcılar cihazı sesli komutlarla kontrol edebilecekler ve Wi-Fi üzerinden yazılımını güncelleyebilecekler. Belki de bu güncellemeler, makinenin yıkama işlemini daha iyi yapmasını sağlayacak.

10 kg çamaşır kapasitesi

Makinenin tamburunun çapı 530 mm ve tek seferde 10 kilograma kadar çamaşır alabiliyor. Farklı senaryolar ve çamaşır türleri için toplam 26 program mevcut. En hızlı yıkama sadece 12 dakika sürüyor. Tüm bunlara ek olarak verimliliği %100'e yakın olan sterilizasyon ve temizleme modu da var.

Tam Boyutta Gör

Makine, toz çamaşır deterjanı için bir ön karıştırma fonksiyonuna sahip. Tambura girmeden önce suyla karıştırılarak köpürtülüyor. Bu işlemin, deterjanın kumaşa daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlayarak daha temiz yıkama sonuçları elde edilmesine yardımcı olduğunu belirtelim.

Xiaomi'nin HyperOS destekli çamaşır makinesi 2023 yılı sonuna kadar Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise 1.999 yuan (270 dolar) olarak belirlendi. Diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.