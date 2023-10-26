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    Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: Değiştirilebilir çerçeve, 15 gün pil ömrü, eSIM, HyperOS

    Xiaomi bugünkü etkinlikte yeni akıllı saatini tanıttı. Xiaomi Watch S3 olarak adlandırılan model değiştirilebilir çerçeve, HyperOS arayüzü ve eSIM desteği gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

    Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün düzenlediği geniş çaplı etkinlikte sadece Xiaomi 14 akıllı telefonlarını ve HyperOS işletim sistemini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı saatini de duyurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere Xiaomi Watch S3 modelinden bahsediyoruz.

    Cihaz 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Kullanıcılar ayrı olarak satılacak değiştirilebilir çerçeveler ile akıllı saatin görünümünü diledikleri gibi özelleştirebilecekler. Her çerçeve için farklı bir kadran hazırlandı. Çeşitli renklerde kayışlar da satışa sunulacak.

    Akıllı saat %20 daha hassas olan 12 kanallı bir kalp atış hızı sensörü içeriyor. Ayrıca kandaki oksijen miktarını (SpO2) ölçme, uyku kalitesini, stres seviyesini ve solunum hızını izleme gibi özellikleri mevcut. Kadınlara yönelik sağlık verilerini takip edebiliyor. Ayrıca çift bantlı uydu konumlandırma özelliği de var.

    Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    150'den fazla spor modu

    Xiaomi Watch S3, sanal asistanlı yeni bir profesyonel snowboard modu da dahil olmak üzere 150'den fazla spor modu içeriyor. Şirket pil ömrünün kullanım senaryosuna göre 15 güne kadar çıkabildiğini açıkladı. Tüm bunlara ek olarak cihazda NFC modülüne yer verildiğini de belirtelim.

    Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Watch S3, MIUI'nin yerini alan HyperOS sistemiyle çalışıyor. Ancak lansmanda yeni arayüzün temel özellikleri ve kullanışlı fonksiyonları hakkında pek bilgi verilmedi. Ancak görünüşe bakılırsa çok daha düşük güç tüketiyor. Akıllı saatin temel modeli 110 dolara, eSIM'li versiyonu 135 dolara satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    4088 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, akıllı saat ve
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    Forumdan Konular

    misli mi nesine mi eski kiracı ikametini almamış haftada 3 gün spor yeterli mi lumberjack nasıl bir marka 15 yaşında 20"lik diş çıkar mi

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