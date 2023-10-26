Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: Değiştirilebilir çerçeve, 15 gün pil ömrü, eSIM, HyperOS

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün düzenlediği geniş çaplı etkinlikte sadece Xiaomi 14 akıllı telefonlarını ve HyperOS işletim sistemini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı saatini de duyurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere Xiaomi Watch S3 modelinden bahsediyoruz.

Xiaomi HyperOS tanıtıldı: İşte HyperOS alacak telefonlar 1 gün önce eklendi

Cihaz 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Kullanıcılar ayrı olarak satılacak değiştirilebilir çerçeveler ile akıllı saatin görünümünü diledikleri gibi özelleştirebilecekler. Her çerçeve için farklı bir kadran hazırlandı. Çeşitli renklerde kayışlar da satışa sunulacak.

Akıllı saat %20 daha hassas olan 12 kanallı bir kalp atış hızı sensörü içeriyor. Ayrıca kandaki oksijen miktarını (SpO2) ölçme, uyku kalitesini, stres seviyesini ve solunum hızını izleme gibi özellikleri mevcut. Kadınlara yönelik sağlık verilerini takip edebiliyor. Ayrıca çift bantlı uydu konumlandırma özelliği de var.

Tam Boyutta Gör

150'den fazla spor modu

Xiaomi Watch S3, sanal asistanlı yeni bir profesyonel snowboard modu da dahil olmak üzere 150'den fazla spor modu içeriyor. Şirket pil ömrünün kullanım senaryosuna göre 15 güne kadar çıkabildiğini açıkladı. Tüm bunlara ek olarak cihazda NFC modülüne yer verildiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Watch S3, MIUI'nin yerini alan HyperOS sistemiyle çalışıyor. Ancak lansmanda yeni arayüzün temel özellikleri ve kullanışlı fonksiyonları hakkında pek bilgi verilmedi. Ancak görünüşe bakılırsa çok daha düşük güç tüketiyor. Akıllı saatin temel modeli 110 dolara, eSIM'li versiyonu 135 dolara satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Watch S3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı