Xiaomi, 1kg kapasiteli mini çamaşır makinesini piyasaya sürdü

Xiaomi Mijia mini çamaşır makinesi özellikleri
Çamaşır makinesi, 1 kg yıkama kapasitesi ve 0,5 kg'lık kurutma kapasitesiyle yer bakımından sıkıntı çeken ve tek başına yaşıyan kişiler için ideal. 22 kg ağırlığa sahip cihaz, 800 devirde sıkma işlemini gerçekleştirebiliyor. Makinenin boyutları ise şöyle: 328 mm genişlik, 452 mm derinlik ve 461 mm yükseklik.
Makine ayrıca, akıllı deterjan dağıtım sistemiyle yük miktarını otomatik olarak algılayarak deterjan miktarını otomatik ayarlıyor ve aşırı detarjan ve su kullanımının önüne geçiyor.
Direct Drive (doğrudan tahrikli) bir motorla donatılan Xiaomi Mijia mini çamaşır makinesi, farklı kıyafetler için özel yıkama programları sunuyor ve Mi Home uygulaması ve XiaoAi aracılığıyla sesli komutlarla uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca uzaktan yazılım güncelleme desteğiyle yeni işlevlerin eklenebilmesine olanak tanıyor.
Çin'de ön siparişe özel 274 dolar fiyattan satışa çıkan Xiaomi Mijia mini çamaşır makinesinin liste fiyatı ise 370 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: