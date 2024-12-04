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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Mijia markası altında 1 kg kapasiteli mini çamaşır makinesini piyasaya sürdü. XHQG10MJ402 model numaralı çamaşır makinesinin özellikleri neler bir göz atalım.

Xiaomi Mijia mini çamaşır makinesi özellikleri

Çamaşır makinesi, 1 kg yıkama kapasitesi ve 0,5 kg'lık kurutma kapasitesiyle yer bakımından sıkıntı çeken ve tek başına yaşıyan kişiler için ideal. 22 kg ağırlığa sahip cihaz, 800 devirde sıkma işlemini gerçekleştirebiliyor. Makinenin boyutları ise şöyle: 328 mm genişlik, 452 mm derinlik ve 461 mm yükseklik.

Tam Boyutta Gör Hijyen özelliklerine de sahip olan makine, HPV ve diğer birçok virüs ve bakteriyi ortadan kaldırmak için 95 derece sıcaklıkta buhar sterilizasyonu döngüsüyle, giysileri tıbbi standartta dezenfekte edebiliyor.

Makine ayrıca, akıllı deterjan dağıtım sistemiyle yük miktarını otomatik olarak algılayarak deterjan miktarını otomatik ayarlıyor ve aşırı detarjan ve su kullanımının önüne geçiyor.

Tam Boyutta Gör Hassas çamaşırlar için hassas kurutma, 45 dakikalık hızlı yıkama ve kurutma, 15 dakikalık hızlı yıkama özelliklerine sahip olan cihaz ayrıca, çamaşırlar yıkandıktan sonra 30 dakika içinde çıkarılmazsa devreye giren otomatik havalandırma işlevini barındırıyor.

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Direct Drive (doğrudan tahrikli) bir motorla donatılan Xiaomi Mijia mini çamaşır makinesi, farklı kıyafetler için özel yıkama programları sunuyor ve Mi Home uygulaması ve XiaoAi aracılığıyla sesli komutlarla uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca uzaktan yazılım güncelleme desteğiyle yeni işlevlerin eklenebilmesine olanak tanıyor.

Çin'de ön siparişe özel 274 dolar fiyattan satışa çıkan Xiaomi Mijia mini çamaşır makinesinin liste fiyatı ise 370 dolar.

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Xiaomi, 1kg kapasiteli mini çamaşır makinesini piyasaya sürdü