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Tam Boyutta Gör Xiaomi bildiğiniz gibi kendi işlemcisini üreterek mobil pazarda daha bağımsız hale gelmek istiyor. Öyle ki 2025 yılında Snapdragon 8 Gen 1 benzeri bir çözümle karşımıza çıkabileceği belirtilmişti. Şimdi Xiaomi, kendi geliştirdiği 3 nm akıllı telefon işlemcisi (SoC) için üretim aşamasını geçti.

Xiaomi kendi 3nm işlemcisi için hazır: İlk üretim tamamlandı

Kaçıranlar için Xiaomi'nin yonga seti geliştirme yolculuğu, yaklaşık yedi yıl önce tanıttığı Surge S1 ile başladı ve halihazırda devam ediyor. Bu bağlamda hazırlıklar sürerken, şirkete ait ilk 3nm işlemcinin başarıyla 'banttan çıktığı' bilgisi paylaşıldı. Bilmeyenler için 'banttan çıkış', herhangi bir entegre devrenin seri üretime gönderilmeden önceki tasarım sürecinin son aşamasını ifade ediyor.

Şimdilik, yeni işlemcinin CPU kümesi, GPU'su, ARM tasarımlarının kullanımı hakkında bilgi yok. Ancak şirket için kilometre taşı niteliğinde ve Xiaomi'nin ilerlemesini engelleyen çeşitli engeller olabilir. Örneğin, Huawei gibi şirketler, ABD ticaret yaptırımları nedeniyle TSMC veya Samsung ile iş yapmaktan men edildi.

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Dolayısıyla Xiaomi, 3nm yonga seti için banttan çıkış statüsüne ulaştıysa, potansiyel olarak Huawei de dahil olmak üzere diğer Çinli firmalara da avantaj sağlayabilir. Keza 3 nm teknolojisi, daha küçük boyutta transistörler kullanarak daha yüksek performans sunarken, aynı zamanda enerji tüketimini de düşürüyor. Bu noktada Huawei'nin bir süredir 7nm fabrikasyon sürecinde takılı kaldığını hatırlatalım.

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Xiaomi kendi 3nm işlemcisi için hazır: İlk üretim tamamlandı