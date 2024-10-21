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    Anlık Bildirim

    Xiaomi kendi 3nm işlemcisi için hazır: İlk üretim tamamlandı

    Xiaomi'nin kendi geliştirdiği 3 nm işlemcisi üretim bandından çıktı. Peki yeni gelişme, Xiaomi'ye karşı ticari yaptırımlara yol açacak mı? İşte detaylar...     
    Xiaomi kendi 3nm işlemcisi için hazır: İlk üretim tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bildiğiniz gibi kendi işlemcisini üreterek mobil pazarda daha bağımsız hale gelmek istiyor. Öyle ki 2025 yılında Snapdragon 8 Gen 1 benzeri bir çözümle karşımıza çıkabileceği belirtilmişti. Şimdi Xiaomi, kendi geliştirdiği 3 nm akıllı telefon işlemcisi (SoC) için üretim aşamasını geçti. 

    Xiaomi kendi 3nm işlemcisi için hazır: İlk üretim tamamlandı

    Kaçıranlar için Xiaomi'nin yonga seti geliştirme yolculuğu, yaklaşık yedi yıl önce tanıttığı Surge S1 ile başladı ve halihazırda devam ediyor. Bu bağlamda hazırlıklar sürerken, şirkete ait ilk 3nm işlemcinin başarıyla 'banttan çıktığı' bilgisi paylaşıldı. Bilmeyenler için 'banttan çıkış', herhangi bir entegre devrenin seri üretime gönderilmeden önceki tasarım sürecinin son aşamasını ifade ediyor. 

    Şimdilik, yeni işlemcinin CPU kümesi, GPU'su, ARM tasarımlarının kullanımı hakkında bilgi yok. Ancak şirket için kilometre taşı niteliğinde ve Xiaomi'nin ilerlemesini engelleyen çeşitli engeller olabilir. Örneğin, Huawei gibi şirketler, ABD ticaret yaptırımları nedeniyle TSMC veya Samsung ile iş yapmaktan men edildi.

    Dolayısıyla Xiaomi, 3nm yonga seti için banttan çıkış statüsüne ulaştıysa, potansiyel olarak Huawei de dahil olmak üzere diğer Çinli firmalara da avantaj sağlayabilir. Keza 3 nm teknolojisi, daha küçük boyutta transistörler kullanarak daha yüksek performans sunarken, aynı zamanda enerji tüketimini de düşürüyor. Bu noktada Huawei'nin bir süredir 7nm fabrikasyon sürecinde takılı kaldığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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