Xiaomi kendi 3nm işlemcisi için hazır: İlk üretim tamamlandı
Kaçıranlar için Xiaomi'nin yonga seti geliştirme yolculuğu, yaklaşık yedi yıl önce tanıttığı Surge S1 ile başladı ve halihazırda devam ediyor. Bu bağlamda hazırlıklar sürerken, şirkete ait ilk 3nm işlemcinin başarıyla 'banttan çıktığı' bilgisi paylaşıldı. Bilmeyenler için 'banttan çıkış', herhangi bir entegre devrenin seri üretime gönderilmeden önceki tasarım sürecinin son aşamasını ifade ediyor.
Şimdilik, yeni işlemcinin CPU kümesi, GPU'su, ARM tasarımlarının kullanımı hakkında bilgi yok. Ancak şirket için kilometre taşı niteliğinde ve Xiaomi'nin ilerlemesini engelleyen çeşitli engeller olabilir. Örneğin, Huawei gibi şirketler, ABD ticaret yaptırımları nedeniyle TSMC veya Samsung ile iş yapmaktan men edildi.
Dolayısıyla Xiaomi, 3nm yonga seti için banttan çıkış statüsüne ulaştıysa, potansiyel olarak Huawei de dahil olmak üzere diğer Çinli firmalara da avantaj sağlayabilir. Keza 3 nm teknolojisi, daha küçük boyutta transistörler kullanarak daha yüksek performans sunarken, aynı zamanda enerji tüketimini de düşürüyor. Bu noktada Huawei'nin bir süredir 7nm fabrikasyon sürecinde takılı kaldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)