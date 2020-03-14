Xiaomi, Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkaracak

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716 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen Mi 10 Pro, şimdiye kadarki en pahalı Xiaomi telefonlardan bir oldu. Ancak gelen son haberlere bakılırsa şirket yakında amiral gemisinin özellikleri kırpılmış daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkaracak.

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Xiaomi Mi 10 Pro'nun bütçe dostu versiyonu Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Listelenen özellikler cihazın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceğini gösteriyor. Maliyetin düşürülmesi telefonun daha ucuza satılmasını mümkün hale getirecek.

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Mi 10 Pro Özellikleri

Xiaomi Mi 10 Pro'nun 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB kapasiteli versiyonlarının bulunduğunu hatırlatalım. Cihaz 90 Hz tazeleme oranı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6.67 inç AMOLED ekran taşıyor.

Snapdragon 865 platformundan güç alan amiral gemisi telefonda 108 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü arka kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 20 megapiksel selfie kamerası var. Akıllı telefon 50 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh pil ile geliyor.

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