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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkaracak

    Xiaomi'nin en pahalı telefonlarından biri olarak piyasaya sürülen Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonu geliyor. Cihaz, Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkaracak
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    716 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen Mi 10 Pro, şimdiye kadarki en pahalı Xiaomi telefonlardan bir oldu. Ancak gelen son haberlere bakılırsa şirket yakında amiral gemisinin özellikleri kırpılmış daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkaracak.

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    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10'da kullanılan ana bileşenlerin maliyeti belli oldu"

    Xiaomi Mi 10 Pro'nun bütçe dostu versiyonu Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Listelenen özellikler cihazın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceğini gösteriyor. Maliyetin düşürülmesi telefonun daha ucuza satılmasını mümkün hale getirecek.

    Xiaomi, Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkaracak
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    Mi 10 Pro Özellikleri

    Xiaomi Mi 10 Pro'nun 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB kapasiteli versiyonlarının bulunduğunu hatırlatalım. Cihaz 90 Hz tazeleme oranı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6.67 inç AMOLED ekran taşıyor.

    Snapdragon 865 platformundan güç alan amiral gemisi telefonda 108 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü arka kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 20 megapiksel selfie kamerası var. Akıllı telefon 50 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh pil ile geliyor.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    salem33 1 gün
    Xiaomi kullanan ilk fırsatta Apple’a dönüyor.
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    nick bırakmamışsınız lan 3 gün
    715 dolar nedir ya şayomi bey
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    israpis2 4 gün yeni yorumcu
    şuan ki fiyatlara bak .. akakce.com/...
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    DH Misafiri 4 gün
    Bunlar da cıvıttı iyice. Parayı göre bozuluyor. Bu bir tabiat kanunu olsa gerek
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    DH Misafiri 4 gün
    Xiaomi fiyat performans kralı olmaya devam ediyor. Samsung iki kat daha pahalı, iphone 5G de 3 kat pahalı olursa şaşırmayın
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    sight 5 gün
    Mi10SE nerede, SE serisinden neden vazgeçtin xiaomi, compact telefon yaptınmı ucuz olurdu işte! İlla terlik yapacaksınız.

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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 gün
    Canımın içi onu yapabilirdiniz zaten, mi 10 ile mi 10 pro diye ayrı ayrı telefon çıkardınız ikisi de aynı telefon :D Pro, normal, lite versiyonları arasında belirleyici farklar ve bu farklara uygun fiyat aralıkları koymanız gerekiyor. Eskiden yapardınız ama millet yüz verdikçe seriye bağladınız.
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