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    Xiaomi Mi 10 kullanıcılarına müjde: MIUI 14 güncellemesi geliyor

    Çinli firma bu ay bir aksilik çıkmazsa Xiaomi 13 serisi ve MIIUI 14 güncellemesi için bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Bu güncelleme ülkemizde de satılan Xiaomi Mi 10 serisi için de yayımlanacak.
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    MIUI 14 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisi ve MIIUI 14 güncellemesi için heyecanla bekleyen milyonlarca kullanıcı var. İşte bu etkinlikte hakkında konuşulacağı söylenen bu yeni MIUI yazılımı Xiaomi Mi 10 serisi için de dağıtıma sunulacak.

    Xiaomi Mi 10 serisi ile MIUI 14 ne zaman tanışacak?

    Xiaomi 13 ailesi MIUI 14 güncellemesi eşliğinde piyasaya sürülecek. Daha sonra Xiaomi 12S serisi bu yazılımla tanışacak. Ardından Xiaomi 11 modelleri MIUI 14 ile donatılacak. Xiaomi Mi 10 kullanıcıları ise bu güncelleme için oluşturulan sıranın en sonunda yer alıyor.

    Daha az depolama alanı kullanacağı ve daha hızlı bir kullanım sunacağı öne sürülen ilgili MIUI sürümü güç tasarrufu moduyla ön plana çıkacak. Önceden yüklenen programlar ve üçüncü parti yazılımlar performans sunma konusunda eskisinden daha verimli olan sonuçlar ile karşımıza çıkacak.

    Xiaomi Mi 10 Tam Boyutta Gör
    Eski MIUI güncellemelerine nazaran daha fazla kişisel ayar ve yeni bir ekran aracı formatı sunacağı söylenen MIUI 14'ün herhangi bir galeride bulunan herhangi bir görüntüdeki bir metnin kopyalanabilmesini sağlayacağı ifade edildi.

    Türkiye'de satılan Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865 isimli işlemciden güç aldığı biliniyor. Türkiye'de satılan bu model 2 yıl önce piyasaya sürüldü.

    LPDDR5 bellek, simetrik çift hoparlör, UFS 3.0 depolama teknolojisi ve 90 Hz ekran yenileme hızı ile taçlandırılan kavisli bir AMOLED ekran bu modeli tercih eden kişilere yardımcı olacak.

    Bu özelliklere çözünürlüğü 108 MP olan bir ana kamera, 30 W kablolu ve 30 W kablosuz flaş şarj, 10 W kablosuz ters şarj ve 4780 mAh'lik bir batarya eşlik ediyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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