Xiaomi Mi 10 kullanıcılarına müjde: MIUI 14 güncellemesi geliyor

Xiaomi Mi 10 serisi ile MIUI 14 ne zaman tanışacak?
Xiaomi 13 ailesi MIUI 14 güncellemesi eşliğinde piyasaya sürülecek. Daha sonra Xiaomi 12S serisi bu yazılımla tanışacak. Ardından Xiaomi 11 modelleri MIUI 14 ile donatılacak. Xiaomi Mi 10 kullanıcıları ise bu güncelleme için oluşturulan sıranın en sonunda yer alıyor.
Daha az depolama alanı kullanacağı ve daha hızlı bir kullanım sunacağı öne sürülen ilgili MIUI sürümü güç tasarrufu moduyla ön plana çıkacak. Önceden yüklenen programlar ve üçüncü parti yazılımlar performans sunma konusunda eskisinden daha verimli olan sonuçlar ile karşımıza çıkacak.
Türkiye'de satılan Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865 isimli işlemciden güç aldığı biliniyor. Türkiye'de satılan bu model 2 yıl önce piyasaya sürüldü.
LPDDR5 bellek, simetrik çift hoparlör, UFS 3.0 depolama teknolojisi ve 90 Hz ekran yenileme hızı ile taçlandırılan kavisli bir AMOLED ekran bu modeli tercih eden kişilere yardımcı olacak.
Bu özelliklere çözünürlüğü 108 MP olan bir ana kamera, 30 W kablolu ve 30 W kablosuz flaş şarj, 10 W kablosuz ters şarj ve 4780 mAh'lik bir batarya eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım