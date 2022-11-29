MIUI 14 kullanıcıları memnun edecek mi? İşte gelecek olan dört büyük iyileştirme

MIUI geliştirme ekibinden Jin Fan tarafından açıklanan bilgilere göre, yeni MIUI 14 arayüzü dört ana iyileştirmeye sahip olacak: Daha az ön yüklü sistem uygulaması, daha pratik özellikler, yeni bir tasarım ve daha akıcı ve daha istikrarlı bir sistem deneyimi.
Ön yüklü uygulamalar kaldırılabilecek
Yeni arayüzde, önceden yüklenmiş uygulamaların kaldırılabileceği ve yalnızca telefon aramaları, kısa mesajlar, saat ve uygulama mağazası dahil olmak üzere en gerekli olanların bırakılabileceği bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam