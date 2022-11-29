MIUI 14 kullanıcıları memnun edecek mi? İşte gelecek olan dört büyük iyileştirme

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bugün Çin sosyal ağı Weibo sayfasında MIUI 14 arayüzünün resmi posterini "Bir yıllık bekleyiş, bir yenilik, bir başlangıç!" ifadeleriyle paylaştı.

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MIUI geliştirme ekibinden Jin Fan tarafından açıklanan bilgilere göre, yeni MIUI 14 arayüzü dört ana iyileştirmeye sahip olacak: Daha az ön yüklü sistem uygulaması, daha pratik özellikler, yeni bir tasarım ve daha akıcı ve daha istikrarlı bir sistem deneyimi.

Ön yüklü uygulamalar kaldırılabilecek

Yeni arayüzde, önceden yüklenmiş uygulamaların kaldırılabileceği ve yalnızca telefon aramaları, kısa mesajlar, saat ve uygulama mağazası dahil olmak üzere en gerekli olanların bırakılabileceği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı arayüzü açısından da MIUI 14'ün daha kullanıcı dostu olması için daha basit ve daha işlevsel olacağı söyleniyor. Son olarak MIUI 14 arayüzünün, Xiaomi 13 ile birlikte 1 Aralık'ta tanıtılacağını da belirtelim.

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