Android 13 tabanlı MIUI 14 detaylanıyor: İşte sunulan yenilikler

Android 13 tabanlı MIUI 14 neler sunacak?
Bildirilenlere göre Xiaomi telefonlar için yeni özellikleri beraberinde getirmesi beklenen MIUI 14, daha az depolama alanı kullanımı ve hafif yapısıyla öne çıkacak. Bununla birlikte yeni sürüm, ''güç tasarrufu'' modunda hem önceden yüklenmiş hem de üçüncü taraf uygulamaların performansını arttıran geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkacak.
Kullanıcı deneyimi konusun da yeni özellikler ile güncellenen MIUI 14, daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve yeni bir widget formatı ile kullanıcıların oluşturabileceği kombinasyon sayısını arttıracak. Arayüze eklenen bir diğer yenilik ise, kullanıcılar artık herhangi bir galeri görüntüsünden metinleri kopyalayabilecek.
Xiaomi ayrıca, cihazlar arasındaki bağlantıyı geliştirerek, kulaklıkları telefonunuza, tabletinize ve TV'nize bağlamayı ve bu cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Buna ek olarak MIUI 14, sesli dijital asistan tarafında da yenilikler sunuyor. Kullanıcılar artık asistan üzerinden çeviri, arama filtreleme ve çok daha fazlasını yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam