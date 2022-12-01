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    Android 13 tabanlı MIUI 14 detaylanıyor: İşte sunulan yenilikler

    Akıllı telefon devi Xiaomi, yakında Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini tanıtacak. Bugün, yeni güncelleme ile sunulacak yenilikler belli oldu. İşte detaylar
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    Xiaomi'nin MIUI 14 güncellemesi detaylanıyor: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesinin Xiaomi 13 serisi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dün ani bir kararla yaklaşan amiral gemisi telefonlar ertelenmiş olsa da, MIUI 14'ün güncelleme detayları sızdırıldı. Yeni ürün yazılımı, kişiselleştirme, performans, güvenlik ve gizlilik açısından birçok iyileştirme içeriyor.

    Android 13 tabanlı MIUI 14 neler sunacak?

    Bildirilenlere göre Xiaomi telefonlar için yeni özellikleri beraberinde getirmesi beklenen MIUI 14, daha az depolama alanı kullanımı ve hafif yapısıyla öne çıkacak. Bununla birlikte yeni sürüm, ''güç tasarrufu'' modunda hem önceden yüklenmiş hem de üçüncü taraf uygulamaların performansını arttıran geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkacak. 

    Kullanıcı deneyimi konusun da yeni özellikler ile güncellenen MIUI 14, daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve yeni bir widget formatı ile kullanıcıların oluşturabileceği kombinasyon sayısını arttıracak. Arayüze eklenen bir diğer yenilik ise, kullanıcılar artık herhangi bir galeri görüntüsünden metinleri kopyalayabilecek.

    Xiaomi'nin MIUI 14 güncellemesi detaylanıyor: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan bilgiler arasında ayrıca "Süper simge" adı verilen bir özellikten bahsediliyor. Bu özelliğin detayları bilinmiyor olsa da, ana ekrana yeni bir görünüm kazandırması bekleniyor. Yeni güncelleme, genel gizlilik ve güvenlik özellikleri konusunda da yenilikler getiriyor. Böylece cihazlar, gerçekleştirilen birçok eylemde bulutta hiçbir veri depolanmadan yerel olarak uçtan uca gizlilik desteğine sahip olacak.

    Xiaomi ayrıca, cihazlar arasındaki bağlantıyı geliştirerek, kulaklıkları telefonunuza, tabletinize ve TV'nize bağlamayı ve bu cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Buna ek olarak MIUI 14, sesli dijital asistan tarafında da yenilikler sunuyor. Kullanıcılar artık asistan üzerinden çeviri, arama filtreleme ve çok daha fazlasını yapabilecek. 

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 20 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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