Android 13 tabanlı MIUI 14 detaylanıyor: İşte sunulan yenilikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin merakla beklenen Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesinin Xiaomi 13 serisi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dün ani bir kararla yaklaşan amiral gemisi telefonlar ertelenmiş olsa da, MIUI 14'ün güncelleme detayları sızdırıldı. Yeni ürün yazılımı, kişiselleştirme, performans, güvenlik ve gizlilik açısından birçok iyileştirme içeriyor.

Android 13 tabanlı MIUI 14 neler sunacak?

Bildirilenlere göre Xiaomi telefonlar için yeni özellikleri beraberinde getirmesi beklenen MIUI 14, daha az depolama alanı kullanımı ve hafif yapısıyla öne çıkacak. Bununla birlikte yeni sürüm, ''güç tasarrufu'' modunda hem önceden yüklenmiş hem de üçüncü taraf uygulamaların performansını arttıran geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkacak.

Xiaomi 13'ün yarınki tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelendi 21 sa. önce eklendi

Kullanıcı deneyimi konusun da yeni özellikler ile güncellenen MIUI 14, daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve yeni bir widget formatı ile kullanıcıların oluşturabileceği kombinasyon sayısını arttıracak. Arayüze eklenen bir diğer yenilik ise, kullanıcılar artık herhangi bir galeri görüntüsünden metinleri kopyalayabilecek.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan bilgiler arasında ayrıca "Süper simge" adı verilen bir özellikten bahsediliyor. Bu özelliğin detayları bilinmiyor olsa da, ana ekrana yeni bir görünüm kazandırması bekleniyor. Yeni güncelleme, genel gizlilik ve güvenlik özellikleri konusunda da yenilikler getiriyor. Böylece cihazlar, gerçekleştirilen birçok eylemde bulutta hiçbir veri depolanmadan yerel olarak uçtan uca gizlilik desteğine sahip olacak.

Xiaomi 13'ün yeni görüntüleri sızdırıldı! 4 gün önce eklendi

Xiaomi ayrıca, cihazlar arasındaki bağlantıyı geliştirerek, kulaklıkları telefonunuza, tabletinize ve TV'nize bağlamayı ve bu cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Buna ek olarak MIUI 14, sesli dijital asistan tarafında da yenilikler sunuyor. Kullanıcılar artık asistan üzerinden çeviri, arama filtreleme ve çok daha fazlasını yapabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.