Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili detayları açıklamayı sürdürüyor. Açıklanan son bilgilere göre Mi 10 Ultra, antibakteriyel kılıfla gelecek ki bu da Covid-19 krizi döneminde son derece yerinde bir karar.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj
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Jun, Çinli mikro blog sitesi Weibo'daki bir gönderisinde bu konuya değindi. Deneyimli yönetici kutudan akıllı telefonla birlikte antimikrobiyal koruyucu kılıf çıkacağını söyledi. Ayrıca cihazın ekranında aynı özelliklere sahip bir koruyucu ekran filmi bulunacak.
Samsung da antimikrobiyal aksesuar sunuyor
Kılıf, b temel alan antimikrobiyal teknolojiye sahip olacak. Aynı şeyin çeşitli tekstil ürünlerinde de kullanıldığını biliyoruz. Gümüş iyonları bakterileri olumsuz etkileyerek işlevsiz hale getirebiliyor.
Xiaomi, antimikrobiyal aksesuar sunan ilk şirket olmayacak. Samsung da geçtiğimiz ay "Antimicrobial Coating" markasının tescilini yaptırmıştı. Şirket bu özel antimikrobiyal kaplamayı Galaxy Note 20 serisinin aksesuarlarında kullandı.
https://www.gizmochina.com/2020/08/08/xiaomi-mi-10-ultral-ship-antimicrobial-case-and-screen-protector Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ya da Mi 10 Ultra'nın sızıntılara göre "devrim yaratacak" özelliği o periskop lenste gizli o periskop lens 12-120 mm arasında 10x optik zoom yapabiliyor ve diyaframı 1:1.85'ten 4.1'e kadar kısılıyor böyle bir durumda. Fakat bu çok uçuk olur ve böyle bir şey olsaydı mutlaka duyardık. Ayrıca böyle olsaydı o lens hariç 3 lense gerek olmazdı. O lens hariç bir tane de büyük sensörlü lens yeterdi.
Edit: Şimdi P20 Pro'ya baktım da Huawei yıllardır aynısını yapıyormuş zaten, açısı en geniş lensten en dar lense, sonra da diyaframı en açık lensten en kısık lense şeklinde yazıyor. Tüm lensleri tekmiş gibi gösteriyor. Yani heyecanlanmaya gerek yok, şimdilik devrimsel bir özellik bulunmamakta...