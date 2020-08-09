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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek

    Xiaomi merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu yakında tanıtacak. Şirketin patronu, Mi 10 Ultra'nın antimikrobiyal koruyucu kılıf ve aynı özellikte koruyucu ekran filmiyle geleceğini açıkladı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek
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    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili detayları açıklamayı sürdürüyor. Açıklanan son bilgilere göre Mi 10 Ultra, antibakteriyel kılıfla gelecek ki bu da Covid-19 krizi döneminde son derece yerinde bir karar.

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    Jun, Çinli mikro blog sitesi Weibo'daki bir gönderisinde bu konuya değindi. Deneyimli yönetici kutudan akıllı telefonla birlikte antimikrobiyal koruyucu kılıf çıkacağını söyledi. Ayrıca cihazın ekranında aynı özelliklere sahip bir koruyucu ekran filmi bulunacak.

    Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek
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    Samsung da antimikrobiyal aksesuar sunuyor

    Kılıf, b temel alan antimikrobiyal teknolojiye sahip olacak. Aynı şeyin çeşitli tekstil ürünlerinde de kullanıldığını biliyoruz. Gümüş iyonları bakterileri olumsuz etkileyerek işlevsiz hale getirebiliyor.

    Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek
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    Xiaomi, antimikrobiyal aksesuar sunan ilk şirket olmayacak. Samsung da geçtiğimiz ay "Antimicrobial Coating" markasının tescilini yaptırmıştı. Şirket bu özel antimikrobiyal kaplamayı Galaxy Note 20 serisinin aksesuarlarında kullandı.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/08/xiaomi-mi-10-ultral-ship-antimicrobial-case-and-screen-protector Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    O değil de telefonun kamera bölümünde yazan "12-120 mm 1:1.85-4.1 Asph" yazısı çok ilginç. Normalde bu tek lens için kullanılan bir yazı. Fakat burada sanırım tüm lenslerin aralıkları ve diyafram değerleri kullanılarak bir algı oluşturulmuş. Bu durumda lenslerin tamamında da asferik lens kullanılmış anlamına geliyor.

    Ya da Mi 10 Ultra'nın sızıntılara göre "devrim yaratacak" özelliği o periskop lenste gizli o periskop lens 12-120 mm arasında 10x optik zoom yapabiliyor ve diyaframı 1:1.85'ten 4.1'e kadar kısılıyor böyle bir durumda. Fakat bu çok uçuk olur ve böyle bir şey olsaydı mutlaka duyardık. Ayrıca böyle olsaydı o lens hariç 3 lense gerek olmazdı. O lens hariç bir tane de büyük sensörlü lens yeterdi.

    Edit: Şimdi P20 Pro'ya baktım da Huawei yıllardır aynısını yapıyormuş zaten, açısı en geniş lensten en dar lense, sonra da diyaframı en açık lensten en kısık lense şeklinde yazıyor. Tüm lensleri tekmiş gibi gösteriyor. Yani heyecanlanmaya gerek yok, şimdilik devrimsel bir özellik bulunmamakta...
    O değil de telefonun kamera bölümünde yazan "12-120 mm 1:1.85-4.1 Asph" yazısı çok ilginç. Normalde bu tek lens için kullanılan bir yazı. Fakat burada sanırım t...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf.
    Kolonya da isteriz
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    hopeyoung 1 hf.
    Önce virüsü yaydılar dünyaya, şimdi de antibakteriyel kılıf kakalayacaklar. Çinlilerden korkulur.
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    Bloodin 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    O değil de telefonun kamera bölümünde yazan "12-120 mm 1:1.85-4.1 Asph" yazısı çok ilginç. Normalde bu tek lens için kullanılan bir yazı. Fakat burada sanırım tüm lenslerin aralıkları ve diyafram değerleri kullanılarak bir algı oluşturulmuş. Bu durumda lenslerin tamamında da asferik lens kullanılmış anlamına geliyor.

    Ya da Mi 10 Ultra'nın sızıntılara göre "devrim yaratacak" özelliği o periskop lenste gizli o periskop lens 12-120 mm arasında 10x optik zoom yapabiliyor ve diyaframı 1:1.85'ten 4.1'e kadar kısılıyor böyle bir durumda. Fakat bu çok uçuk olur ve böyle bir şey olsaydı mutlaka duyardık. Ayrıca böyle olsaydı o lens hariç 3 lense gerek olmazdı. O lens hariç bir tane de büyük sensörlü lens yeterdi.

    Edit: Şimdi P20 Pro'ya baktım da Huawei yıllardır aynısını yapıyormuş zaten, açısı en geniş lensten en dar lense, sonra da diyaframı en açık lensten en kısık lense şeklinde yazıyor. Tüm lensleri tekmiş gibi gösteriyor. Yani heyecanlanmaya gerek yok, şimdilik devrimsel bir özellik bulunmamakta...
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    X4eros 1 hf. yeni yorumcu
    Yanında eldiven maske hediye ediyorlarsa alınır
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