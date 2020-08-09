Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek

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Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili detayları açıklamayı sürdürüyor. Açıklanan son bilgilere göre Mi 10 Ultra, antibakteriyel kılıfla gelecek ki bu da Covid-19 krizi döneminde son derece yerinde bir karar.

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Jun, Çinli mikro blog sitesi Weibo'daki bir gönderisinde bu konuya değindi. Deneyimli yönetici kutudan akıllı telefonla birlikte antimikrobiyal koruyucu kılıf çıkacağını söyledi. Ayrıca cihazın ekranında aynı özelliklere sahip bir koruyucu ekran filmi bulunacak.

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Samsung da antimikrobiyal aksesuar sunuyor

Kılıf, b temel alan antimikrobiyal teknolojiye sahip olacak. Aynı şeyin çeşitli tekstil ürünlerinde de kullanıldığını biliyoruz. Gümüş iyonları bakterileri olumsuz etkileyerek işlevsiz hale getirebiliyor.

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Xiaomi, antimikrobiyal aksesuar sunan ilk şirket olmayacak. Samsung da geçtiğimiz ay "Antimicrobial Coating" markasının tescilini yaptırmıştı. Şirket bu özel antimikrobiyal kaplamayı Galaxy Note 20 serisinin aksesuarlarında kullandı.

https://www.gizmochina.com/2020/08/08/xiaomi-mi-10-ultral-ship-antimicrobial-case-and-screen-protector

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