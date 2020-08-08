Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Uygulamalar şüphesiz ki akıllı telefonların en önemli parçası. Mobil cihazlarımız için tasarlanmış, neredeyse her türlü ihtiyacımızı karşışamaya yönelik birçok uygulama var.
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Kullanıcıların evde daha fazla zaman geçirmeye başladığı karantina döneminde çeşitli uygulama ve hizmetlerin popülaritesi önemli ölçüde arttı.
Konferans uygulamalarına rağbet var
Sensor Tower isimli analiz firması, geride bıraktığımız Temmuz ayının en çok indirilen uygulamalarının listelendiği bir rapor yayınladı. Veriler önceki aylara göre pek bir fark olmadığını gösteriyor.İlginizi Çekebilir Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi
Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları:
- TikTok
- Zoom
- Messenger
- Google Meet
- SnackVideo
- Likee
- Telegram
TikTok klonları yükselişte
Listedeki birçok uygulama bilindik olsa da Likee ve Snack Video'yu ilk kez duymuş olabilirsiniz. Bu uygulamaların, Hindistan'da TikTok'un yasaklanmasının ardından yükselişe geçen TikTok klonları olduğunu belirtelim.
Çoğu ülkede ciddi sağlık kısıtlamaları kaldırıldı, ancak bazı şirketler uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle Zoom ve Google Meet video konferans uygulamalarının kullanım oranlarında da ciddi bir artış söz konusu.
Platform bazında listeler
Temmuz ayının popüler uygulamaları "platform" bazında da paylaşıldı. Aşağıdaki listeler aracılığıyla Apple App Store ve Google Play Store'da geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamalarına göz atabilirsiniz.
Apple App Store
- TikTok
- YouTube
- Zoom
- Facebook Messenger
- Google Maps
- Pinduoduo
- Gmail
Google Play Store
- TikTok
- Zoom
- Google Meet
- Facebook Messenger
- Snack Video
- Likee
- Telegram
https://www.gizmochina.com/2020/08/07/tiktok-was-the-most-downloaded-app-in-july-despite-stresses-from-governments/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En büyük eksikliği "bana bunun ve bunun gibilerin içeriklerini gösterme" seçeneğinin çalışmaması.
Instagram reels cikmis. 2 uygulama olacagina tek uygulamada birleştirilmiş