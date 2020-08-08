Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

    Geçtiğimiz ayın en popüler uygulamalarının listesi yayınladı. Evden çalışma nedeniyle konferans uygulamalarının kullanımı artarken yasaklanma tartışmalarının odağındaki TikTok zirvedeki yerini koruyor
    1 hf.
    4,1b
    1
    5
    Mobil U...
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Uygulamalar şüphesiz ki akıllı telefonların en önemli parçası. Mobil cihazlarımız için tasarlanmış, neredeyse her türlü ihtiyacımızı karşışamaya yönelik birçok uygulama var.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra"

    Kullanıcıların evde daha fazla zaman geçirmeye başladığı karantina döneminde çeşitli uygulama ve hizmetlerin popülaritesi önemli ölçüde arttı.

    Konferans uygulamalarına rağbet var

    Sensor Tower isimli analiz firması, geride bıraktığımız Temmuz ayının en çok indirilen uygulamalarının listelendiği bir rapor yayınladı. Veriler önceki aylara göre pek bir fark olmadığını gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi

    Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları:

    • TikTok
    • Facebook
    • Zoom
    • Instagram
    • WhatsApp
    • Messenger
    • Google Meet
    • SnackVideo
    • Likee
    • Telegram

    Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    TikTok klonları yükselişte

    Listedeki birçok uygulama bilindik olsa da Likee ve Snack Video'yu ilk kez duymuş olabilirsiniz. Bu uygulamaların, Hindistan'da TikTok'un yasaklanmasının ardından yükselişe geçen TikTok klonları olduğunu belirtelim.

    Çoğu ülkede ciddi sağlık kısıtlamaları kaldırıldı, ancak bazı şirketler uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle Zoom ve Google Meet video konferans uygulamalarının kullanım oranlarında da ciddi bir artış söz konusu.

    Platform bazında listeler

    Temmuz ayının popüler uygulamaları "platform" bazında da paylaşıldı. Aşağıdaki listeler aracılığıyla Apple App Store ve Google Play Store'da geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamalarına göz atabilirsiniz.

    Apple App Store

    • TikTok
    • YouTube
    • Instagram
    • Zoom
    • WhatsApp
    • Facebook
    • Facebook Messenger
    • Google Maps
    • Pinduoduo
    • Gmail

    Google Play Store

    • TikTok
    • Facebook
    • Zoom
    • WhatsApp
    • Instagram
    • Google Meet
    • Facebook Messenger
    • Snack Video
    • Likee
    • Telegram
       


    https://www.gizmochina.com/2020/08/07/tiktok-was-the-most-downloaded-app-in-july-despite-stresses-from-governments/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Telegram, ha gayret.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 1 hf.
    Listenin ilk 3 ü telefonumda yok çok şükür 😅
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf.
    Tiktok arada girdiğim eğlenceli ve oldukça vasat, absürt videoları ile de zaman tüketilen bir platformdu ama artık çekilmez oldu. Çekilmez olmasının nedeni popüler olmak adına vasat videolara daha da abanan kullanıcıları birinci sırada. Ama daha da önemlisi artıkl Tiktok'un kullanıcıyı manipüle etmeye ve yönlendirmeye çalıştığını fark etmemle başladı. Zira herhangi birini takip etmesenizde size gelişi güzel videoları keşfet mantığı ile sunuyor. Bu güzel. Ama bu video seçkilerinde hoşunuza gitmeyen içerik, kullanıcı veya tarz gördüğünüzde bu kişilerin size sunulmamasını sağlamanız mümkün değil. Mesela beğenmediğiniz bazı içerik videoları oldu. Eğer siz bunlara yanlışlıkla bir mesaj atarsanız sizi bu videoların müdavimi olarak görüp sürekli bu videolardan yolluyor. Siz bu videolara "ilgilenmiyorum" işareti koysanız da Tiktok bu talebinizi algılamıyor ve bu videoları sunmaya devam ediyor. Bir süre sonra kendinizi hiç beğenmediğimiz ve asla takip etmek istemediğiniz kişilerin size sürekli sunulması ile karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin tuhafı çok beğendiğiniz ve memnun olduğunuz videolar yavaş yavaş azalıyor ve siz kendinizi bir anda manipüle edilen ve yönlendirilen despot bir yapının içinde buluyorsunuz. Bu hali ile kullanım süresi 5 dakikadan 1 dakikaya iniyor ve sizi sinir edip kapatıyorsunuz. Bir yetişkin bu durumu anlıyor ama ne yazık ki 9+14 yaşındaki gençler için tamamen bir tuzağa dönüşüyor ve Tiktok nasıl bir insan istiyor ise ona göre formatlıyor izleyeni.

    En büyük eksikliği "bana bunun ve bunun gibilerin içeriklerini gösterme" seçeneğinin çalışmaması.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf.
    ABD elbette Tik Tok'a savaş açacak. Donanımı doğuya bırakalı çok oldu. ABD kişisel bilgilerin daha değerli olduğunu anlayalı çok oldu. Başkasına yedirmez kişisel veriler pastasını. Dünyanın en büyük 10 şirketi içindeki Google, Facebook gibi şirketler size hiçbir şey satmadan buraya girmeyi başarıyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 1 hf.
    Tiktoka gerek kalmadi



    Instagram reels cikmis. 2 uygulama olacagina tek uygulamada birleştirilmiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Batman: Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady Studios, yeni Suicide Squad oyununu duyurdu 1 hf. Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar işini tamamen bıraktı 1 hf. Xiaomi CEO'su açıkladı: Çip geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz 1 hf. Canik Mete serisi tabancalar ABD’de satışa sunulacak 1 hf. Big Navi 2 farklı bellek kapasitesiyle gelebilir 1 hf. Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar 1 hf. 20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir 1 hf. Raffaello Sanzio da Urbino'nun yüzü yeniden üretildi 1 hf. Intel Alder Lake DDR5 bellek desteğiyle geliyor 1 hf. Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir 1 hf. Epic Games toplamda 1.78 milyar dolar yatırım aldı 1 hf. Apple ve diğer devler arasında mağaza savaşı kızışıyor 1 hf. Mad Catz ilk çok formatlı oyun kolunu satışa sunuyor 1 hf. Logitech web kamerası siparişlerine yetişemiyor 1 hf. Orijinal Quake oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Nikon, fotoğraf makinelerini webcam’e çeviren bir yazılım yayınladı 1 hf. İngiltere’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki biyolojik savaş planı: “Operasyon Vejetaryen” 1 hf. Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği 1 hf. Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı 1 hf. Huawei Mate 40, Kirin yongalı son telefon olabilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu Sonraki Microsoft Surface Duo'nun yeni görüntüleri yayınlandı 1 hf. Bilim insanları Excel'deki komik bir hata yüzünden 27 geni yeniden isimlendirdi 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir 1 hf. Qualcomm DSP çipindeki güvenlik kusurları birçok Android kullanıcısını riske atıyor 1 hf. Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak 1 hf. Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var 1 hf. TikTok ilk TV uygulamasını başlattı 1 hf. Amerikan ulusal güvenlik roketlerini SpaceX ve ULA fırlatacak 1 hf. Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu 1 hf. LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli 1 hf. Huawei'in en iyi dizüstü bilgisayarı | MateBook X Pro incelemesi 1 hf. Hyundai, geliştirdiği konseptlerle "Geleceğin Mobilite Ödülü"nü kazandı 1 hf. Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu 1 hf. Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir 1 hf. Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi 1 hf. Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte 1 hf. Zeptolab’dan absürt robot savaşları oyunu 2 hf. 67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 hf. Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor 2 hf. Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız