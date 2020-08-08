Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

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Uygulamalar şüphesiz ki akıllı telefonların en önemli parçası. Mobil cihazlarımız için tasarlanmış, neredeyse her türlü ihtiyacımızı karşışamaya yönelik birçok uygulama var.

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Kullanıcıların evde daha fazla zaman geçirmeye başladığı karantina döneminde çeşitli uygulama ve hizmetlerin popülaritesi önemli ölçüde arttı.

Konferans uygulamalarına rağbet var

Sensor Tower isimli analiz firması, geride bıraktığımız Temmuz ayının en çok indirilen uygulamalarının listelendiği bir rapor yayınladı. Veriler önceki aylara göre pek bir fark olmadığını gösteriyor.

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Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları:

TikTok

Facebook

Zoom

Instagram

WhatsApp

Messenger

Google Meet

SnackVideo

Likee

Telegram

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TikTok klonları yükselişte

Listedeki birçok uygulama bilindik olsa da Likee ve Snack Video'yu ilk kez duymuş olabilirsiniz. Bu uygulamaların, Hindistan'da TikTok'un yasaklanmasının ardından yükselişe geçen TikTok klonları olduğunu belirtelim.

Çoğu ülkede ciddi sağlık kısıtlamaları kaldırıldı, ancak bazı şirketler uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle Zoom ve Google Meet video konferans uygulamalarının kullanım oranlarında da ciddi bir artış söz konusu.

Platform bazında listeler

Temmuz ayının popüler uygulamaları "platform" bazında da paylaşıldı. Aşağıdaki listeler aracılığıyla Apple App Store ve Google Play Store'da geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamalarına göz atabilirsiniz.

Apple App Store

TikTok

YouTube

Instagram

Zoom

WhatsApp

Facebook

Facebook Messenger

Google Maps

Pinduoduo

Gmail

Google Play Store

TikTok

Facebook

Zoom

WhatsApp

Instagram

Google Meet

Facebook Messenger

Snack Video

Likee

Telegram



https://www.gizmochina.com/2020/08/07/tiktok-was-the-most-downloaded-app-in-july-despite-stresses-from-governments/

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