Hasselblad lensli Xiaomi telefonlar bu yıl piyasaya çıkabilir

Son yıllarda akıllı telefonlar basit birer iletişim ve mesajlaşma aracı olmaktan çıktı, birçok kullanıcı açısından fotoğraf ve video çekmek için mükemmel bir araca dönüştüler. Üreticilerin de buna paralel olarak akıllı telefon kameralarına öncelik verdiğini söylemek mümkün.İlginizi Çekebilir Samsung, 8K video kaydı yapabilen 50MP'lik ISOCELL GN1 sensörünü tanıttı
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Çinli kaynaklara göre, yerel akıllı telefon üreticisi Xiaomi şu anda İsveç merkezli kamera ve lens üreticisi Hasselblad ile bir ortaklık görüşmesi yapıyor ve Hasselblad lensli ilk akıllı telefonların bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenmekte. Bundan bir yıl önce, Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Weibo sosyal medya sayfasında bir anket yapmış ve kullanıcılara akıllı telefonları için kamera geliştirirken Xiaomi'nin hangi şirketle işbirliği yapması gerektiğini sormuştu.
En çok oyu Hasselblad almıştı
Ankette Canon, Nikon ve Hasselblad dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz dört seçenek vardı. Hasselblad yaklaşık 15.000 oy alırken, Canon 7.714 ve Nikon ise 7.308 oy almıştı.
Ayrıca Xiaomi'nin kamera teknolojileri içieren bir patentinde Hasselblad markasından da bahsediliyordu. Bu veriler göz önüne alındığında, Xiaomi'nin Hasselblad lensli bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk üretici olacağını varsayabiliriz. Tüm bunlara ek olarak, Oppo ve Hasselblad'ın da bir işbirliği üzerinde anlaşabileceği öne sürülüyor.
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Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.
internette şikayetler peş peşe uçuyor
Biraz daha ucuz olsa alınabilir
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar