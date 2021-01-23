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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hasselblad lensli Xiaomi telefonlar bu yıl piyasaya çıkabilir

    Teknoloji üreticisi Xiaomi'nin bu yıl piyasaya süreceği akıllı telefon modellerinin kamerasında, isveçli Hasselblad şirketinin lenslerini kullanılabilir.
    37 dk. (Son Güncelleme: 20 dk.)
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Hasselblad lensli Xiaomi telefonlar bu yıl piyasaya çıkabilir
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    Son yıllarda akıllı telefonlar basit birer iletişim ve mesajlaşma aracı olmaktan çıktı, birçok kullanıcı açısından fotoğraf ve video çekmek için mükemmel bir araca dönüştüler. Üreticilerin de buna paralel olarak akıllı telefon kameralarına öncelik verdiğini söylemek mümkün.

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    Çinli kaynaklara göre, yerel akıllı telefon üreticisi Xiaomi şu anda İsveç merkezli kamera ve lens üreticisi Hasselblad ile bir ortaklık görüşmesi yapıyor ve Hasselblad lensli ilk akıllı telefonların bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenmekte. Bundan bir yıl önce, Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Weibo sosyal medya sayfasında bir anket yapmış ve kullanıcılara akıllı telefonları için kamera geliştirirken Xiaomi'nin hangi şirketle işbirliği yapması gerektiğini sormuştu.

    Hasselblad lensli Xiaomi telefonlar bu yıl piyasaya çıkabilir
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    En çok oyu Hasselblad almıştı

    Ankette Canon, Nikon ve Hasselblad dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz dört seçenek vardı. Hasselblad yaklaşık 15.000 oy alırken, Canon 7.714 ve Nikon ise 7.308 oy almıştı.

    Ayrıca Xiaomi'nin kamera teknolojileri içieren bir patentinde Hasselblad markasından da bahsediliyordu. Bu veriler göz önüne alındığında, Xiaomi'nin Hasselblad lensli bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk üretici olacağını varsayabiliriz. Tüm bunlara ek olarak, Oppo ve Hasselblad'ın da bir işbirliği üzerinde anlaşabileceği öne sürülüyor.



    https://news.mydrivers.com/1/736/736601.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    1 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    2 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    6 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ooo baya merak edilesi. Fiyat +3000 olur ama.
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