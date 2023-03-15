Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Aralık ayında Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü duyuran Xiaomi, yeni sürümü eski amiral gemileri ve orta seviye cihazlara ulaştırmaya başladı. Kısa süre önce Xiaomi Mi 10 serisinin güncelleme alacağını doğrulayan Çinli dev, şimdi güncellemenin hazır olduğunu duyurdu.

Xiaomi Mi 13 serisi için Android 13 güncellemesi hazır

Bugün yapılan açıklamada Xiaomi’nin cep telefonu yazılım departmanı direktörü Zhang Guoquan, Mi 10 serisi için MIUI 14 güncellemesinin neredeyse hazır olduğunu ve önümüzdeki haftadan itibaren yapı testlerinin başlayacağını duyurdu. Bu nedenle, şirketin güncellemeyi çok yakında paylaşacağını söyleyebiliriz.

Mi 10 serisi için MIUI 14, üçüncü büyük MIUI güncellemesi olacak. Bu bağlamda Android 10 işletim sistemi ile tanıtılan Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra, Android 13 sürümüne geçiş yapacak. En son MUI güncellemesinin Mi 10 Lite için Android sürümünü yükseltip yükseltmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Bu bağlamda Mi 10 serisi için önemli pil ve performans iyileştirmelerini beraberinde getireceğini belirtelim.

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Xiaomi Mi 10 kullanıcılarına müjde: Android 13 güncellemesi hazır