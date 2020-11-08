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    Xiaomi Mi 11, 48 MP ultra geniş açılı lens ve Snapdragon 875 ile gelecek

    Önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11, Geekbench'te görüldü. Mi 11 serisi, Snapdragon 875'e sahip ilk akıllı telefonlardan olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, 1 Aralık'ta yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875'i tanıtacak. Xiaomi, Snapdragon 875 yonga setini cihazlarında kullanacak ilk Çinli şirket olacak. Şirketin, Snapdragon 875 yonga setini 2021 yılının ilk aylarında tanıtılması beklenen Mi 11 serisinde kullanması bekleniyor. Mi 11 serisi, Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

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    Snapdragon 875 ve 48 MP ultra geniş açılı lens

    Güvenilir sızıntılara göre yaklaşmakta olan Snapdragon 875, bir adet 2.84GHz saat hızlı Cortex-X1, üç adet 2.42GHz saat hızlı Cortex-A78 ve dört adet 1.8GHz saat hızlı Cortex-A55 çekirdeklerini barındıracak.

    Geekbench'te M2012K11C model numarasıyla yer alan Mi 11, tek çekirdekli testlerde 1.105 puan ve çok çekirdekli testlerde ise 3,512 puan elde etti.

    Xiaomi Mi 11'in Geekbench 5 detayları, 5 nm sürecinde üretilen Snapdragon 875'in bu telefonda kullanılacağını gösteriyor. Yeni yonga seti tek çekirdek testlerde Snapdragon 865'e göre daha iyi sonuçlar elde etmiş olsa da çok çekirdekli testlerde büyük bir fark görülmüyor. Bunun sebebi olarak prototip cihazlarla testlerin yapılmış olması gösteriliyor.

    Xiaomi'nin Şubat ayında tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemileri Mi 11 serisi hakkında güçlü sızıntılar devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bilgiler, Mi 11 serisinden bir modelin 48 MP ultra geniş lense sahip olacağı yönünde. Ayrıca sızıntı, Mi 11 serisinin stabilizasyonda iyileştirmelerle geleceğini de ortaya koyuyor.



    https://www.gizchina.com/2020/11/07/xiaomi-mi-11-with-snapdragon-875-and-48mp-ultra-wide-angle-lens-leaked/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi 2 yıldır israr ettiği komik fiyatlarıyla asla amiral gemisi satamaz.firmanin resmen bitarafı kalktı
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    BoranFowler (Boran Güler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyatı eğer performansına göre iyi olursa amiral gemisi olur ama bu şartlarda fiyatının pek cebe uygun olacağını sanmam
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    interwap (Volkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Teyitsiz bilgiler 875 için uyumlu görünüyor.

    Kaynak 1 : "Snapdragon 875 got 1159 and 4090"
    https://www.gsmarena.com/samsungs_exynos_1000_might_be_faster_than_the_snapdragon_875-news-45380.php

    Kaynak 2:
    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_spotted_at_geekbench__its_not_using_the_exynos_1000-news-45435.php

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    anilk91 (ANIL KARA) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk sıkıntıya göre fena değil, daha rami ve diğer özellikleri belli değil bakalım diğer özellikleri ne olacak. Merakla bekliyoruz. Stablizasyon konusuna biraz daha ağırlık verseler ve mi note 10 daki eksikleri sorunları giderseler süper olucak.
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    WaylandIZMIR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    A14 cpu tek çekirdek skoru 1583. SD 875 yanına bile yaklaşamıyor fakat ara kapanmaya başladı. Eskiden 3 kat fark vardı şimdi makas daralıyor. Fakat yine de SD 875 iyi bir işlemci. Android alacaklar için tabi.
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    LIDAR ile ilgili haber yok sanırım, başlığa yazmamışsınız
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