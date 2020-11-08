Xiaomi Mi 11, 48 MP ultra geniş açılı lens ve Snapdragon 875 ile gelecek

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Qualcomm, 1 Aralık'ta yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875'i tanıtacak. Xiaomi, Snapdragon 875 yonga setini cihazlarında kullanacak ilk Çinli şirket olacak. Şirketin, Snapdragon 875 yonga setini 2021 yılının ilk aylarında tanıtılması beklenen Mi 11 serisinde kullanması bekleniyor. Mi 11 serisi, Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

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Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak

Snapdragon 875 ve 48 MP ultra geniş açılı lens

Güvenilir sızıntılara göre yaklaşmakta olan Snapdragon 875, bir adet 2.84GHz saat hızlı Cortex-X1, üç adet 2.42GHz saat hızlı Cortex-A78 ve dört adet 1.8GHz saat hızlı Cortex-A55 çekirdeklerini barındıracak.

Geekbench'te M2012K11C model numarasıyla yer alan Mi 11, tek çekirdekli testlerde 1.105 puan ve çok çekirdekli testlerde ise 3,512 puan elde etti.

Xiaomi Mi 11'in Geekbench 5 detayları, 5 nm sürecinde üretilen Snapdragon 875'in bu telefonda kullanılacağını gösteriyor. Yeni yonga seti tek çekirdek testlerde Snapdragon 865'e göre daha iyi sonuçlar elde etmiş olsa da çok çekirdekli testlerde büyük bir fark görülmüyor. Bunun sebebi olarak prototip cihazlarla testlerin yapılmış olması gösteriliyor.

Xiaomi'nin Şubat ayında tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemileri Mi 11 serisi hakkında güçlü sızıntılar devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bilgiler, Mi 11 serisinden bir modelin 48 MP ultra geniş lense sahip olacağı yönünde. Ayrıca sızıntı, Mi 11 serisinin stabilizasyonda iyileştirmelerle geleceğini de ortaya koyuyor.

https://www.gizchina.com/2020/11/07/xiaomi-mi-11-with-snapdragon-875-and-48mp-ultra-wide-angle-lens-leaked/

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