Snapdragon 8 Gen 3 Geekbench’te görüldü: Nasıl bir performans sunacak?

- Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden ilk test sonuçları geldi
- 6 performans çekirdeğine sahip olacak
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Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden ilk test sonuçları geldi
Güvenilir sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, weibo üzerinden Snapdragon 8 Gen 3’nin ilk test sonuçlarını paylaştı. Paylaşımına göre test edilen işlemci, Snapdragon 8 Gen 3’ün standart sürümü olacak, bu da Qualcomm’un hız aşırtılmış 8 Gen 3 üzerinde çalıştığını belirtiyor. Digital Chat Station’nın bu test için kullandığı cihaz ise Nubia’nın NX7679J kod adlı telefonu. Bu telefonun REDMAGIC 9 olacağı belirtiliyor. Peki 8 Gen 3 neler sunacak?
6 performans çekirdeğine sahip olacak
Geekbench 5 platformu sayesinde Snapdragon 8 Gen 3’ün teknik detayları da bir kez daha ortaya çıkıyor. Buna göre işlemci; 3.19 GHz frekansında çalışacak bir adet Cortex-X4 çekirdeğine, 2.96 GHz frekansında çalışacak 5 adet Cortex-A720 çekirdeğine ve 2.27 GHz frekansında çalışacak 2 adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Böylece Snapdragon 8 Gen 3, toplam 6 performans çekirdeğine sahip olmuş olacak. Yonga setinde kullanılacak olan grafik biriminin ise Adreno 750 olacağı belirtiliyor ancak bu birim için henüz bir test yayınlanmadı.
2024 yılında piyasaya sürülecek birçok Android telefona güç vermesi planan Snapdragon 8 Gen 3, muhtemelen ekim veya kasım ayında düzenlenecek olan Snapdragon Tech Summit etkinliğinde tanıtılacak. Bakalım yeni yonga seti, Apple’ın 3nm sürecinde üretilen A17 çipi ile yarışabilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.