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    Snapdragon 8 Gen 3 Geekbench’te görüldü: Nasıl bir performans sunacak?

    Son yıllarda başarılı çipleri ile dikkat çeken Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yılın sonlarında tanıtılması beklenen yonga seti, Geekbench platformu üzerinde test edildi.
    Snapdragon 8 Gen 3 için Geekbench puanı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen Plus 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 çip setlerinin performans ve verimliliği ile yüksek seviye mobil işlemci pazarındaki konumunu güçlendiren Qualcomm, yeni amiral gemi işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda sızıntılara konu olan Snapdragon 8 Gen 3, şimdi de Geekbench 5 testinde ortaya çıktı.

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden ilk test sonuçları geldi

    Güvenilir sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, weibo üzerinden Snapdragon 8 Gen 3’nin ilk test sonuçlarını paylaştı. Paylaşımına göre test edilen işlemci, Snapdragon 8 Gen 3’ün standart sürümü olacak, bu da Qualcomm’un hız aşırtılmış 8 Gen 3 üzerinde çalıştığını belirtiyor. Digital Chat Station’nın bu test için kullandığı cihaz ise Nubia’nın NX7679J kod adlı telefonu. Bu telefonun REDMAGIC 9 olacağı belirtiliyor. Peki 8 Gen 3 neler sunacak? 

    REDMAGIC 9 Geekbench 5 Tam Boyutta Gör
    Geekbench 5 üzerinde test edilen yonga seti, tek çekirdek testinde 1596 puan alırken çok çekirdek testinde 5977 puan alıyor. Hatırlayacak olursanız Snapdragon 8 Gen 2, tek çekirdek testinde yaklaşık 1485 - 1500 puan, çok çekirdek testlerinde ise yaklaşık 5050 - 5200 puan alıyordu. Bu da 8 Gen 3’ün önceki nesile göre dikkat çekici performans artışlarına sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca cihaz hala geliştirilme aşamasında olduğundan, REDMAGIC 9’un final sürümünün tek çekirdek testinde yaklaşık 1700 puan, çok çekirdek testinde ise yaklaşık 6600 puan alacağı belirtiliyor.

    6 performans çekirdeğine sahip olacak

    Geekbench 5 platformu sayesinde Snapdragon 8 Gen 3’ün teknik detayları da bir kez daha ortaya çıkıyor. Buna göre işlemci; 3.19 GHz frekansında çalışacak bir adet Cortex-X4 çekirdeğine, 2.96 GHz frekansında çalışacak 5 adet Cortex-A720 çekirdeğine ve 2.27 GHz frekansında çalışacak 2 adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Böylece Snapdragon 8 Gen 3, toplam 6 performans çekirdeğine sahip olmuş olacak. Yonga setinde kullanılacak olan grafik biriminin ise Adreno 750 olacağı belirtiliyor ancak bu birim için henüz bir test yayınlanmadı.

    2024 yılında piyasaya sürülecek birçok Android telefona güç vermesi planan Snapdragon 8 Gen 3, muhtemelen ekim veya kasım ayında düzenlenecek olan Snapdragon Tech Summit etkinliğinde tanıtılacak. Bakalım yeni yonga seti, Apple’ın 3nm sürecinde üretilen A17 çipi ile yarışabilecek mi?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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