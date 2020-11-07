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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi

    Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Huawei Mate 40 serisi, ülkesi Çin'de büyük talep görüyor. Özellikle Mate 40 Pro'ya karşı olan halkın yoğun talebini Huawei karşılamakta güçlük çekiyor
    4 gün
    7,6b
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi
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    Huawei'nin 22 Ekim'de tanıtımını yaptığı yeni amiral gemileri Mate 40 serisi şu ana kadar Çin'de büyük istek gördü. Serideki telefonlardan özellikle Mate 40 Pro'ya karşı talep her geçen gün artıyor ancak şirket bu talebi karşılamakta bir takım güçlükler çekiyor.

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    Sınırlı sayıdaki yonga seti üretimdeki en büyük engel

    Çin'de yoğun ilgi gören Huawei'nin yeni amiral gemisi serisine ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Fabrikalar Mate 40 serisi telefonları üretiyor olmasına rağmen talep karşılanamıyor ve mevcut stoklar da tükenmiş durumda. Huawei, önümüzdeki aylarda ürün gamının üretim kapasitesini artıracağını ve en azından başlangıçta bu akıllı telefonlara yönelik mevcut talebi karşılayacağını garanti etti. Kısa süreli yoğun talebi karşılayacak olsalar bile Huawei'nin önünde bir engel daha var.

    Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi
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    ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Huawei, yeni Kirin 9000 yonga setleri üretemiyor. Bu, şirketin sınırlı sayıda yonga setine sahip olduğu ve Huawei bunları bitirdikten sonra daha fazla yonga seti yapamayacağı veya tedarik edemeyeceği ve özellikle yoğun talep gören Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerinin üretimini durdurabileceği anlamına geliyor.

    Yasağın yürürlüğe girmesinden önce TSMC, Huawei'ye 9 milyon adede yakın bir sayıda Kirin 9000 yongası gönderdi. Geçtiğimiz sene Mate 30 serisi yaklaşık 10 milyon adet satılmıştı. Bu sayılara bakıldığında bile Mate 40 serisi, geçtiğimiz sene Mate 30 serisinin yakaladığı satış sayısını yakalayamayacak ve şirketin açıklamış olduğu kısa sürede talebin karşılanması, mevcut sebeplerden dolayı uzun vadeye yayılamayacak. Huawei'nin bu sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağına ya da bu durumla alakalı ne gibi önlemler alacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.



    https://www.gizchina.com/2020/11/06/huawei-is-not-keeping-up-with-the-strong-demand-for-the-mate-40-pro/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    44 dakika önce
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin hem kalabalık hem de büyük bir pazar, kendi ürününü satın alıp destekleyerek bile büyük bir kazanç kapısı yaratıyorlar. Açıkçası ben yaptırımların onlara yaradığına ve Apple ürünlerini boykot edip kendi markalarının satışını arttırmaya yöneldiklerini düşünüyorum.
    Çin hem kalabalık hem de büyük bir pazar, kendi ürününü satın alıp destekleyerek bile büyük bir kazanç kapısı yaratıyorlar. Açıkçası ben yaptırımların onlara ya...
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    Yanıtla +14
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    tunc4y (Tuncay ak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çabuk "Google servisleri yok alınmazcılar" gelmeden haberi kaldıralım.
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    Lirikal Militan 4 gün ( Mesaj Silindi )
    DH nin uber zeki kullanicilarina kalsa huawei coktan batmisti. Konsollar bitmisti. Apple piyasadan silinmisti falan filan.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin dışında çok etki gösteremez. Google servislerine bağımlı Çin dışında ki bir çok ülke.
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    tr1990 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Google servisinin olmaması aslında güzel birşey , google telefonumdaki virüsten farksız herşeye müdahele ediyor. Uygulamaları kaldırılamıyor. Aramızda konuştuğumuz şeyleri internette reklam olarak görüyorum. Demekki böcek gibi ortam dinlemesi yapıyor gizlice.

    ASlında ulusal tehdittir bu iş.
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    besiktasjk87 2 gün ( Mesaj Silindi )
    google play store yükleme şansımız var mı acaba ?
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çöpü kim alır batıda
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    Greylights (THE E ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Cihazı aldınız zaten googlesi kaldı :)

    Yani kendilerini bişey biliyor zanneden insanlara laf anlatmak zor, kardeş Google'dan yedek alıp diğer servislere geçmek zor değil.

    Millet nasıl Apple'dan Samsung'a yada tersi şekilde verilerini aktarabiliyorsa, Huawei içinde aynısı geçerli. Yani platform farklılığında bile sıkıntı olmayan durum Android-Android cihaz arasında sıkıntı oldu?

    App'lere geçersek Android tarafında birçok güvenli market var zaten. En kötü Apkmirror cennetinden yararlan market kurmadan (youtube, face, whatsapp vs için).

    Bunları ortaokul öğrencileri bile yapar. Max yarım saatinizi alır. Pahalı olması ayrı mesele, ama google yok diye alınmaz demek saçmalık.

    Param olsa alacağım tek telefon olur şuan için. Kamera ve ses özellikleri ef-sa-ne.
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    foreveriphone (erkan çelik) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Google a ss bağımlıyız, o yüzden biz alamayız.Çinde Google bilinirliği alcatelden daha az olduğundan onlar için hiçbir sorun yok.Bizim Google a elimiz mahkum çaresiziz.
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    mu5tafa (mustafa kök) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hemen minumum 15 bin tl ye bu teli alıp apk yükleme keyfini yaşamak istiyorum. Oh yeah.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok yazık güzelim işlemciyi bile üretemiyorlar. Başkan değişirse durum tutum değişir mi göreceğiz.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hay ben sizin algınızı...
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin hem kalabalık hem de büyük bir pazar, kendi ürününü satın alıp destekleyerek bile büyük bir kazanç kapısı yaratıyorlar. Açıkçası ben yaptırımların onlara yaradığına ve Apple ürünlerini boykot edip kendi markalarının satışını arttırmaya yöneldiklerini düşünüyorum.
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    7562 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    huawei, huawei mate 40 pro ve
    3 etiket daha Huawei Mate 40 serisi Kirin 9000 Mobil Teknolojiler
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