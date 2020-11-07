Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi

Huawei'nin 22 Ekim'de tanıtımını yaptığı yeni amiral gemileri Mate 40 serisi şu ana kadar Çin'de büyük istek gördü. Serideki telefonlardan özellikle Mate 40 Pro'ya karşı talep her geçen gün artıyor ancak şirket bu talebi karşılamakta bir takım güçlükler çekiyor.İlginizi Çekebilir Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım"
Sınırlı sayıdaki yonga seti üretimdeki en büyük engel
Çin'de yoğun ilgi gören Huawei'nin yeni amiral gemisi serisine ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Fabrikalar Mate 40 serisi telefonları üretiyor olmasına rağmen talep karşılanamıyor ve mevcut stoklar da tükenmiş durumda. Huawei, önümüzdeki aylarda ürün gamının üretim kapasitesini artıracağını ve en azından başlangıçta bu akıllı telefonlara yönelik mevcut talebi karşılayacağını garanti etti. Kısa süreli yoğun talebi karşılayacak olsalar bile Huawei'nin önünde bir engel daha var.
ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Huawei, yeni Kirin 9000 yonga setleri üretemiyor. Bu, şirketin sınırlı sayıda yonga setine sahip olduğu ve Huawei bunları bitirdikten sonra daha fazla yonga seti yapamayacağı veya tedarik edemeyeceği ve özellikle yoğun talep gören Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerinin üretimini durdurabileceği anlamına geliyor.
Yasağın yürürlüğe girmesinden önce TSMC, Huawei'ye 9 milyon adede yakın bir sayıda Kirin 9000 yongası gönderdi. Geçtiğimiz sene Mate 30 serisi yaklaşık 10 milyon adet satılmıştı. Bu sayılara bakıldığında bile Mate 40 serisi, geçtiğimiz sene Mate 30 serisinin yakaladığı satış sayısını yakalayamayacak ve şirketin açıklamış olduğu kısa sürede talebin karşılanması, mevcut sebeplerden dolayı uzun vadeye yayılamayacak. Huawei'nin bu sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağına ya da bu durumla alakalı ne gibi önlemler alacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
https://www.gizchina.com/2020/11/06/huawei-is-not-keeping-up-with-the-strong-demand-for-the-mate-40-pro/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
ASlında ulusal tehdittir bu iş.
Yani kendilerini bişey biliyor zanneden insanlara laf anlatmak zor, kardeş Google'dan yedek alıp diğer servislere geçmek zor değil.
Millet nasıl Apple'dan Samsung'a yada tersi şekilde verilerini aktarabiliyorsa, Huawei içinde aynısı geçerli. Yani platform farklılığında bile sıkıntı olmayan durum Android-Android cihaz arasında sıkıntı oldu?
App'lere geçersek Android tarafında birçok güvenli market var zaten. En kötü Apkmirror cennetinden yararlan market kurmadan (youtube, face, whatsapp vs için).
Bunları ortaokul öğrencileri bile yapar. Max yarım saatinizi alır. Pahalı olması ayrı mesele, ama google yok diye alınmaz demek saçmalık.
Param olsa alacağım tek telefon olur şuan için. Kamera ve ses özellikleri ef-sa-ne.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
7562 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei mate 40 pro ve