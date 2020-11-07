Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi

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Huawei'nin 22 Ekim'de tanıtımını yaptığı yeni amiral gemileri Mate 40 serisi şu ana kadar Çin'de büyük istek gördü. Serideki telefonlardan özellikle Mate 40 Pro'ya karşı talep her geçen gün artıyor ancak şirket bu talebi karşılamakta bir takım güçlükler çekiyor.

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Sınırlı sayıdaki yonga seti üretimdeki en büyük engel

Çin'de yoğun ilgi gören Huawei'nin yeni amiral gemisi serisine ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Fabrikalar Mate 40 serisi telefonları üretiyor olmasına rağmen talep karşılanamıyor ve mevcut stoklar da tükenmiş durumda. Huawei, önümüzdeki aylarda ürün gamının üretim kapasitesini artıracağını ve en azından başlangıçta bu akıllı telefonlara yönelik mevcut talebi karşılayacağını garanti etti. Kısa süreli yoğun talebi karşılayacak olsalar bile Huawei'nin önünde bir engel daha var.

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ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Huawei, yeni Kirin 9000 yonga setleri üretemiyor. Bu, şirketin sınırlı sayıda yonga setine sahip olduğu ve Huawei bunları bitirdikten sonra daha fazla yonga seti yapamayacağı veya tedarik edemeyeceği ve özellikle yoğun talep gören Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerinin üretimini durdurabileceği anlamına geliyor.

Yasağın yürürlüğe girmesinden önce TSMC, Huawei'ye 9 milyon adede yakın bir sayıda Kirin 9000 yongası gönderdi. Geçtiğimiz sene Mate 30 serisi yaklaşık 10 milyon adet satılmıştı. Bu sayılara bakıldığında bile Mate 40 serisi, geçtiğimiz sene Mate 30 serisinin yakaladığı satış sayısını yakalayamayacak ve şirketin açıklamış olduğu kısa sürede talebin karşılanması, mevcut sebeplerden dolayı uzun vadeye yayılamayacak. Huawei'nin bu sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağına ya da bu durumla alakalı ne gibi önlemler alacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2020/11/06/huawei-is-not-keeping-up-with-the-strong-demand-for-the-mate-40-pro/

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