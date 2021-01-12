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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı

    Vivo bünyesinde faaliyet gösteren iQOO, Snapdragon 888 yonga seti ile güçlendirilmiş yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. iQOO 7, kısa süre önce resmiyet kazanan Xiaomi Mi 11'e rakip olacak.
    10 sa.
    2,7b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı
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    Vivo oyun odaklı yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. iQOO 7 olarak adlandırılan model Snapdragon 888 işlemci, ultra hızlı şarj ve çift batarya ile geliyor.

    Tasarım ve ekran

    iQOO 7 dış görünüm olarak IQOO 5 Pro'nun tasarım stilini sürdürüyor. Cihazın arka paneli iki kat Gorilla Glass 5 cam ve bir doku katmanı ile kaplı.

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    Akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.62 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca panelin HDR10+ teknolojisini desteklediğini ve 800 nit maksimum parlaklık değerine sahip olduğunu belirtelim.

    Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı
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    Donanım özellikleri

    iQOO 7 gücünü Snapdragon 888 mobil platformundan alıyor. Cihaz 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolama birimiyle sunulacak.

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    Vivo'nun yeni akıllı telefonunda microSD kart yuvası yok. Isıyı dağıtmak ve iç sıcaklığı düzenlemek için VC sıvı soğutma teknolojisi bulunuyor.

    Cihazda 120W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh'lik çift hücreli batarya var. Ürünle birlikte verilen 120W güç adaptörü, iQOO 7'nin sadece 15 dakikada tam şarja ulaşmasını sağlıyor.

    Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Kamera konfigürasyonu

    Akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sistemi mevcut:

    • 48 megapiksel Sony IMX589 ana sensör (f/1.79, OIS)
    • 13 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2, 120° görüş açısı)
    • 13 megapiksel portre kamerası (f/2.46, 50 mm)

    Ön tarafında yüz tanıma işlevi sunan 16 megapiksel çözünürlükte selfie kamerası görev yapıyor.

    Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Diğer özellikleri

    Cihazın diğer özelliklerini çift SIM kart, 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, iki stereo hoparlör ve USB Type-C portu olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi yok.

    Android 11 tabanlı OriginOS yüklü şekilde kutudan çıkan cihazın boyutları 162.2 × 75.8 × 8.7 mm, ağırlığı ise 209.5 gram.

    Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    IQOO 7, 15 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyat etiketleri şu şekilde:

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 586 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama - 648 dolar


    https://www.gsmarena.com/iqoo_7_debuts_with_snapdragon_888_120w_charging_and_origin_os-news-47138.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    007 james bond' a bir gönderme mi var...
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    magicboyguccino 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu arada IQOO 120w sarj olayı gerçek , 15 dakikada full şarj. mi 10 ultra sözde 120 w sarj ile geliyor, ancak yapılan testlerde 120w değerine ulaşamadığı ispatlandı, buna bağlı olarak daha uzun sürede sarj oluyorlar. İlk süper hızlı sarj olayını OPPO çıkarmıştı zaten (adam akıllı bir şeye benzer) bunu da diğer firmalara lisanslamaya başladılar.
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    glumerna (hiko baba) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonynin eski lensini kullanmış buda anlamıyorum kamera niye en iyisi kullanmazlar. 2 yıl önceki lensi kullanıyor kamera önemli diyen adam bunu almaz. Zaten diğer özellikler hepsinde aynı işlemci ram bıdı bıdı.
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    magicboyguccino 3 sa. ( Mesaj Silindi ) glumerna
    IQOO 7 PRO henüz tanıtılmadı, O versiyonda daha iyi lens olabilir.

    Ancak şöyle birşey oldu;

    IQOO 5 PRO özellik olarak Vivo'nun en iyi satan cihazlarından biri oldu. O cihaz özellikleri bakımından x50 pro plus ile ( lens açısı ve birkaç ufak farklılık) çakışan hatta geçen bir cihaz oldu. Vivo x60 serisinde ayrıştırıcı özelikleri biraz daha arttırmaya çalıştı ( zeiss lens gibi) henüz x60 pro plus ve IQOO 7 PRO tanıtılmadı. Eğer IQOO 7 PRO da zeiss lens ile gelirse yine x60 serisinin önüne geçmiş olacak.

    Bende IQOO 5 pro var. x50 pro plus arasında gelip gitmiştim. Gerçekten de çok iyi cihaz. 7 serisi ile ilgili en farklı özellik, işlemci ve çift titreşim motorunun eklenmesi. Antutu testlerinde en tepedeki cihaz bunlar zaten ( 5 pro antutu ekran görüntüleri forumda IQOO 5 PRO başlığı altında paylaştım)

    Uzun yıllardır BBK grubu markalarını kullanırım ( Vivo, Oppo, Oneplus) Bu firmaların ürünlerini kullanmadan yorum yapanlar oluyor ( yada en düşük versiyonları üzerinden yorum yapılıyor) Bu firmalar inovatif firmalar, birçok ilkler bunlardan çıkıyor ve ciddi arge yatırımı yapıyorlar. Bu markaların kullandığım hiçbir ürününde problem ile karşılaşmadım ( Adabı ile düzgün şekilde kullanımda) . Yurtdışında zaten fiyatları yüksek tr ye gelince fiyatları daha da uçuyor, haliyle son kullanıcılar sadece donanım bilgisine bakıp yorum yapıyor ve fiyat çok yüksek diyor.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    8/128 GB versiyonu 600 Euro dan çıksa onu da şirketin üstüne gider göstersek Hollandadaki %21 vergiyi düşünce 500 Euro ya alınır ve o paraya gayet iyi cihaz.
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    pisina (numan demirci) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı bir cihaz. Beğendim.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    4.999 veririm valla 15 dk sarj çok iyi be abi, hayat kurtarir
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    emir_sezer (emir sezer) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    peki bu batarya ömrünü ne derece etkiler bilen varsa yazsın
    batarya ömrünü kısaltmaz mı yani ?
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    sis651 13 dk. ( Mesaj Silindi ) emir_sezer
    Bir sene sonra kendinden geçer ama yine de iş görür ömrü olur. Farklı teknikler kullanıyorlar. Telefona bir yerine iki batarya koyuyorlar mesela, tek batarya 120 ile şarj olmuyor, 60x2 oluyor mesela. Belki bunda 30x4'tür kim bilir. :D Samsung daha 25x1 yapıyor anca...
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    Musty3535123 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    mi11 i döver gibi
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    interwap (Volkan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    15 dakikada tam şarj.
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    V4LKyR 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vöh... 120W hızlı şarj. Çok iyi be.

    Kernel kaynağını gören var mı?
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    2660 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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