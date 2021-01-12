Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı

Vivo oyun odaklı yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. iQOO 7 olarak adlandırılan model Snapdragon 888 işlemci, ultra hızlı şarj ve çift batarya ile geliyor.
Tasarım ve ekran
iQOO 7 dış görünüm olarak IQOO 5 Pro'nun tasarım stilini sürdürüyor. Cihazın arka paneli iki kat Gorilla Glass 5 cam ve bir doku katmanı ile kaplı.
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Akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.62 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca panelin HDR10+ teknolojisini desteklediğini ve 800 nit maksimum parlaklık değerine sahip olduğunu belirtelim.
Donanım özellikleri
iQOO 7 gücünü Snapdragon 888 mobil platformundan alıyor. Cihaz 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolama birimiyle sunulacak.İlginizi Çekebilir Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı
Vivo'nun yeni akıllı telefonunda microSD kart yuvası yok. Isıyı dağıtmak ve iç sıcaklığı düzenlemek için VC sıvı soğutma teknolojisi bulunuyor.
Cihazda 120W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh'lik çift hücreli batarya var. Ürünle birlikte verilen 120W güç adaptörü, iQOO 7'nin sadece 15 dakikada tam şarja ulaşmasını sağlıyor.
Kamera konfigürasyonu
Akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sistemi mevcut:
- 48 megapiksel Sony IMX589 ana sensör (f/1.79, OIS)
- 13 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2, 120° görüş açısı)
- 13 megapiksel portre kamerası (f/2.46, 50 mm)
Ön tarafında yüz tanıma işlevi sunan 16 megapiksel çözünürlükte selfie kamerası görev yapıyor.
Diğer özellikleri
Cihazın diğer özelliklerini çift SIM kart, 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, iki stereo hoparlör ve USB Type-C portu olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi yok.
Android 11 tabanlı OriginOS yüklü şekilde kutudan çıkan cihazın boyutları 162.2 × 75.8 × 8.7 mm, ağırlığı ise 209.5 gram.
Fiyatı ve çıkış tarihi
IQOO 7, 15 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyat etiketleri şu şekilde:
- 8 GB RAM + 128 GB depolama - 586 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama - 648 dolar
https://www.gsmarena.com/iqoo_7_debuts_with_snapdragon_888_120w_charging_and_origin_os-news-47138.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yaw he he
Ancak şöyle birşey oldu;
IQOO 5 PRO özellik olarak Vivo'nun en iyi satan cihazlarından biri oldu. O cihaz özellikleri bakımından x50 pro plus ile ( lens açısı ve birkaç ufak farklılık) çakışan hatta geçen bir cihaz oldu. Vivo x60 serisinde ayrıştırıcı özelikleri biraz daha arttırmaya çalıştı ( zeiss lens gibi) henüz x60 pro plus ve IQOO 7 PRO tanıtılmadı. Eğer IQOO 7 PRO da zeiss lens ile gelirse yine x60 serisinin önüne geçmiş olacak.
Bende IQOO 5 pro var. x50 pro plus arasında gelip gitmiştim. Gerçekten de çok iyi cihaz. 7 serisi ile ilgili en farklı özellik, işlemci ve çift titreşim motorunun eklenmesi. Antutu testlerinde en tepedeki cihaz bunlar zaten ( 5 pro antutu ekran görüntüleri forumda IQOO 5 PRO başlığı altında paylaştım)
Uzun yıllardır BBK grubu markalarını kullanırım ( Vivo, Oppo, Oneplus) Bu firmaların ürünlerini kullanmadan yorum yapanlar oluyor ( yada en düşük versiyonları üzerinden yorum yapılıyor) Bu firmalar inovatif firmalar, birçok ilkler bunlardan çıkıyor ve ciddi arge yatırımı yapıyorlar. Bu markaların kullandığım hiçbir ürününde problem ile karşılaşmadım ( Adabı ile düzgün şekilde kullanımda) . Yurtdışında zaten fiyatları yüksek tr ye gelince fiyatları daha da uçuyor, haliyle son kullanıcılar sadece donanım bilgisine bakıp yorum yapıyor ve fiyat çok yüksek diyor.
batarya ömrünü kısaltmaz mı yani ?
Kernel kaynağını gören var mı?