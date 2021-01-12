Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı

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Vivo oyun odaklı yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. iQOO 7 olarak adlandırılan model Snapdragon 888 işlemci, ultra hızlı şarj ve çift batarya ile geliyor.

Tasarım ve ekran

iQOO 7 dış görünüm olarak IQOO 5 Pro'nun tasarım stilini sürdürüyor. Cihazın arka paneli iki kat Gorilla Glass 5 cam ve bir doku katmanı ile kaplı.

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Akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.62 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca panelin HDR10+ teknolojisini desteklediğini ve 800 nit maksimum parlaklık değerine sahip olduğunu belirtelim.

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Donanım özellikleri

iQOO 7 gücünü Snapdragon 888 mobil platformundan alıyor. Cihaz 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolama birimiyle sunulacak.

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Vivo'nun yeni akıllı telefonunda microSD kart yuvası yok. Isıyı dağıtmak ve iç sıcaklığı düzenlemek için VC sıvı soğutma teknolojisi bulunuyor.

Cihazda 120W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh'lik çift hücreli batarya var. Ürünle birlikte verilen 120W güç adaptörü, iQOO 7'nin sadece 15 dakikada tam şarja ulaşmasını sağlıyor.

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Kamera konfigürasyonu

Akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sistemi mevcut:

48 megapiksel Sony IMX589 ana sensör (f/1.79, OIS)

ana sensör (f/1.79, OIS) 13 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2, 120° görüş açısı)

13 megapiksel portre kamerası (f/2.46, 50 mm)

Ön tarafında yüz tanıma işlevi sunan 16 megapiksel çözünürlükte selfie kamerası görev yapıyor.

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Diğer özellikleri

Cihazın diğer özelliklerini çift SIM kart, 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, iki stereo hoparlör ve USB Type-C portu olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi yok.

Android 11 tabanlı OriginOS yüklü şekilde kutudan çıkan cihazın boyutları 162.2 × 75.8 × 8.7 mm, ağırlığı ise 209.5 gram.

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Fiyatı ve çıkış tarihi

IQOO 7, 15 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyat etiketleri şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama - 586 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama - 648 dolar

https://www.gsmarena.com/iqoo_7_debuts_with_snapdragon_888_120w_charging_and_origin_os-news-47138.php

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