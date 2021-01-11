Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor

Tam Boyutta Gör

Geçen ayın sonunda tanıtılan Xiaomi Mi 11, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı kullanarak kalp atış hızını ölçebilen dünyanın ilk akıllı telefonu olmuştu. Söz konusu ölçüm yönteminin doğruluk derecesi laboratuvar testleri sayesinde ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor"

Xiaomi'nin cihaza ek donanım eklemeden veya kalınlığını artırmadan bu özelliği uygulamayı başardığı belirtiliyor. AMOLED ekran ışık kaynağı olarak kullanılırken, optik parmak izi tarayıcısı veri toplayıcısı işlevi görüyor.

Tam Boyutta Gör

Ölçüm nasıl yapılıyor?

Kalp atış hızı ölçüm işlevi başlatıldığında, ekrandan yayılan yeşil ışık parmağa temas ediyor ve optik parmak izi sensörü ışık yoğunluğundaki değişiklikleri algılıyor. Xiaomi temsilcilerine göre ekranın yaydığı ışık miktarı nabzı ölçmek için yeterli. Ayrıca doğruluk oranını oldukça yüksek.

Tam Boyutta Gör

SGS laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen testler, profesyonel nabız oksimetrelerinin verdiği sonuçla Xiaomi Mi 11 arasındaki farkın 2.11 bpm (atım) olduğunu ortaya koydu. Buna karşın piyasadaki birçok akıllı saat ve bileklikteki sapma oranının yaklaşık 3 bpm olduğunu hatırlatalım.

https://sparrowsnews.com/2021/01/11/how-does-xiaomi-11-detect-heart-rate/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.