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    Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor

    Xiaomi Mi 11 ekrandan kalp atış hızını ölçen ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü. Laboratuvar testleri cihazın kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçtüğünü ortaya koydu.
    11 sa.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor
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    Geçen ayın sonunda tanıtılan Xiaomi Mi 11, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı kullanarak kalp atış hızını ölçebilen dünyanın ilk akıllı telefonu olmuştu. Söz konusu ölçüm yönteminin doğruluk derecesi laboratuvar testleri sayesinde ortaya çıktı.

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    Xiaomi'nin cihaza ek donanım eklemeden veya kalınlığını artırmadan bu özelliği uygulamayı başardığı belirtiliyor. AMOLED ekran ışık kaynağı olarak kullanılırken, optik parmak izi tarayıcısı veri toplayıcısı işlevi görüyor.

    Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor
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    Ölçüm nasıl yapılıyor?

    Kalp atış hızı ölçüm işlevi başlatıldığında, ekrandan yayılan yeşil ışık parmağa temas ediyor ve optik parmak izi sensörü ışık yoğunluğundaki değişiklikleri algılıyor. Xiaomi temsilcilerine göre ekranın yaydığı ışık miktarı nabzı ölçmek için yeterli. Ayrıca doğruluk oranını oldukça yüksek.

    Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor
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    SGS laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen testler, profesyonel nabız oksimetrelerinin verdiği sonuçla Xiaomi Mi 11 arasındaki farkın 2.11 bpm (atım) olduğunu ortaya koydu. Buna karşın piyasadaki birçok akıllı saat ve bileklikteki sapma oranının yaklaşık 3 bpm olduğunu hatırlatalım.



    https://sparrowsnews.com/2021/01/11/how-does-xiaomi-11-detect-heart-rate/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
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    ruhadam28 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendi yaptığı saat ve bilekliklerden mi ?
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Greylights (THE E ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında Meizu yapmıştı bir modelinde parmak izi okuturken nabız ölçüyordu. Buda ekrandan olan versiyon. Gerekli mi, değil. Ama olmaması için bir sebep yok. Az olsun öz olsun hem.

    Samsung gibi s7-s8 den beri ekg benzeri sensör takıp kullandırmama durumları yok hiç olmazsa. Son serilerde kaldırdılar zaten beceriksizler.
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    aydinsukru (Aydın ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir pulsemetre 10 dolarlık alet onun sensorunu koyduk dıye boburlenmelerı yokmu 30 yıldır hastanelerde aktif kullanılıyor zaten o sensorler
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    xamaximax 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu telefonlara insanlara kolaylık olsun diye mi kalp atış sensoru koyuluyor sizce yoksa ordan kamera ses gpsden alamadıkları kişi heyecanlı mı yalanmı gerçek mi söylüyor ayrı veriler takip etmek için mi koyuyorlar
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    ruhadam28 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendi yaptığı saat ve bilekliklerden mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    nasaz 11 sa. ( Mesaj Silindi ) ruhadam28
    aynen öyle
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