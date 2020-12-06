Apple başarılı uygulama geliştiricilerine ilk kez fiziksel ödül gönderdi

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Apple, 2020'nin en iyi uygulama ve oyunlarını kısa bir süre önce açıklamıştı. Şirket ilk kez bu listeye girmeyi başaran geliştiricilere App Store simgesi şeklinde fiziksel ödüller gönderdi. Bildiğiniz üzere YouTube da belirli abone sayısına ulaşan kanallara benzer şekilde bir ödül gönderiyor.

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Fantastical, Genshin Impact ve Share the Meal uygulamalarının geliştiricileri kendilerine gönderilen ödüllerin fotoğraflarını paylaştı. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen kare şeklindeki ödülün ön tarafında App Store logosu, arkasında ise uygulama adı yer alıyor.

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Tim Cook'tan tebrik mektubu

Apple kazananlara App Store simgesinin fiziksel versiyonunun yanında şirket CEO'su Tim Cook tarafından imzalanmış bir tebrik mektubu da yolladı. App Store'da diğer ödül kazanan uygulamalar arasında Wakeout!, Zoom, Disco Elysium, Disney+, Dandara Trials of Fear, Endel ve Sneaky Sasquatch gibi başarılı yapımlar da bulunuyor.

https://www.macrumors.com/2020/12/05/app-store-best-of-2020-physical-award/

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