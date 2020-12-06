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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple başarılı uygulama geliştiricilerine ilk kez fiziksel ödül gönderdi

    Apple bir ilke imza atarak uygulama mağazasında 2020'nin en iyileri listesine girmeyi başaran geliştiricilere fiziksel ödül gönderdi. Kazananlara ayrıca Tim Cook imzalı tebrik mektubu da iletildi.
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    Apple başarılı uygulama geliştiricilerine ilk kez fiziksel ödül gönderdi
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    Apple, 2020'nin en iyi uygulama ve oyunlarını kısa bir süre önce açıklamıştı. Şirket ilk kez bu listeye girmeyi başaran geliştiricilere App Store simgesi şeklinde fiziksel ödüller gönderdi. Bildiğiniz üzere YouTube da belirli abone sayısına ulaşan kanallara benzer şekilde bir ödül gönderiyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı"

    Fantastical, Genshin Impact ve Share the Meal uygulamalarının geliştiricileri kendilerine gönderilen ödüllerin fotoğraflarını paylaştı. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen kare şeklindeki ödülün ön tarafında App Store logosu, arkasında ise uygulama adı yer alıyor.

    Apple başarılı uygulama geliştiricilerine ilk kez fiziksel ödül gönderdi
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    Tim Cook'tan tebrik mektubu

    Apple kazananlara App Store simgesinin fiziksel versiyonunun yanında şirket CEO'su Tim Cook tarafından imzalanmış bir tebrik mektubu da yolladı. App Store'da diğer ödül kazanan uygulamalar arasında Wakeout!, Zoom, Disco Elysium, Disney+, Dandara Trials of Fear, Endel ve Sneaky Sasquatch gibi başarılı yapımlar da bulunuyor.



    https://www.macrumors.com/2020/12/05/app-store-best-of-2020-physical-award/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yoo yillardir gonderiyor zaten. bu sene sekli degismis sadece.

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    yoo yillardir gonderiyor zaten. bu sene sekli degismis sadece. ...
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    AnadoluEfes 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zihniyet fakir arkadaş adama kutu gönderip teşekkür mesajı yazacağına bir kilo baklava göndersen daha iyi olurdu
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke işe yarayacak birşey yollasaymış... yiyecek birşey yollar insan :))))
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple beklenmeyen hareketler 😀
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    EddyCue (Eddy Cue) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yoo yillardir gonderiyor zaten. bu sene sekli degismis sadece.

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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) EddyCue
    Direk bu küpü mü yolluyorlardı
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    EddyCue (Eddy Cue) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) EddyCue
    tum donanimlarin son versiyonlarini da veriyorlardi. hala var mi bilmiyorum.

    iphone, imac pro, apple tv, apple watch, ipad gibi gibi
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    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu kızgın kuşların geliştiricisine zamanında böyle bir şey hediye etmemişlerse büyük ayıp etmişler. O oyun için o telefonu alanlar vardı be...
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