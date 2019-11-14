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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi A3 hediye ediyoruz

    DonanımHaber Instagram hesabımızdan bir kişiye Xiaomi Mi A3 akıllı telefon hediye ediyoruz. Şansınızı denemek istiyorsanız acele edin. Kazanan Cuma günü belli olacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    13,7b
    2
    51
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi Mi A3 hediye ediyoruz
    Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber Instagram hesabımızda en yeni teknoloji haberleri ve 1 dakikalık kısa haber videolarının yanı sıra hediyeler dağıtmaya devam ediyoruz. Bu defa 1 kişiye Xiaomi Mi A3 akıllı telefon hediye ediyoruz.

    Donanımhaber Instagram hesabımız: @donanimhabercom

    Xiaomi Mi A3, sahip olduğu 3 adet arka kamerası, Snapdragon 665 işlemcisi ve Android One özellikleriyle dikkat çekiyor. Bir takipçimize Xiaomi Türkiye garantili, 64 GB hafızalı ve mavi renkte Mi A3 hediye edeceğiz.

    Katılımlar Instagram hesabımızdaki gönderiden gerçekleştirilecek. Katılım koşullarına ve diğer detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Hediyenin kazananı Cuma günü yapılacak canlı yayınca belli olacak. Yayın başlayana kadar katılım gerçekleştirebilirsiniz. İlgili gönderiye 1 yorum atan ile çok yorum atanın şansı eşit olacak. Bu hediyeyi kaçırırsanız üzülmeyin. Yakın zamanda telefon, Bluetooth kulaklık, akıllı bileklik, aksiyon kamerası gibi teknolojik pek çok ürünü sizlere hediye edeceğiz.

    Instagram hesabımızı takip ederek hediyelerden haberdar olabileceğiniz gibi teknoloji, eğlence, otomobil, bilim ve savunma sanayi ile ilgili Instagram’a özel hazırladığımız 1 dakikalık kısa haber videolarımızı da seyredebilirsiniz.

    Donanımhaber Instagram hesabımız: @donanimhabercom

     

     



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    Bualix 1 hf. en beğenilen
    Buradaki kitle niye yok sayılıyor. Bitmedi bu instagram sevdası.
    1 Yanıt Yanıtla +74
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    Kyhngcrr 1 hf.
    Erdinin takipçisi yok diye koca siteyi alet etmişler ezikler
    Yanıtla +53
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    PurposeLess sinan 1 hf.
    çekilişinize inanmıyorum...
    Yanıtla +36
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    TITAN 5 gün
    bitmedi şu instagram sevdanız
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    clearskies 6 gün
    İyi o zaman bu siteyi kapatın, isteyen sizi instagram’dan takip etsin. Benim gibi hesabı olmayanlar ne yapacak!!!
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    ipli jeton 1 hf.
    Kazanan Berke Soyhan @soyhsn_berke



    Dağılabilirsiniz.



    Bu arada bu çekiliş için MPI izni alındı mı?



    Siz bir şirketsiniz. Şirketin hesabından yaptığınız iş ticari iştir. Devletin resmi kurumlarından izin almadan çekiliş yapıp ödül dağıtmanız yasal değil diye biliyorum.Yanlış mı?

    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AwesomeTALHAwx 5 gün yeni yorumcu ipli jeton
    Kayıt dışı ekonomi dostum... Sonuçta senden para da almadı, bedeva verdiği bişey, isterse istediğine de verebilir...
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    o8 1 hf.
    Oldu
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    o8 1 hf.
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    Ussuz 1 hf.
    Sonuç ne oldu?
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    saameet_06 1 hf.
    adamlar telefon hediye ediyor altı üstü, ne var bunda? Yukarıda ki yorumları okuyorumda ciklet bile vermemek lazım aslında.
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    RootUser 1 hf.
    Çekiliş yapıldı mı?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ölücüler organize olmuştur bile :) .................................
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    gs09gs09 1 hf.
    :) katilmiyom cekilis gozumun onunde olmadan babama inanmam bu saatten sonra
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