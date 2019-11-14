Xiaomi Mi A3 hediye ediyoruz

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DonanımHaber Instagram hesabımızda en yeni teknoloji haberleri ve 1 dakikalık kısa haber videolarının yanı sıra hediyeler dağıtmaya devam ediyoruz. Bu defa 1 kişiye Xiaomi Mi A3 akıllı telefon hediye ediyoruz.

Donanımhaber Instagram hesabımız: @donanimhabercom

Xiaomi Mi A3, sahip olduğu 3 adet arka kamerası, Snapdragon 665 işlemcisi ve Android One özellikleriyle dikkat çekiyor. Bir takipçimize Xiaomi Türkiye garantili, 64 GB hafızalı ve mavi renkte Mi A3 hediye edeceğiz.

Katılımlar Instagram hesabımızdaki gönderiden gerçekleştirilecek. Katılım koşullarına ve diğer detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Hediyenin kazananı Cuma günü yapılacak canlı yayınca belli olacak. Yayın başlayana kadar katılım gerçekleştirebilirsiniz. İlgili gönderiye 1 yorum atan ile çok yorum atanın şansı eşit olacak. Bu hediyeyi kaçırırsanız üzülmeyin. Yakın zamanda telefon, Bluetooth kulaklık, akıllı bileklik, aksiyon kamerası gibi teknolojik pek çok ürünü sizlere hediye edeceğiz.

Instagram hesabımızı takip ederek hediyelerden haberdar olabileceğiniz gibi teknoloji, eğlence, otomobil, bilim ve savunma sanayi ile ilgili Instagram’a özel hazırladığımız 1 dakikalık kısa haber videolarımızı da seyredebilirsiniz.

Donanımhaber Instagram hesabımız: @donanimhabercom