XPG'den oyuncu sakızı geliyor: XPG Gaming Gum

CES 2021 teknoloji fuarı yaklaşırken bazı teknoloji şirketleri yeni ürünlerini duyurmaya başladı bile. ADATA'nın oyuncu odaklı alt markası XPG, profesyonel oyunculara yönelik ilk sakızı da dahil olmak üzere etkinlikte sergileyeceği ürünler hakkında bazı detaylar paylaştı.
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XPG Gaming Gum olarak adlandırılan sakız, içerdiği kafein sayesinde oyuncuların enerjilerini tazelemelerine ve konsantrasyon seviyelerini artırmalarına yardımcı olacak. Şirket aynı zamanda sakıza, göz vitamini olarak bilinen Lutein isimli antioksidanı da eklemiş.
Yeni ürünlerini sahneye çıkaracak
XPG Gaming Gum'ın yağ ve protein içermediği belirtiliyor. Ayrıca sakınızın nane aromasına sahip olduğunu belirtelim. XPG önümüzdeki hafta düzenlenecek dijital CES 2021 etkinliğinde, oyuncu sakızına ek olarak XENIA Xe ultrabook modelini, yeni nesil DDR5 modüllerini ve daha fazlasını sergileyecek.
https://www.xpg.com/en/newslist/1/1/1943/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
https://www.youtube.com/watch?v=O9YGEIIYAZY&feature=youtu.be
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