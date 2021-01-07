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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    XPG'den oyuncu sakızı geliyor: XPG Gaming Gum

    XPG profesyonel oyunculara yönelik ilk sakızını CES 2021'de duyurmaya hazırlanıyor. XPG Gaming Gum, oyuncuların enerjilerini tazelemelerine ve konsantrasyon seviyelerini artırmalarına yardımcı olacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Oyunlar
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    XPG'den oyuncu sakızı geliyor: XPG Gaming Gum
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    CES 2021 teknoloji fuarı yaklaşırken bazı teknoloji şirketleri yeni ürünlerini duyurmaya başladı bile. ADATA'nın oyuncu odaklı alt markası XPG, profesyonel oyunculara yönelik ilk sakızı da dahil olmak üzere etkinlikte sergileyeceği ürünler hakkında bazı detaylar paylaştı.

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    XPG Gaming Gum olarak adlandırılan sakız, içerdiği kafein sayesinde oyuncuların enerjilerini tazelemelerine ve konsantrasyon seviyelerini artırmalarına yardımcı olacak. Şirket aynı zamanda sakıza, göz vitamini olarak bilinen Lutein isimli antioksidanı da eklemiş.

    XPG'den oyuncu sakızı geliyor: XPG Gaming Gum
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    Yeni ürünlerini sahneye çıkaracak

    XPG Gaming Gum'ın yağ ve protein içermediği belirtiliyor. Ayrıca sakınızın nane aromasına sahip olduğunu belirtelim. XPG önümüzdeki hafta düzenlenecek dijital CES 2021 etkinliğinde, oyuncu sakızına ek olarak XENIA Xe ultrabook modelini, yeni nesil DDR5 modüllerini ve daha fazlasını sergileyecek.



    https://www.xpg.com/en/newslist/1/1/1943/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hopeyoung 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Baktılar ki gelişmekte olan ülkelerde kurlar uçtu, bunlar anca sakız alır demişler.
    1 Yanıt Yanıtla +38
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu gamer ürünleri ortaya fırladığı zaman Murat Gamsız ben gaming sakız bekliyorum kırmızı çizgili diye taştaş geçmişti, firmaların biri ciddiye almış.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    the most important thing 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sonunda "ağızlara sakız olmayı" başardılar 😁
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    Müştemilat Bey 1 gün ( Mesaj Silindi )
    RGB yoksa almam
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    böyle gereksiz şeylere para harcamayın arkadaşlar. benim oyunculara tavsiyem oyuncu terliği almaları. alın deneyin farkı göreceksiniz.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    RGB don çıkarmalarını bekliyoruz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nası yani ya?
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    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gereksiiiiiizzz
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    Paetzold 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıkar tabi daha neler çıkacak oyuncu adı altında göreceğiz
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    baykuş® 2 gün ( Mesaj Silindi )
    rgb led yoksa ağzıma almam kusura bakmasınlar
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    yolyordam35 (yol yordam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    aklıma bu video geldi :D



    https://www.youtube.com/watch?v=O9YGEIIYAZY&feature=youtu.be
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    interwap (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    "Her bir sakız oyuna %3 katkı sağlıyor."
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    hanahmet (ahmet han ayas) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    oyuncu çorabı da lazım. üstelik ışıklı mışıklı bir şey bekliyorum.
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    2612 kez okundu.
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