XPG'den oyuncu sakızı geliyor: XPG Gaming Gum

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CES 2021 teknoloji fuarı yaklaşırken bazı teknoloji şirketleri yeni ürünlerini duyurmaya başladı bile. ADATA'nın oyuncu odaklı alt markası XPG, profesyonel oyunculara yönelik ilk sakızı da dahil olmak üzere etkinlikte sergileyeceği ürünler hakkında bazı detaylar paylaştı.

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XPG Gaming Gum olarak adlandırılan sakız, içerdiği kafein sayesinde oyuncuların enerjilerini tazelemelerine ve konsantrasyon seviyelerini artırmalarına yardımcı olacak. Şirket aynı zamanda sakıza, göz vitamini olarak bilinen Lutein isimli antioksidanı da eklemiş.

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Yeni ürünlerini sahneye çıkaracak

XPG Gaming Gum'ın yağ ve protein içermediği belirtiliyor. Ayrıca sakınızın nane aromasına sahip olduğunu belirtelim. XPG önümüzdeki hafta düzenlenecek dijital CES 2021 etkinliğinde, oyuncu sakızına ek olarak XENIA Xe ultrabook modelini, yeni nesil DDR5 modüllerini ve daha fazlasını sergileyecek.

https://www.xpg.com/en/newslist/1/1/1943/

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