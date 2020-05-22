Xiaomi Mi Band 5, SpO2 sensörü ile gelecek

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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yakın bir tarihte fiziksel aktivite ve vücut fonksiyonlarını izlemek için tasarlanmış bir akıllı bileklik modeli olan Mi Band 5'i tanıtacak. Gelmeye devam eden yeni bilgiler cihazla ilgili detayları netleştiriyor.

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Amazon Alexa desteği

Xiaomi Mi Band 5'in kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçme yeteneğine sahip bir kalp atış hızı sensörü ile donatılacağı bildirildi. Ayrıca cihaz kadınlara yönelik, adet döngüsünü izleme özelliğine de sahip olacak. Şirketin Mi Band 5'in normal sürümüne ek olarak, Mi Smart Band 5 modifikasyonunu çıkaracağı ve bu cihazın da akıllı bir ses asistanı olan Amazon Alexa desteği sunacağı belirtiliyor.

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Akıllı bileklik daha önce yayınlanan bilgilere göre, 1.2 inç ekran ve NFC denetleyicisi ile donatılacak. Bu durumun da Mi Band 4 ile karşılaştırıldığında, Mi Band 5'in pil ömrüne olumlu bir etki yapacağı ifade edilmiş. Cihazın önümüzdeki Haziran ayında tanıtılması beklenirken, hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğine dair bir söylenti henüz mevcut değil.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_band_5_rumored_to_gain_spo2_sensor_smart_version_will_support_amazon_alexa-news-43364.php

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