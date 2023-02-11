Tam Boyutta Gör Xiaomi markası Mi Band 7 akıllı bilekliğini geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Çinli teknoloji devi şimdi de yeni bir model çıkarma hazırlığı yapıyor. Görünüşe bakılırsa Xiaomi Mi Band 8'nin lansmanı çok yakın.

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Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Mukul Sharma'ya göre Xiaomi, yeni nesil akıllı bilekliğinin seri üretimine başladı. Büyük olasılıkla Mi Band 8'den bahsediyoruz. Zaten takvim de cihazın yolda olduğuna işaret ediyor.

Xiaomi 13 Ultra ile birlikte çıkış yapabilir

Akıllı bilekliğin teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Mi Band 5'in Haziran, Mi Band 6'nın Mart, Mi Band 7'nin ise Mayıs ayında tanıtılması şirketin lansman hazırlıklarına başladığını doğruluyor.

Mevcut bilgilere göre Xiaomi Band 8, 2023'ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Hatta şirketin yeni nesil akıllı bilekliğini Xiaomi 13 Ultra ile birlikte duyurabileceği konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz.

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Xiaomi Mi Band 8 üretimi başladı: Yakında geliyor