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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mi Band 8 üretimi başladı: Yakında geliyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Mi Band 8 üretimine başladığı bildiriliyor. Yeni nesil akıllı bileklik Xiaomi 13 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebilir.       
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    Xiaomi Mi Band 8 üretimi başladı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi markası Mi Band 7 akıllı bilekliğini geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Çinli teknoloji devi şimdi de yeni bir model çıkarma hazırlığı yapıyor. Görünüşe bakılırsa Xiaomi Mi Band 8'nin lansmanı çok yakın.

    Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Mukul Sharma'ya göre Xiaomi, yeni nesil akıllı bilekliğinin seri üretimine başladı. Büyük olasılıkla Mi Band 8'den bahsediyoruz. Zaten takvim de cihazın yolda olduğuna işaret ediyor.

    Xiaomi 13 Ultra ile birlikte çıkış yapabilir

    Akıllı bilekliğin teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Mi Band 5'in Haziran, Mi Band 6'nın Mart, Mi Band 7'nin ise Mayıs ayında tanıtılması şirketin lansman hazırlıklarına başladığını doğruluyor.

    Mevcut bilgilere göre Xiaomi Band 8, 2023'ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Hatta şirketin yeni nesil akıllı bilekliğini Xiaomi 13 Ultra ile birlikte duyurabileceği konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 9 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 14 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 18 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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