Xiaomi Mi Band 8 üretimi başladı: Yakında geliyor

Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Mukul Sharma'ya göre Xiaomi, yeni nesil akıllı bilekliğinin seri üretimine başladı. Büyük olasılıkla Mi Band 8'den bahsediyoruz. Zaten takvim de cihazın yolda olduğuna işaret ediyor.
Xiaomi 13 Ultra ile birlikte çıkış yapabilir
Akıllı bilekliğin teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Mi Band 5'in Haziran, Mi Band 6'nın Mart, Mi Band 7'nin ise Mayıs ayında tanıtılması şirketin lansman hazırlıklarına başladığını doğruluyor.
Mevcut bilgilere göre Xiaomi Band 8, 2023'ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Hatta şirketin yeni nesil akıllı bilekliğini Xiaomi 13 Ultra ile birlikte duyurabileceği konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah