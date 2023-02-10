Apple, USB-C'den para kazanmanın yolunu buldu: iPhone 15'te sınırlayacak

Tam Boyutta Gör Apple piyasaya sürdüğü cihazlara yönelik aksesuar satışından astronomik kâr elde ediyor. Cupertinolu şirketin Avrupa Birliği'nin, USB-C bağlantı noktasını tüm elektronik cihazlar için tek evrensel standart haline getirme girişimlerine şiddetle karşı çıkmasının nedeni de buydu.

Avrupa Parlamentosu tek tip şarj girişi önerisini onayladı 9 ay önce eklendi

Neyse ki Apple'ın çabaları karşılık bulmadı ve yasa kabul edildi. Sonuç olarak iPhone 15 serisi bu sonbaharda Lightning bağlantı noktasından yoksun şekilde gelecek. Ancak tek tip şarj girişi zorunluluğunun gereksiz pahalı kablo dönemini sona erdireceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Apple, USB-C zorunluluğunu da paraya çevirmenin bir yolunu bulmuş görünüyor.

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Kimlik doğrulama çipi uygulanacak

Çinli kaynaklara göre şirket iPhone 15 serisi akıllı telefonlardaki USB-C bağlantı noktaları ve şarj kablolarına Lightning benzeri bir kimlik doğrulama çipi yerleştirecek. Bu sayede kullanıcılar orijinal veya MFi sertifikalı aksesuarlar satın almaya zorlanacak.

USB-C'ye entegre edilecek bu çipin, yeni cihazların işlevselliği üzerinde önemli bir etkisi olup olmayacağı belli değil. Fakat Apple'ın hızlı şarj ve yüksek hızlı veri aktarımı gibi özellikleri Apple ve MFi sertifikalı kablolarla sınırlandırabileceği bildiriliyor. Şu anda 10. nesil iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro'da kullanılan USB-C arayüzünün bir kimlik doğrulama çipi içermediğini belirtelim.

Tüm bunlarla birlikte söz konusu uygulama, kullanıcıların hali hazırda ellerinde olan USB-C kabloları iPhone'larla uyumsuz hale getirecek. Sadece şirketin sattığı orijinal kablolar ve Apple'a lisans ücreti kazandıran MFi sertifikalı aksesuarlar iPhone 15'lerde herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilecek.

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Apple, USB-C'den para kazanmanın yolunu buldu: Sınırlayacak