Xiaomi Mix Fold 3'un görüntüsü ve kutusu sızdırıldı

Mix Fold 3'un kapak ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik bulunduğu görülüyor. Panelin sağ tarafında hafif bir kavis var. Katlanabilir telefonun üretimi Çinli şirketin gelişmiş üretim sistemleriyle donatılmış yeni akıllı fabrikasında gerçekleşecek.
Önceki Mix Fold'lar sadece Çin'de sunuldu
Mix Fold 3'ün perakende kutusu cihazın Leica imzalı kameralarla geleceğini onaylıyor. Cihazda geniş açılı, ultra geniş açılı ve iki telefoto lens olmak üzere toplam dört kamera göreceğiz. Önceki Mix Fold modelleri Çin'e özel kalmıştı. Bakalım bu sefer durum nasıl olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: