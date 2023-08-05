Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunu bu ayın sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Mix Fold 3 adı altında çıkış yapacak cihazla ilgili detaylar netleşiyor. İnternete sızdırılan fotoğraflar sayesinde yeni modelin kapak ekranını ve perakende kutusunu görme şansına sahip olduk.

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Mix Fold 3'un kapak ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik bulunduğu görülüyor. Panelin sağ tarafında hafif bir kavis var. Katlanabilir telefonun üretimi Çinli şirketin gelişmiş üretim sistemleriyle donatılmış yeni akıllı fabrikasında gerçekleşecek.

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Önceki Mix Fold'lar sadece Çin'de sunuldu

Mix Fold 3'ün perakende kutusu cihazın Leica imzalı kameralarla geleceğini onaylıyor. Cihazda geniş açılı, ultra geniş açılı ve iki telefoto lens olmak üzere toplam dört kamera göreceğiz. Önceki Mix Fold modelleri Çin'e özel kalmıştı. Bakalım bu sefer durum nasıl olacak.

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Xiaomi Mix Fold 3'un görüntüsü ve kutusu sızdırıldı