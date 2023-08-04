Xiaomi, devasa ekranlı televizyonunu tanıttı: 100 inç, 1000 nit parlaklık!

Xiaomi TV S Pro 100 özellikleri
Xiaomi’nin yeni 100” televizyonu 384 bölümlü arka ışık kontrolü ve 1.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor. Ortam ışığındaki değişiklikleri otomatik olarak algılayabilen ve parlaklık, canlılık, karanlık ve derinliği uygun şekilde ayarlayabilen ışık sensörüyle donatılmış. 1.07 milyar renkli ekran, %94 DCI-P3 renk gamı ve gelişmiş renk doğruluğuna sahip. Çok renkli sıcaklık renk yenileme teknolojisi, renk hatalarını önemli ölçüde azaltıyor ve farklı sahnelerde orijinal renkleri sağlıyor. Film için sıcak renk sıcaklığı, diziler için standart renk sıcaklığı ve gösteriler için soğuk renk sıcaklığı sağlıyor.
Ses tarafında, Xiaomi TV S Pro 100, 8 ses birimi, 30w (2x15w) hoparlör, Dolby Vision/Dolby Panorama desteğiyle geliyor. TV, dört çekirdekli A73 işlemci ve 4GB + 64GB depolama alanına sahip.
Xiaomi TV S Pro 100 fiyatı
Xiaomi TV S Pro 100, 17.999 yuan (2500 dolar civarı) fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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