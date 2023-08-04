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    Xiaomi, devasa ekranlı televizyonunu tanıttı: 100 inç, 1000 nit parlaklık!

    Xiaomi, Smart TV X serisinin ardından 100 inç ekrana sahip TV S Pro 100 modelini tanıttı. Xiaomi’nin şimdiye kadarki en büyük ekranlı TV’si Çin’de satışa çıktı. 
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    Xiaomi TV S Pro 100 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV S Pro 100, devasa ekranlı akıllı TV, Çin’de piyasaya sürüldü. 100 inç ekranlı TV, %98.8 ekran gövde oranına ve sağlam metal çerçeveye sahip.

    Xiaomi TV S Pro 100 özellikleri

    Xiaomi’nin yeni 100” televizyonu 384 bölümlü arka ışık kontrolü ve 1.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor. Ortam ışığındaki değişiklikleri otomatik olarak algılayabilen ve parlaklık, canlılık, karanlık ve derinliği uygun şekilde ayarlayabilen ışık sensörüyle donatılmış. 1.07 milyar renkli ekran, %94 DCI-P3 renk gamı ve gelişmiş renk doğruluğuna sahip. Çok renkli sıcaklık renk yenileme teknolojisi, renk hatalarını önemli ölçüde azaltıyor ve farklı sahnelerde orijinal renkleri sağlıyor. Film için sıcak renk sıcaklığı, diziler için standart renk sıcaklığı ve gösteriler için soğuk renk sıcaklığı sağlıyor.

    Xiaomi 100 inç TV Tam Boyutta Gör
    TV S Pro 100 modeli, oyunlar için uygun 144Hz yenileme hızını destekliyor. Rekabetçi mod açıldığında 240Hz ekran yenileme hızını ulaşılabiliyor. MEMC hareket dengeleme, hareketli sahnelerde titremeyi ve bulanıklığı etkili bir şekilde azaltabiliyor. AMD FreeSync sertifikalı ve 4ms ultra düşük gecikme süresine sahip. Çift HDMI 2.1 arabirimi mevcut.

    Ses tarafında, Xiaomi TV S Pro 100, 8 ses birimi, 30w (2x15w) hoparlör, Dolby Vision/Dolby Panorama desteğiyle geliyor. TV, dört çekirdekli A73 işlemci ve 4GB + 64GB depolama alanına sahip.

    Xiaomi TV S Pro 100 fiyatı

    Xiaomi TV S Pro 100, 17.999 yuan (2500 dolar civarı) fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı.

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