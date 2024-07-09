Xiaomi Mix Flip'in görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi yakında "clamshell" yani istiridye kabuğu form faktörüne sahip ilk katlanabilir telefonunu tanıtacak. Xiaomi Mix Flip olarak adlandırılan model için geri sayım başlamış durumda. Cihaz bu ay içinde düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanacak.

Xiaomi Mix Fold 4 ve Xiaomi Mix Flip bu ay tanıtılacak 1 gün önce eklendi

Katlanabilir telefon 2405CPX3DG model numarası ile NCC sertifikasyon kurumu tarafından listelendi. Bu sayede canlı görüntülerini görme şansımız oldu. Tasarım açısından şaşırtıcı bir şey yok. Arka tarafında iki yuvarlak kamera modülü bulunan klasik bir model görünümü sunuyor.

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Lansman çok yakında

Sertifika kayıtlarına bakılırsa katlanabilir telefon 1.145 mAh + 3.595 mAh olmak üzere çift batarya içerecek (toplamda 4.740 mAh). Bununla birlikte 67W hızlı şarj desteği olacak. Xiaomi Mix Flip hatırlayacağınız üzere daha önce diğer düzenleyici kurumların sertifikasyon sürecinden de geçmişti.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon Xiaomi Mix Fold 4 ile birlikte tanıtılacak. Her iki cihazın da Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Xiaomi yeni katlanabilir modellerini 19 Temmuz'da yapılması planlanan etkinlikte gözler önüne çıkarmaya hazırlanıyor. Diğer tüm detayları lansmanda öğreneceğiz.

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