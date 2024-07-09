Xiaomi Mix Flip'in görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Katlanabilir telefon 2405CPX3DG model numarası ile NCC sertifikasyon kurumu tarafından listelendi. Bu sayede canlı görüntülerini görme şansımız oldu. Tasarım açısından şaşırtıcı bir şey yok. Arka tarafında iki yuvarlak kamera modülü bulunan klasik bir model görünümü sunuyor.
Lansman çok yakında
Sertifika kayıtlarına bakılırsa katlanabilir telefon 1.145 mAh + 3.595 mAh olmak üzere çift batarya içerecek (toplamda 4.740 mAh). Bununla birlikte 67W hızlı şarj desteği olacak. Xiaomi Mix Flip hatırlayacağınız üzere daha önce diğer düzenleyici kurumların sertifikasyon sürecinden de geçmişti.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.