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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip'in görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin istiridye kabuğu tasarımına sahip ilk telefonu ortaya çıktı. NCC sertifika kurumu Xiaomi Mix Flip isimli modelin görüntülerini yayınladı.
    Xiaomi Mix Flip'in görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yakında "clamshell" yani istiridye kabuğu form faktörüne sahip ilk katlanabilir telefonunu tanıtacak. Xiaomi Mix Flip olarak adlandırılan model için geri sayım başlamış durumda. Cihaz bu ay içinde düzenlenecek bir etkinlikte resmiyet kazanacak.

    Katlanabilir telefon 2405CPX3DG model numarası ile NCC sertifikasyon kurumu tarafından listelendi. Bu sayede canlı görüntülerini görme şansımız oldu. Tasarım açısından şaşırtıcı bir şey yok. Arka tarafında iki yuvarlak kamera modülü bulunan klasik bir model görünümü sunuyor.

    Xiaomi Mix Flip'in görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Lansman çok yakında

    Sertifika kayıtlarına bakılırsa katlanabilir telefon 1.145 mAh + 3.595 mAh olmak üzere çift batarya içerecek (toplamda 4.740 mAh). Bununla birlikte 67W hızlı şarj desteği olacak. Xiaomi Mix Flip hatırlayacağınız üzere daha önce diğer düzenleyici kurumların sertifikasyon sürecinden de geçmişti.

    Xiaomi Mix Flip'in görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon Xiaomi Mix Fold 4 ile birlikte tanıtılacak. Her iki cihazın da Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Xiaomi yeni katlanabilir modellerini 19 Temmuz'da yapılması planlanan etkinlikte gözler önüne çıkarmaya hazırlanıyor. Diğer tüm detayları lansmanda öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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