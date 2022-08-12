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    Zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam geldi

    Trafik sigortası primlerine Eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75’e çıkarıldı. Ayrıca hasarsızlık prim indirim oranları da düşürüldü.
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    Zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam geldi
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    Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Azami prim tutarlarında artış yapıldı

    Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4,75 artırılacak.

    Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere azami primler; Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak.

    SEDDK bu kapsamda araç grubu kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım tablosunu uygulamaya koydu. Tabloya göre otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, kamyon, otobüs, taksi ve özel amaçlı araçlar için özel kullanım azami prim artırım oranı sıfır olarak belirtilirken tüzel kullanım azami prim artırım oranı; otomobil ve kamyonette yüzde 20’ye, motosiklette yüzde 25’e kadar çıkabilecek.

    Zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam geldi
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    Tablo kapsamında ayrıca, özel kullanım azami prim artırım oranı; çekiciler için yüzde 2,5, iş makineleri için yüzde 7,5, römorklar için yüzde 25, tankerler için de yüzde 10 olarak tespit edildi.

    Tüzel kullanım azami prim artırım oranları; minibüs, otobüs, özel amaçlı araç ve tarım makineleri için yüzde 2.50 kamyon ve çekiciler için yüzde 5.00 olarak uygulanabilecek.

    Hasarsızlık prim indirim oranları düşürüldü

    Yönetmeliğin eklerinde yer alan ve hasarsızlık durumunda prim indirimi oranlarını belirleyen tabloda yapılan düzenlemeyle bu kapsamdaki prim oranları düşürüldü.

    Buna göre prim indirim oranları; 7. basamak için yüzde 45’ten yüzde 42’ye, 6. basamak için yüzde 30’dan yüzde 22’ye, 5. basamak için yüzde 15’ten yüzde 10 düşürülürken, hasar sebebiyle prim artırım oranlarında da düzenleme yapıldı.

    Düzenlenecek poliçelerde hasar sebebiyle ödenecek prim artırım oranları; 3. basamak için yüzde 50’den yüzde 45’e, 2. basamak için yüzde 100’den yüzde 90’a 1. basamak için yüzde 150’den yüzde 135’e düşürüldü.

    Poliçe düzenlemekten kaçınan şirkete ceza

    Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.

    Kaçınmanın devam etmesi halinde SEDDK kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek. SEDDK, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve alınan tedbir kararını, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak resmî internet sitesinde ilan edebilecek.

    Düzenlemeler 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.

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