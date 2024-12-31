Xiaomi dahili kablosu olan powerbank modelini tanıttı

Xiaomi kablolu 20000mAh powerbank
Son yıllarda sayısız powerbank modelinin dahili kablolarla geldiğini görüyoruz. iPhone modellerinin USB Tip-C bağlantısına geçmesi ile birlikte bu tip powerbank modellerinde 1 adet USB Tip-C kablosu ve bir adet USB Tip-A kablosu gövdeye entegre olarak geliyor.
Xiaomi’nin piyasaya sürdüğü yeni powerbank modeli de dahili olarak bir USB Tip-C kablosu ile geliyor. Böylece hem cihazlarınızı hem de kendisini şarj edebiliyor. Ek bir kabloya da ihtiyaç bırakmıyor. Ayrıca bir USB Tip-C ve bir USB Tip-A çıkışı da mevcut.
20000mAh kapasitesi olan cihaz 22.5W çıkış verebiliyor. Ayrıca takılı olan cihazın enerji ihtiyacını algılayarak akımı da ona göre ayarlıyor. Farklı güvenlik çözümlerini de barındıran powerbank modeli 18$ fiyat etiketi ile satılıyor.
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