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    Xiaomi dahili kablosu olan powerbank modelini tanıttı

    Powerbank modelleri için sürekli kablo taşımak istemeyenler, dahili kablosu olan versiyonlara yöneliyor. Xiaomi de çift yönlü dahili kablosu olan powerbank modelini duyurdu.
    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Batarya teknolojilerinin henüz devrim yapamadığı günümüzde taşınabilir şarj istasyonları ya da powerbank modelleri artık vazgeçilmez hale geldi. Sürekli powerbank taşıyanların da yanında en az bir kablo bulundurması şart.

    Xiaomi kablolu 20000mAh powerbank

    Son yıllarda sayısız powerbank modelinin dahili kablolarla geldiğini görüyoruz. iPhone modellerinin USB Tip-C bağlantısına geçmesi ile birlikte bu tip powerbank modellerinde 1 adet USB Tip-C kablosu ve bir adet USB Tip-A kablosu gövdeye entegre olarak geliyor. 

    Xiaomi’nin piyasaya sürdüğü yeni powerbank modeli de dahili olarak bir USB Tip-C kablosu ile geliyor. Böylece hem cihazlarınızı hem de kendisini şarj edebiliyor. Ek bir kabloya da ihtiyaç bırakmıyor. Ayrıca bir USB Tip-C ve bir USB Tip-A çıkışı da mevcut. 

    20000mAh kapasitesi olan cihaz 22.5W çıkış verebiliyor. Ayrıca takılı olan cihazın enerji ihtiyacını algılayarak akımı da ona göre ayarlıyor. Farklı güvenlik çözümlerini de barındıran powerbank modeli 18$ fiyat etiketi ile satılıyor. 
     

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