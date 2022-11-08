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    Xiaomi Redmi K60 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı!

    Yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Redmi K60 serisinden yeni detaylar sızdırıldı. Yaklaşan akıllı telefonlar kamera tarafında neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Xiaomi Redmi K60 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, yaklaşanXiaomi 13 serisinin ardından bütçe odaklı Redmi K60, K60 Pro ve K60 Gaming olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Bugün, Digital Chat Station tarafından Redmi K60 serisinin kamera özellikleri paylaşıldı.

    Redmi K60 serisinin kamera özellikleri

    Bildirilenlere göre Redmi K60 serisinde yer alan iki cihaz, OIS destekli 64MP ve 50MP ana kameralar ile donatılacak. Bununla birlikte 50MP sensörün Redmi K60 Pro'da kullanılması beklenirken, sızıntılar ailenin ana modeli Redmi K60'ın 64 MP Sony IMX686 ile geleceğine işaret ediyor. Ancak Redmi K50'nin 48MP ana kameraya sahip olduğu düşünüldüğünde, Redmi K60 Pro'da daha güçlü bir sensör tercihi ile karşılaşabiliriz.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Redmi K60, delikli tasarıma sahip düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında Dimensity 8200 yonga setinden güç alacak yeni telefon, 67W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. K60 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 100W hızlı şarj ve 2K çözünürlükte AMOLED panele ev sahipliği yapması bekleniyor. 

    Redmi K60 serisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Ayrıca seride yer alan bazı cihazlar, Çin pazarı dışında POCO markası altında yeniden isimlendirilebilir. 

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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