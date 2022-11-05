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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi K60 özellikleri sızdırıldı: Dimensity 8200 ile geliyor

    Xiaomi'nin merakla beklenen Redmi K60 serisi detaylanıyor. Yaklaşan telefonlar, MediaTek tarafından önümüzdeki hafta duyurulması beklenen Dimensity 8200 platformundan güç alabilir.
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    Xiaomi Redmi K60 MediaTek Dimensity 8200 ile geliyor! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden Xiaomi, fiyat performans odaklı Redmi K60 serisi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün paylaşılan yeni sızıntılar, henüz geliştirme aşamasında olan yeni telefonların önemli detaylarını gün yüzüne çıkardı.

    Dimensity 8200 platformundan güç alacak

    Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Xiaomi Redmi K60, MediaTek’in yaklaşan Dimensity 8200 platformundan güç alacak. Bununla birlikte QHD+ ekran, 67W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelmesi beklenen yeni telefon, OIS destekli (Optik Görüntü Sabitleyici) 48MP ana kamera ile donatılacak. Ayrıca Redmi K60, mevcut Redmi K serilerine benzer şekilde, ülkemizde POCO markası adı altında satışa sunulabilir. 

    iQOO Neo 7 SE modelinden hemen sonra Redmi K60 serisinde de karşımıza çıkan Dimensity 8200 platformunun, Dimensity 9000’de kullanılan Cortex-X2 çekirdeğinden güç alması bekleniyor. Dimensity 8100’ün ayak izlerini takip eden yeni yonga seti, önümüzdeki hafta düzenlenecek MediaTek etkinliğinde tanıtılabilir.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 10 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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