Xiaomi Redmi K60 özellikleri sızdırıldı: Dimensity 8200 ile geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden Xiaomi, fiyat performans odaklı Redmi K60 serisi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün paylaşılan yeni sızıntılar, henüz geliştirme aşamasında olan yeni telefonların önemli detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Dimensity 8200 platformundan güç alacak

Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Xiaomi Redmi K60, MediaTek’in yaklaşan Dimensity 8200 platformundan güç alacak. Bununla birlikte QHD+ ekran, 67W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelmesi beklenen yeni telefon, OIS destekli (Optik Görüntü Sabitleyici) 48MP ana kamera ile donatılacak. Ayrıca Redmi K60, mevcut Redmi K serilerine benzer şekilde, ülkemizde POCO markası adı altında satışa sunulabilir.

iQOO Neo7 SE detaylanıyor: Dimensity 8200 ile gelecek 1 gün önce eklendi

iQOO Neo 7 SE modelinden hemen sonra Redmi K60 serisinde de karşımıza çıkan Dimensity 8200 platformunun, Dimensity 9000’de kullanılan Cortex-X2 çekirdeğinden güç alması bekleniyor. Dimensity 8100’ün ayak izlerini takip eden yeni yonga seti, önümüzdeki hafta düzenlenecek MediaTek etkinliğinde tanıtılabilir.

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Xiaomi Redmi K60 MediaTek Dimensity 8200 ile geliyor!