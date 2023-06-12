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    Redmi başkanı şu anda en çok satan Xiaomi ve Redmi telefonları açıkladı

    Redmi markasının patronu Liu Weibing, tüketiciler tarafından en çok rağbet gören Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların hangisi olduklarını ve neden tercih edildiklerini açıkladı.
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    Şu anda en çok satan Xiaomi ve Redmi telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Grubu başkanı ve Redmi CEO'su Liu Weibing, en çok satan Xiaomi ve Redmi akıllı telefon modellerini açıkladı. Deneyimli yönetici iç pazarda büyük rağbet gören cihazları duyurmakla kalmadı aynı zamanda neden tercih edildiklerine dair bilgiler de verdi.

    Weibing şu anda en çok satan akıllı telefonlarının Redmi K60 ve Xiaomi 13 olduğunu söyledi. Şirketin yaptığı ankete katılan kullanıcılar, Xiaomi 13'ü gelişmiş kamera özellikleri, Redmi K60'ı ise yüksek oyun performansı için seçtiklerini söyledi.

    Şu anda en çok satan Xiaomi ve Redmi telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör

    Bu modeller neler sunuyor?

    Redmi K60'ın fiyatı şu anda resmi Xiaomi mağazasında 290 dolardan başlıyor. Akıllı telefon 3.200 x 1.400 piksel çözünürlükte 6.67 inç OLED ekran, 64 MP ana kamera ve 16 MP selfie kamerasına sahip. Cihaz Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor. Ayrıca 5.500 mAh'lik bir bataryası var.

    Xiaomi 13'ün başlangıç fiyatı ise 515 dolar. Akıllı telefon 6.36 inç boyutunda AMOLED ekran taşıyor. Cihazda 50 + 10 + 12 MP ana kamera ve 32 MP ön kamera var. Diğer özelliklerini Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 4.500 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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