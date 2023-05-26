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    Redmi K60 Ultra render görüntüleri sızdı: Sıradaki POCO modeli olabilir

    Xiaomi'nin fiyat performans odaklı yeni telefonu Redmi K60 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı. Peki amiral gemisi katili telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Xiaomi Redmi K60 Ultra render görüntüleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında odağını fiyat performans odaklı modellere çeviren Xiaomi, Redmi K60 serisinin yeni üyesi Redmi K60 Ultra modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bu noktada kısa süre önce Geekbench platformunda görüntülenen telefon hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Redmi K60 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. 

    Redmi K60 Ultra render görüntüleri sızdırıldı

    Paylaşılan taslak görüntüleri, Redmi K60 Ultra'nın ortaya hizanlanmış delikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın arka bölümünde ise kare şeklinde bir kamera adası konumlandırılmış. Buranın sol tarafında iki kamera sensörü yer alırken, sağ tarafta bir LED flaş ünitesi ve onun altında başka bir küçük sensör bulunuyor. 

    Xiaomi Redmi K60 Ultra render görüntüleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Mevcut sızıntılara göre Redmi K60 Ultra, ön tarafta 1.5k ekran çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrandan destek alacak. Cihazın kalbinde ise 16GB RAM ve 1TB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinin yer alması bekleniyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Redmi K60 Ultra'nın, ülkemiz ve Avrupa pazarında Poco markası adı altında vitrine çıktığını görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    E_Y_B_H_P_T 11 saat önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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