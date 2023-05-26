Redmi K60 Ultra render görüntüleri sızdı: Sıradaki POCO modeli olabilir

Redmi K60 Ultra render görüntüleri sızdırıldı
Paylaşılan taslak görüntüleri, Redmi K60 Ultra'nın ortaya hizanlanmış delikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın arka bölümünde ise kare şeklinde bir kamera adası konumlandırılmış. Buranın sol tarafında iki kamera sensörü yer alırken, sağ tarafta bir LED flaş ünitesi ve onun altında başka bir küçük sensör bulunuyor.
Ayrıca Redmi K60 Ultra'nın, ülkemiz ve Avrupa pazarında Poco markası adı altında vitrine çıktığını görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)