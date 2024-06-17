Xiaomi rüşvet nedeniyle iki kilit yöneticisini kovdu

Gelen bilgilere göre, Latin Amerika bölgesinin eski genel müdürü Chen Bingxu'nun rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı ve iş ortakları tarafından finanse edilen lüks eğlencelere katıldığı tespit edildi. Bir başka üst düzey yönetici, Batı Avrupa bölümünün eski genel müdürü Owen, önemli finansal yatırımlar içeren dış kaynak kullanımı anlaşmalarına hile karıştırmakla suçlandı.
Kovuşturma başlatıldı
Soruşturma sonucunda Chen Bingxiu işten çıkarıldı, hisse senedi opsiyonları elinden alındı ve bildirildiğine göre şirketin mali kayıplarını tazmin etmek zorunda kaldı. Şirket Owen'ı ise sadece kovmakla kalmadı, aynı zamanda hakkında cezai kovuşturma da başlattı.
Bu olaylara rağmen Xiaomi işini uluslararası alanda başarıyla büyütmeye devam ediyor. Örneğin Canalys'e göre, 2024'ün ilk çeyreğinde şirket Latin Amerika pazarına 5,3 milyon cihaz sevk ederek bölgede yüzde 15,3'lük bir pazar payına sahip oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.