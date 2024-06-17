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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlı duruşunu uluslararası iş dünyasındaki iki kilit ismi görevden alarak gösterdi.

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Gelen bilgilere göre, Latin Amerika bölgesinin eski genel müdürü Chen Bingxu'nun rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı ve iş ortakları tarafından finanse edilen lüks eğlencelere katıldığı tespit edildi. Bir başka üst düzey yönetici, Batı Avrupa bölümünün eski genel müdürü Owen, önemli finansal yatırımlar içeren dış kaynak kullanımı anlaşmalarına hile karıştırmakla suçlandı.

Kovuşturma başlatıldı

Soruşturma sonucunda Chen Bingxiu işten çıkarıldı, hisse senedi opsiyonları elinden alındı ve bildirildiğine göre şirketin mali kayıplarını tazmin etmek zorunda kaldı. Şirket Owen'ı ise sadece kovmakla kalmadı, aynı zamanda hakkında cezai kovuşturma da başlattı.

Bu olaylara rağmen Xiaomi işini uluslararası alanda başarıyla büyütmeye devam ediyor. Örneğin Canalys'e göre, 2024'ün ilk çeyreğinde şirket Latin Amerika pazarına 5,3 milyon cihaz sevk ederek bölgede yüzde 15,3'lük bir pazar payına sahip oldu.

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Xiaomi rüşvet nedeniyle iki kilit yöneticisini kovdu