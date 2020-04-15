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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi şık tasarıma sahip kablosuz klavyesini duyurdu

    Xiaomi’nin çevreci MIIW iştiraki Bluetooth ve 2.4GHz kanallarından iki farklı cihaza bağlanabilen MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode adlı klavyesini satışa sundu.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi şık tasarıma sahip kablosuz klavyesini duyurdu
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    Bilgisayar pazarında etkili olduğu kadar çevre birimleri pazarında da iddialı ürünlere sahip olan Xiaomi bu hafta yeni bir klavye duyurdu. Kablosuz klavye şık bir tasarıma ve fonksiyonelliğe sahip.

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    MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi’nin ekolojik ürünler geliştiren MIIW iştirakinden gelen MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode klavye oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Daire ve oval şeklindeki tuşların yazıları lazer ile işlenmiş.

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    Bir sayısal tuş takımının olmadığı klavye alüminyum gövdeye sahip ve 7.8mm kalınlığında. Tuş plakası 8 derecelik açıyla yerleştirilmiş. Böylece daha kolay yazım sağlıyor ve parmak ağrılarını azaltıyor.

    Klavye Bluetooth ve 2.4GHz kanallarını kullanarak bağlanıyor. Atanmış tuş ile iki cihaz arasında akıcı geçiş yapılabiliyor. Windows, Android, iOS ve MacOS işletim sistemleri ile uyumlu olan MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode klavye 22$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/14/xiaomi-launches-the-miiiw-air-85-bluetooth-dual-mode-mini-keyboard/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 16 dk. yeni yorumcu
    Çok güzel bence mi storlar büuümeye devam edicek
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    ceyhun187 (ceyhun ) 31 dk.
    Aliexpress de bile 41$ fiyatı var. Açıklanan ücret ile çok farklı. 😔
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    Guest Account (misafir hesap) 1 sa.
    22 dolar yani sadece 249 tl den görürüz yakında xiaomi türkiyede.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. EFSANEBRAD
    Kendi imajları olmadığı için Logitech K380'i kopyalamışlar.
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