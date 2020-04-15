Xiaomi şık tasarıma sahip kablosuz klavyesini duyurdu

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Bilgisayar pazarında etkili olduğu kadar çevre birimleri pazarında da iddialı ürünlere sahip olan Xiaomi bu hafta yeni bir klavye duyurdu. Kablosuz klavye şık bir tasarıma ve fonksiyonelliğe sahip.

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MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin ekolojik ürünler geliştiren MIIW iştirakinden gelen MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode klavye oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Daire ve oval şeklindeki tuşların yazıları lazer ile işlenmiş.

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Bir sayısal tuş takımının olmadığı klavye alüminyum gövdeye sahip ve 7.8mm kalınlığında. Tuş plakası 8 derecelik açıyla yerleştirilmiş. Böylece daha kolay yazım sağlıyor ve parmak ağrılarını azaltıyor.

Klavye Bluetooth ve 2.4GHz kanallarını kullanarak bağlanıyor. Atanmış tuş ile iki cihaz arasında akıcı geçiş yapılabiliyor. Windows, Android, iOS ve MacOS işletim sistemleri ile uyumlu olan MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode klavye 22$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/04/14/xiaomi-launches-the-miiiw-air-85-bluetooth-dual-mode-mini-keyboard/

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