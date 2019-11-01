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    Xiaomi şimdi de 3 boyutlu World of Warcraft kitabı hazırladı

    Tamamen Çince olarak sunulan 3 boyutlu World of Warcraft kitabı yaklaşık 1 metrekareye varan maketleri ile orijinal hikâyeyi en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor.
    3 hf.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi şimdi de 3 boyutlu World of Warcraft kitabı hazırladı

    Adını daha çok akıllı telefon pazarında duyduğumuz Xiaomi yaptığı işlerle teknoloji sekötürünü de aşmış durumda. Firma son olarak 3 boyutlu bir World of Warcraft kitabını Çinli hayranların beğenisine sundu.

    Çince hazırlandı

    Blizzard’ın orijinal World of Warcraft oyununu yeniden canlandırmasının ardından gelen kitap, 3 boyutlu olarak efsane oyunun hikayesini anlatıyor. Xiaomi geçen yıl da Harry Potter: A Pop-Up Guide to Hogwarts adında 3 boyutlu bir kitap hazırlamıştı.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    WoW kitabı bu türden alıştığımız şekilde sayfalar arasında gizlenmiş 3 boyutlu maketlerden oluşuyor. Sayfayı açtığınızda maket de açılıyor ve ortaya gerçeğini andıran mekanlar çıkıyor. Xiaomi maketlerin yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir boyuta kadar uzadığını belirtiyor.

    Genelde 3 boyutlu kitaplar az sayıda sayfa ve nispeten küçük maketlerden oluşur ancak Xiaomi biraz daha büyüklere hitap ettiği için alanı geniş tutmuş. Toplam 46 sayfada WoW efsanesinin klasikleşmiş sahnelerine atıf yapılıyor. Kitap; Tribal ve Alliance için iki ayrı kapak tasarımına sahip ancak içerik aynı. Kitap tamamen Çince. Daha önce Blizzard, İngilizce olarak aynı kitabı 65$ fiyat etiketiyle satışa sunmuştu.

    Kitabın fiyatı 33$ olarak belirlenmiş ve kitlesel fonlama platformunda 4 kat daha fazla bağış toplamış durumda. Çin’e hitap ediyor oluşu bu versiyona olan ilgiyi arttırmış durumda. Kutu içerisinden oyuna ait 5 özel rozet de çıkıyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/01/xiaomi-is-crowdfunding-a-world-of-warcraft-3d-book-its-pages-can-expand-upto-1-square-meter/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    AskN0More 3 hf.
    Yapmadıgın bir bu kalmışti Xiaomi tebrikler :)
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    AzuLA 3 hf.
    Blizzard yeniden canlandırmadı oyun zaten canlıydı !!!!
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