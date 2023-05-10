FIFA 23'ün Game Pass'e ekleneceği tarih açıklandı: Beklenenden erken!

699 TL'ye satılan FIFA 23 önümüzdeki hafta ücretsiz oluyor. Game Pass ve EA Play aboneleri FIFA 23'ü PC ve Xbox'ta ücretsiz olarak oynayabilecek. FIFA 23 ne zaman Game Pass'e eklenecek?