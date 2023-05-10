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    FIFA 23'ün Game Pass'e ekleneceği tarih açıklandı: Beklenenden erken!

    699 TL'ye satılan FIFA 23 önümüzdeki hafta ücretsiz oluyor. Game Pass ve EA Play aboneleri FIFA 23'ü PC ve Xbox'ta ücretsiz olarak oynayabilecek. FIFA 23 ne zaman Game Pass'e eklenecek?
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    Fifa 23 ne zaman Game Pass'e eklenecek? İşte tarih Tam Boyutta Gör
    EA Sports’un FIFA markasıyla çıkardığı son oyun olan FIFA 23’ün Xbox Game Pass ve EA Play’e ne zaman ekleneceği belli oldu. Önceki senelerde Haziran ayında kütüphaneye eklenen oyun bu sene Mayıs ayında ücretsiz oluyor.

    Fifa 23 ne zaman bedava olacak?

    FIFA 23, 16 Mayıs’ta EA Play kütüphanesine eklenecek. Game Pass ve EA Play aboneleri 16 Mayıs’tan itibaren FIFA 23’ü ücretsiz olarak oynayabilecek.

    Game Pass aboneleri önümüzdeki günlerde şu oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek:

    • Fuga: Melodies of Steel 2 | 11 Mayıs (Konsol, PC)
    • FIFA 23 | 16 Mayıs (Konsol, PC)
    • Amnesia: The Bunker | 23 Mayıs (Konsol)
    • Railway Empire 2 | 25 Mayıs (Konsol, PC)
    • Farworld Pioneers | 30 Mayıs (Konsol, PC)

    FIFA 23 sistem gereksinimleri (PC) 📋

    Fifa 23 ne zaman Game Pass'e eklenecek? İşte tarih Tam Boyutta Gör
    FIFA 23, bu sene PC'ye yeni oyun motoruyla geliyor. Önceki FIFA oyunlarının aksine FIFA 23, düşük sistem gereksinimli bilgisayarlarda sıkıntı yaşatıyor. İşte PC için FIFA 23 sistem gereksinimleri 🔽

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570
    • RAM: 8 GB RAM
    • İşlemci: Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600
    • Depolama: 100 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • DirectX sürümü: DirectX 12

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT
    • RAM: 12 GB
    • İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 7 2700X
    • Depolama: 100 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • DirectX sürümü: DirectX 12
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 2 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    kedim her yere işiyor 970 evo plus vs 980 ford connect 1.8 hangi yağ kullanılır nvidia output takılı değil sistem kesintileri 100 cpu

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