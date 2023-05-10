FIFA 23'ün Game Pass'e ekleneceği tarih açıklandı: Beklenenden erken!

- Fifa 23 ne zaman bedava olacak?
- FIFA 23 sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Yorumlar
Fifa 23 ne zaman bedava olacak?
FIFA 23, 16 Mayıs’ta EA Play kütüphanesine eklenecek. Game Pass ve EA Play aboneleri 16 Mayıs’tan itibaren FIFA 23’ü ücretsiz olarak oynayabilecek.
Game Pass aboneleri önümüzdeki günlerde şu oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek:
- Fuga: Melodies of Steel 2 | 11 Mayıs (Konsol, PC)
- FIFA 23 | 16 Mayıs (Konsol, PC)
- Amnesia: The Bunker | 23 Mayıs (Konsol)
- Railway Empire 2 | 25 Mayıs (Konsol, PC)
- Farworld Pioneers | 30 Mayıs (Konsol, PC)
FIFA 23 sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570
- RAM: 8 GB RAM
- İşlemci: Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600
- Depolama: 100 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- DirectX sürümü: DirectX 12
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT
- RAM: 12 GB
- İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 7 2700X
- Depolama: 100 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- DirectX sürümü: DirectX 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
49 Kişi Okuyor (6 Üye, 43 Misafir) 9 Masaüstü 40 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2570 kez okundu.
12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
fifa 23, game pass ve