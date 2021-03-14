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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı

    Xiaomi yatak odalarında rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmış yeni bir klima piyasaya sürdü. Mijia Air Conditioner Sleep Version, uyku moduna alındığında sadece 18 dB gürültü yayıyor.
    14 Mart 2021, 19:00 (1 gün)
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    Diğer Ev Elektroniği
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, "sessiz çalışması" ile ön plana çıklan yeni bir klima piyasaya sürdü. Mijia Air Conditioner Sleep Version, konforlu bir uyku deneyimi sağlamak üzere tasarlandı. Klima uyku modundayken sadece 18 desibel (dB) gürültü yayıyor.

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    Uyku modu etkinleştirildiğinde ekran ışığı otomatik olarak kapanıyor ve cihazın gürültü seviyesi 18 dB'e düşürülüyor. Ayrıca doğrudan üfleme özelliği kapatılarak ideal bir uyku ortamı oluşturuyor. Yeni klimanın 10-15 metrekarelik yatak odaları için son derece ideal olduğu belirtildi.

    Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Vücut ritmine ayak uyduruyor

    Bildiğiniz üzere vücut ısısı uyku sırasında sürekli olarak değişir. Mijia Air Conditioner Sleep Version, insan vücudunun sirkadiyen ritmine ayak uydurarak oda sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Rahat bir uyku ortamı için sabah 4'te ortam sıcaklığını hafifçe yükseltmeye başlıyor.

    Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni kliması Mi Band akıllı bileklikle bağlantı kurma yeteneğine sahip. Bu sayede kullanıcının uyku durumunu algılayarak uyku modunu açıp kapatabiliyor. Düşük enerji tüketimi, yarım derece sıcaklık değişimi ve kendi kendini temizleme özelliği sunan Mijia Air Conditioner Sleep Version'ın fiyatı 320 dolar.



    https://www.mi.com/buy/detail?product_id=13604
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    TuncayTurkoglu 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi hayatımızın her alanında kolaylık sağlayacak ve her eve bir şekilde kendini kabul ettirecek sanırım.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    S spencermilas 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar o birime bunu alırken biz 600 dolara bile alamayız bunu
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    Paetzold 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bravo gerçekten adamların girmediği sektör kalmıyor.
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    E erol.star (erol yıldız) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu markayı kimse bilmiyorken şimdi her eve giriyor. Büyük bir başarı gerçekten.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Otel klimaları nedir öyle takır tukur.



    Klimanın en iyisi dışarıdan temiz hava çekip içeri verendir bir Daikin’de var birde başka firmada daha başkasında yok.
    3 Yanıt Yanıtla
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    virtue28 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Disaridan hava ceken kismini hepsi yapiyor saniyordum.
    Klima arastirmasi hic yapmadığımdan detaylar hakkinda bilgim yok. Karadeniz bolgesinde yasiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    V V4LKyR 18 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Split tip klimaların hiçbiri içeri temiz hava vermez, sadece içerideki havayı çekip, soğutup geri verir. Çoğu insan klima temiz hava veriyor yanılgısına düşüyor, böyle bir şey yok.

    Pencere tipi klimalar içeri temiz hava verir ama.
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    ezimuse (Muhammet ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Çoğu iyi yapılmış klima sisteminde dışarıdan temiz hava alınır iklimlendirilir odalara o şekilde verilir. Ayrıca içerideki kirli hava da ayrı bir hava kanalından çekilir. Ha tabi kaç tane otel işletme bunu düzgün çalıştırır muamma.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    yalnız resimdeki büyük yanlış var. Klimanın tam karşısında yatmak veya uzun süre durmak felç riski bile taşıyor. O yüzden yanlış bir durum.
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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    reklam bu,tek fotoya sığdırmaları lazım.
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    TuncayTurkoglu 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi hayatımızın her alanında kolaylık sağlayacak ve her eve bir şekilde kendini kabul ettirecek sanırım.
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