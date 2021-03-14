Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, "sessiz çalışması" ile ön plana çıklan yeni bir klima piyasaya sürdü. Mijia Air Conditioner Sleep Version, konforlu bir uyku deneyimi sağlamak üzere tasarlandı. Klima uyku modundayken sadece 18 desibel (dB) gürültü yayıyor.

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Uyku modu etkinleştirildiğinde ekran ışığı otomatik olarak kapanıyor ve cihazın gürültü seviyesi 18 dB'e düşürülüyor. Ayrıca doğrudan üfleme özelliği kapatılarak ideal bir uyku ortamı oluşturuyor. Yeni klimanın 10-15 metrekarelik yatak odaları için son derece ideal olduğu belirtildi.

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Vücut ritmine ayak uyduruyor

Bildiğiniz üzere vücut ısısı uyku sırasında sürekli olarak değişir. Mijia Air Conditioner Sleep Version, insan vücudunun sirkadiyen ritmine ayak uydurarak oda sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Rahat bir uyku ortamı için sabah 4'te ortam sıcaklığını hafifçe yükseltmeye başlıyor.

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Xiaomi'nin yeni kliması Mi Band akıllı bileklikle bağlantı kurma yeteneğine sahip. Bu sayede kullanıcının uyku durumunu algılayarak uyku modunu açıp kapatabiliyor. Düşük enerji tüketimi, yarım derece sıcaklık değişimi ve kendi kendini temizleme özelliği sunan Mijia Air Conditioner Sleep Version'ın fiyatı 320 dolar.

https://www.mi.com/buy/detail?product_id=13604

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