Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı

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En popüler Xiaomi ürünlerinden biri olan Mi Band serisinin, tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından oldukça büyük rağbet gördüğünü söylemek mümkün. Ancak şirketin geliştirmekte olduğu ve Mi Band 5 olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil akıllı bilekliğin üretime girip girmeyeceği ise şimdilik muamma.

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Anlaşmaları bekleniyor

Mi Band akıllı bileklikleri Xiaomi'nin üretmediğini söyleyelim. Cihazlar Amazfit'in tüm akıllı saatleri gibi bir Huami şirketi tarafından üretiliyor. Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyet gösteren Huami, Mi Band 5 konusunda Xiaomi ile henüz tam olarak anlaşmış değil. Kaynaklara göre iki şirket yeni nesil spor bilekliği için henüz özel bir sözleşme imzalamadı.

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Geçtiğimiz aylarda bir Huami yetkilisi, yeni Mi Band modeli üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtmiş olsa da, Xiaomi sözcüsü, şirketler arasındaki işbirliğinde bazı yanlış anlamalar olduğunu açıkladı. Olası bir anlaşmazlık durumunda ise Huami'nin Mi Band 5'i kendi markasıyla piyasaya sürme olasılığı var. Ancak Xiaomi markası olmadan yüksek satış rakamlarına ulaşması pek mümkün görünmüyor. Anlaşmazlıklarla ilgili bir detay verilmemiş olsa da, Mi Band 5'in Xiaomi markasıyla piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

https://www.ithome.com/0/460/679.htm