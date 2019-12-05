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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 5 konusunda, üretici şirket Huami ile anlaşmaya varmış değil. Gelen haberler şirketler arasında pürüz olduğu yönünde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı
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    En popüler Xiaomi ürünlerinden biri olan Mi Band serisinin, tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından oldukça büyük rağbet gördüğünü söylemek mümkün. Ancak şirketin geliştirmekte olduğu ve Mi Band 5 olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil akıllı bilekliğin üretime girip girmeyeceği ise şimdilik muamma.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı"

    Anlaşmaları bekleniyor

    Mi Band akıllı bileklikleri Xiaomi'nin üretmediğini söyleyelim. Cihazlar Amazfit'in tüm akıllı saatleri gibi bir Huami şirketi tarafından üretiliyor. Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyet gösteren Huami, Mi Band 5 konusunda Xiaomi ile henüz tam olarak anlaşmış değil. Kaynaklara göre iki şirket yeni nesil spor bilekliği için henüz özel bir sözleşme imzalamadı.

    Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı
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    Geçtiğimiz aylarda bir Huami yetkilisi, yeni Mi Band modeli üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtmiş olsa da, Xiaomi sözcüsü, şirketler arasındaki işbirliğinde bazı yanlış anlamalar olduğunu açıkladı. Olası bir anlaşmazlık durumunda ise Huami'nin Mi Band 5'i kendi markasıyla piyasaya sürme olasılığı var. Ancak Xiaomi markası olmadan yüksek satış rakamlarına ulaşması pek mümkün görünmüyor. Anlaşmazlıklarla ilgili bir detay verilmemiş olsa da, Mi Band 5'in Xiaomi markasıyla piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel diyebiliriz.



    https://www.ithome.com/0/460/679.htm Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Haberdeki ikinci resim Samsung Galaxy Fit 2 ne alakaysa
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    IceRulez 1 hf.
    başlıkta huami yazıyor yorumlarda huavei yazıyor . +9 logic dedected
    Yanıtla +3
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    TheJudgé 1 hf.
    huavei nin bileklikleri xiaomi den daha iyi bence
    Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Haberdeki ikinci resim Samsung Galaxy Fit 2 ne alakaysa
    Yanıtla +7
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    smart1978 1 hf.
    Hepsi Cin isi ... Fark etmez...
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