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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi ve Razer önemli bir iş birliği yapıyor

    Xiaomi Yeelight ve Razer Chroma aydınlatma platformları bundan böyle entegre olarak çalışacak. Belirli Yeelight ürünleri ile Razer Chroma uyumlu ürünler senkronize olabilecek.
    1 hf.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi ve Razer önemli bir iş birliği yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Adını daha çok akıllı telefon sektöründe duyduğumuz Xiaomi; aydınlatma sektöründe de önemli bir isim haline geldi. Firma bu hafta Razer ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcı kitlesini geliştirmeyi amaçlıyor.

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    Yeelight ve Razer Chroma entegrasyonu

    Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Yeelight ve Razer Chroma aydınlatma platformları arasında entegrasyon sağlandı. Bundan böyle Yeelight uyumlu Xiaomi aydınlatma ürünleri ve Razer Chroma uyumlu ürünler arasında ahenk sağlanabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    Yeelight Smart LED Bulb 1S(Color) ve Yeelight Smart LED Lightstrip 1S gibi biraz daha yetenekli veya renk destekli aydınlatma ürünleri Razer Chroma programına dahil olabilecek. Kullanıcıların Yeelight uygulamasında ilgili ürünlerin yazılımlarını güncellemesi gerekiyor.

    Diğer taraftan Razer ve Yeelight web sitelerinde Yeelight Chroma Connector adında bir entegrasyon eklentisi yayınlandı. Bu kurulduktan sonra Yeelight uygulamasında LAN kontrolünün aktf hale getirilmesi gerekiyor. Kurulum tamamlanınca Overwatch, Fortnite, Apex Legends gibi 150 civarında oyunda Razer Chroma senkronizasyonu sağlanabilecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/10/yeelight-joins-the-razer-chroma-connect-program-for-seamless-rgb-integration/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Avrupa birliği her şeyi standartize etmeye çalışıyor şunların hepsi düzgün tek standart olsa kullanımı ciddi genişler.
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    joven 1 hf.
    Philips hdmı sync box ile Hue ışıkları senkronizasyonuna alternatif bir çözüm olması adına hem fiyat hemde bir farklılık adına iyi oldu yalnız işin konsol ve Avr Amfi Apple TV vs benzeri cihazlar ile uyumlu olmalı tabi bunun için Philips hdmı sync box tarzı bir cihaz çıkartmalılar ben Philips bu cihazını kullanıyorum odamdaki değişik Hue aydınlatmalarla hem konsol hemde Apple TV Avr amfi üzerinden izlemesi seyirlik bir şov oluyor
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