Xiaomi ve Razer önemli bir iş birliği yapıyor

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Adını daha çok akıllı telefon sektöründe duyduğumuz Xiaomi; aydınlatma sektöründe de önemli bir isim haline geldi. Firma bu hafta Razer ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcı kitlesini geliştirmeyi amaçlıyor.

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Yeelight ve Razer Chroma entegrasyonu

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Yeelight ve Razer Chroma aydınlatma platformları arasında entegrasyon sağlandı. Bundan böyle Yeelight uyumlu Xiaomi aydınlatma ürünleri ve Razer Chroma uyumlu ürünler arasında ahenk sağlanabilecek.

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Yeelight Smart LED Bulb 1S(Color) ve Yeelight Smart LED Lightstrip 1S gibi biraz daha yetenekli veya renk destekli aydınlatma ürünleri Razer Chroma programına dahil olabilecek. Kullanıcıların Yeelight uygulamasında ilgili ürünlerin yazılımlarını güncellemesi gerekiyor.

Diğer taraftan Razer ve Yeelight web sitelerinde Yeelight Chroma Connector adında bir entegrasyon eklentisi yayınlandı. Bu kurulduktan sonra Yeelight uygulamasında LAN kontrolünün aktf hale getirilmesi gerekiyor. Kurulum tamamlanınca Overwatch, Fortnite, Apex Legends gibi 150 civarında oyunda Razer Chroma senkronizasyonu sağlanabilecek.

https://www.gizmochina.com/2020/10/10/yeelight-joins-the-razer-chroma-connect-program-for-seamless-rgb-integration/

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