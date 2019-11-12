Xiaomi Wireless Mouse 2 duyuruldu

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Mobil cihaz ve televizyon pazarında adını daha çok duyduğumuz Xiaomi bilgisayar pazarında da hareketli. Dizüstü bilgisayar ürünlerinin yanı sıra firma bilgisayar faresi de üretiyor. Bu hafta kablosuz faresinin ikinci neslini duyurdu.

Xiaomi Wireless Mouse 2 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli firmanın çok uygun fiyatlı ürünlerinin başında geliyor. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli iki tuş ve bir tekerlekten oluşuyor. Gövde yapısı elde kayma oluşturmayacak şekilde tasarlanmış.

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Fare modelinde 1000dpi foto elektrik sensörü kullanılmış. Fare hızla hareket etse dahi sensör doğru bir şekilde konumlama yapabiliyor. Fare hem sağ hem sol ile kullanıma uygun. 2.4GHz bandını kullanan fare adaptörü içerisinde saklayabiliyor. Değiştirilebilir batarya 1 yıla kadar kullanım süresi sunuyor.

Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli 8$ fiyat etiketine sahip. İlk nesil Xiaomi Wireless Mouse modeli 10$ seviyesindeydi. Yeni nesil hem daha iyi hale gelmiş hem de ucuzlamış diyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/11/12/xiaomi-wireless-mouse-2-launched/