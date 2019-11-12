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    Xiaomi Wireless Mouse 2 duyuruldu

    Uygun fiyata tatmin edici performans sunan bir kablosuz fare arıyorsanız Xiaomi Wireless Mouse 2 tam aradığınız ürün olabilir. Xiaomi Wireless Mouse 2 sadece 8$ fiyat etiketine sahip.
    1 hf.
    7,5b
    1
    18
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Wireless Mouse 2 duyuruldu
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    Mobil cihaz ve televizyon pazarında adını daha çok duyduğumuz Xiaomi bilgisayar pazarında da hareketli. Dizüstü bilgisayar ürünlerinin yanı sıra firma bilgisayar faresi de üretiyor. Bu hafta kablosuz faresinin ikinci neslini duyurdu.

    Xiaomi Wireless Mouse 2 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli firmanın çok uygun fiyatlı ürünlerinin başında geliyor. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli iki tuş ve bir tekerlekten oluşuyor. Gövde yapısı elde kayma oluşturmayacak şekilde tasarlanmış.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu"

    Fare modelinde 1000dpi foto elektrik sensörü kullanılmış. Fare hızla hareket etse dahi sensör doğru bir şekilde konumlama yapabiliyor. Fare hem sağ hem sol ile kullanıma uygun. 2.4GHz bandını kullanan fare adaptörü içerisinde saklayabiliyor. Değiştirilebilir batarya 1 yıla kadar kullanım süresi sunuyor.

    Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli 8$ fiyat etiketine sahip. İlk nesil Xiaomi Wireless Mouse modeli 10$ seviyesindeydi. Yeni nesil hem daha iyi hale gelmiş hem de ucuzlamış diyebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/12/xiaomi-wireless-mouse-2-launched/ Yorum Yaz
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    bkadem 1 hf. en beğenilen
    Bu mouse'nin üzerindeki Xiaomi markasını kaldırıp yerine Apple yazılırsa 8 USD yerine 80 USD'den satın alan bir suru kisi olurdu :)
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Surface Mouse kopyala yapıştır ama üzerinde Designed by Xiaomi yazıyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Imarex 3 gün Zuckerberg
    Evet ülke dolar endeksli olabilir ama ben birim hesabı yapmıyorum sen birim hesabı yapmaya devam edebilirsin benim için her paranın kendi değeri vardır ve değer kaybettiğinde diğer paraya kıyasla daha az değerli olur ve kur artar olay bu kadar basit 🛑
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    Imarex 3 gün Zuckerberg
    Sen olayı nereye çekmişsin 700 dolara satılan telefon Türkiye'ye girince kur ve vergiyle o fiyata geliyor konuyla alakası bile yok dediğinin
    1 Yanıt Yanıtla
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    Zuckerberg 3 gün Imarex
    Arkadaşım insanlar, iki ülkenin ekonomisini kıyaslıyor. Amerikalı Jon san francisco'da vergi kesintileri ile birlikte 8.000 usd alıyor ve gidiyor apple storedan 700 usd verip telefonu alıyor. Elinde kalıyor, 7.300 USD . İstanbulda çalışan mühendis,doktor,avukat vs... Ali 8.000 TL alıyor. Gideyim de apple store'a bir telefon alayım diyor.
    İçeri giriyor. Bir de ne görsün ? Telefon alamıyor ? Neden ? Çünkü ülkemiz dolara endeksli . Neden ? Senin ülken arkadaşım dolar üzerinden çalışıyor. Yani alinin aldığı maaş, 1400 USD Bugünkü kurla ? 1400 USD ile kur ve vergiyle yurtdışı satışı 700 usd olan telefonu dahi alamıyorsun. Senin paran dolara endeksli olduğu için birim ile konuşmak çok mantıklı :) Çünkü herşey dolarla :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    Imarex 6 gün g_cakirhan
    Bunu kuranlar YouTube'da görmüşsün dür belki Amerika'da yaşayıp Türkiyey'le Fiyat Kıyaslaması yapıyorlar ve kendileri öyle diyor kurla çarpmayın birim olarak hesap edin yaptıkları tek şey insanların aklını bulandırmak sonra insanlar ordan görüp buralarda gelip birim hesabı yapıyorlar ben böyle kıyaslamalar gördükçe gülesim geliyor ekonomiden hiç anlamayan insanlar böyle yorumlar yapıyor tabi onlarında yaş kitlesi 18'i geçmiyor
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    Zuckerberg 4 gün Imarex
    Hadi ya ? Öyle mi ? Ekonomiden anlamamak ? Öyle mi ? Birim mantığı ile konuşan insanların hepsi bu mantığı anlamış insanlar . Belli ki sizin dünyadan haberiniz yok .
    Bir düşünün bakalım Amerika'da 700 dolara satın alınan bir telefon, Türkiye'de ne kadar ? 10.000 TL . Hani sanki öyle bir durum varmış gibi aktarıyorsunuz ki olayı, bu zamanda sanki türkiyede asgari ücret 15.000 TL, Amerika'da ise asgari ücret 200 dolar, millet birim üzerinden konuşunca sorun çıkıyor.
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Bu küçük fareler gerçekten ergonomik mi merak ediyorum? Küçük mouselar ki Apple da yapıyor dirseği daha fazla masaya dayamayı ve parmakları çok hareket ettirmeyi gerektiriyor. Oysa ki büyük mouse olsa avucun üzerine oturup dirseği de yukarıda tuttuğu için daha kolay gibi buluyorum ama büyük mouse yapmıyorlar. Bulabilmek çok zor. Yanisi eli yormayan dirseği koruyan mouse ya çok az ya da çok pahalı.
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    Askaparta 1 hf.
    Yine uygun fiyat ve Xiaomi aynı cümlede, tıpkı afyon ve en pahalısı gibi.
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    Imarex 1 hf. spencermila
    Birim diye birşey yoktur ülkelerin paraları ve onların değerleri vardır birim anlayışını kim aklınıza soktu anlamıyorum
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    spencermila 1 hf. Imarex
    İlkay zamanın videolarından dile dolandı desem yeridir ama googlede ise anlamı yazıyor bu olmalı herhalde...


    bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen belli ve değişmez parça; örneğin uzunluk ölçüsü birimi metre, Türk parası birimi lira gibi.
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    g_cakirhan 1 hf. Imarex
    tam olarka bunu yazacaktım baktım siz yazmışsınız. birileri bir yerlerde bunu kurdu ve son zamanlarda herkes bunu kullanıyor. yeter ne olur arkadaşlar böyle bir kıyaslama olabilir mi.

    aynı mantıkla türk lirasından 6 sıfır atılmadan önce insanların 2 birime aldığını biz milyon birime mi alıyorduk? ya da atıldıktan sonra 1 gecede milyon kat refahımız mı arttı ? bu nasıl bir mantık.ço

    gerçek anlamda bir kıyaslama yapabilmek istiyorsanız makul yollarından bir tanesi şu olabilir: adamlarda asgari ücretli bir çalışan, 1 ay çalışarak bu mousedan 150 tane alabiliyorken, bizde asgari ücretli 45 tane alabiliyor. bu da çok çok sağlıklı değil ama diğerinden daha çok yol gösterici en azından.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    OlguErhan 1 hf.
    Usb dongle olmadan da Bluetooth üzerinden bağlanıyormu acaba ? Bundan önceki çıkartıkları bir model o desteği veriyordu.
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    haQQo 1 hf.
    Apple neyse ki, terlik üretmiyor.
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Surface Mouse kopyala yapıştır ama üzerinde Designed by Xiaomi yazıyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    muratkaya 1 hf. esmerbuyucu
    Bunun kullanıcıya ne zararı oluyor? Kullanınca el felç mi geçiriyor?
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    spencermila 1 hf.
    Adamlar 8 tl gibi bir birime kablosuz mouse satıyor biz o fiyata böyle ürün bile alamıyoruz halimiz ortada...
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