Xiaomi Wireless Mouse 2 duyuruldu

Mobil cihaz ve televizyon pazarında adını daha çok duyduğumuz Xiaomi bilgisayar pazarında da hareketli. Dizüstü bilgisayar ürünlerinin yanı sıra firma bilgisayar faresi de üretiyor. Bu hafta kablosuz faresinin ikinci neslini duyurdu.
Xiaomi Wireless Mouse 2 özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli firmanın çok uygun fiyatlı ürünlerinin başında geliyor. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli iki tuş ve bir tekerlekten oluşuyor. Gövde yapısı elde kayma oluşturmayacak şekilde tasarlanmış.
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Fare modelinde 1000dpi foto elektrik sensörü kullanılmış. Fare hızla hareket etse dahi sensör doğru bir şekilde konumlama yapabiliyor. Fare hem sağ hem sol ile kullanıma uygun. 2.4GHz bandını kullanan fare adaptörü içerisinde saklayabiliyor. Değiştirilebilir batarya 1 yıla kadar kullanım süresi sunuyor.
Xiaomi Wireless Mouse 2 modeli 8$ fiyat etiketine sahip. İlk nesil Xiaomi Wireless Mouse modeli 10$ seviyesindeydi. Yeni nesil hem daha iyi hale gelmiş hem de ucuzlamış diyebiliriz.
https://www.gizmochina.com/2019/11/12/xiaomi-wireless-mouse-2-launched/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İçeri giriyor. Bir de ne görsün ? Telefon alamıyor ? Neden ? Çünkü ülkemiz dolara endeksli . Neden ? Senin ülken arkadaşım dolar üzerinden çalışıyor. Yani alinin aldığı maaş, 1400 USD Bugünkü kurla ? 1400 USD ile kur ve vergiyle yurtdışı satışı 700 usd olan telefonu dahi alamıyorsun. Senin paran dolara endeksli olduğu için birim ile konuşmak çok mantıklı :) Çünkü herşey dolarla :)
Bir düşünün bakalım Amerika'da 700 dolara satın alınan bir telefon, Türkiye'de ne kadar ? 10.000 TL . Hani sanki öyle bir durum varmış gibi aktarıyorsunuz ki olayı, bu zamanda sanki türkiyede asgari ücret 15.000 TL, Amerika'da ise asgari ücret 200 dolar, millet birim üzerinden konuşunca sorun çıkıyor.
bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen belli ve değişmez parça; örneğin uzunluk ölçüsü birimi metre, Türk parası birimi lira gibi.
aynı mantıkla türk lirasından 6 sıfır atılmadan önce insanların 2 birime aldığını biz milyon birime mi alıyorduk? ya da atıldıktan sonra 1 gecede milyon kat refahımız mı arttı ? bu nasıl bir mantık.ço
gerçek anlamda bir kıyaslama yapabilmek istiyorsanız makul yollarından bir tanesi şu olabilir: adamlarda asgari ücretli bir çalışan, 1 ay çalışarak bu mousedan 150 tane alabiliyorken, bizde asgari ücretli 45 tane alabiliyor. bu da çok çok sağlıklı değil ama diğerinden daha çok yol gösterici en azından.
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