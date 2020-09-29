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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve

    Çinli teknoloji devi Xiaomi ürün portföyünü yeni bir akıllı saatle genişletti. Bugün duyurulan Mi Watch Revolve, AMOLED ekran ve 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
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    Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve
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    Xiaomi bugün Hindistan'da Mi Watch Revolve isimli akıllı saatinin duyurusunu gerçekleştirdi. Cihaz Google'ın WearOS platformu yerine şirketin kendi işletim sistemiyle çalışıyor.

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    Xiaomi Mi Watch Revolve inç başına 326 piksel yoğunluğa ve maksimum 450 cd/m2 parlaklığa sahip 1.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Cihazda Daima Açık Ekran (Always on Display) desteği de var.

    Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve
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    VO2 Max ölçümü yapabiliyor

    Akıllı saat kalp atış hızı izleme, stres seviyesi takibi, uyku kalitesini ve süresini izleme gibi standart özellikler sunuyor. Ayrıca VO2 Max (maksimum oksijen tüketimi) ölçümü yapabildiğini de belirtelim.

    Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve
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    Xiaomi Mi Watch Revolve 10 spor modunu ve gerçek zamanlı hava tahmini güncellemesini desteklediği gibi çeşitli solunum egzersizleri de içeriyor. Cihaz 5 ATM'ye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip.

    Fiyat etiketi de açıklandı

    Akıllı saatlerle ilgili en büyük sorunlardan biri de kısa pil ömrü olarak karşımıza çıkıyor. Çinli şirket Xiaomi Mi Watch Revolve'un aktif kullanımda 7 gün, ekonomi modunda 14 güne kadar dayandığını belirtti.

    Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve
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    Xiaomi'nin yeni akıllı saati 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İlk müşteriler Mi Watch Revolve'u 135 dolar ödeyerek satın alma şansına sahip olacaklar.



    https://www.mi.com/in/mi-watch-revolve/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 2 sa.
    hiç bir özelliği olmayan sıradan bir akııllı saat ama biz 2000 civarında alıyoruz
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 sa.
    Aliexpress de 80 dolar, mi watch color diye geçiyor Çin versiyonu güncelleme ile İngilizcesi oluyor almayı düşünmüştüm bir ara ama gts 2 beklemeye karar verdim.
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    Execuvite (Melik Bey) 3 sa.
    Yani 2000 TL bizde
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