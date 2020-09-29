Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve

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Xiaomi bugün Hindistan'da Mi Watch Revolve isimli akıllı saatinin duyurusunu gerçekleştirdi. Cihaz Google'ın WearOS platformu yerine şirketin kendi işletim sistemiyle çalışıyor.

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Xiaomi Mi Watch Revolve inç başına 326 piksel yoğunluğa ve maksimum 450 cd/m2 parlaklığa sahip 1.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Cihazda Daima Açık Ekran (Always on Display) desteği de var.

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VO2 Max ölçümü yapabiliyor

Akıllı saat kalp atış hızı izleme, stres seviyesi takibi, uyku kalitesini ve süresini izleme gibi standart özellikler sunuyor. Ayrıca VO2 Max (maksimum oksijen tüketimi) ölçümü yapabildiğini de belirtelim.

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Xiaomi Mi Watch Revolve 10 spor modunu ve gerçek zamanlı hava tahmini güncellemesini desteklediği gibi çeşitli solunum egzersizleri de içeriyor. Cihaz 5 ATM'ye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip.

Fiyat etiketi de açıklandı

Akıllı saatlerle ilgili en büyük sorunlardan biri de kısa pil ömrü olarak karşımıza çıkıyor. Çinli şirket Xiaomi Mi Watch Revolve'un aktif kullanımda 7 gün, ekonomi modunda 14 güne kadar dayandığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni akıllı saati 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İlk müşteriler Mi Watch Revolve'u 135 dolar ödeyerek satın alma şansına sahip olacaklar.

https://www.mi.com/in/mi-watch-revolve/

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