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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, çift kameralı çocuk akıllı saatini duyurdu

    Xiaomi, yeni çocuk saatini duyurdu. Mitu Children’s Watch S1 olarak adlandırılan akıllı saat, konum takibi, sağlık takibi, çift kamera ve daha birçok özellik sunuyor.

    Xiaomi, MITU Children’s Watch S1 olarak isimlendirdiği yeni çocuk saatini Çin’de satışa sunacak. 166 dolar fiyat etiketini taşıyan çocuk akıllı saati özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Xiaomi Mitu Children's Watch S1 özellikleri

    Xiaomi Mitu Children's Watch S1 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mitu Children's Watch S1, 1.78 inç, 448x368 çözünürlük sunan LCD ekrana sahip. Saat, 1GB RAM 8GB depolama alanı sunuyor ve önde 5MP arkada 8MP olmak üzere çift kamera taşıyor. Çift kameraya sahip olması ebeveynlerin hem çocuğu hem de çevresini görebilmesi sağlaması açısından harika.

    Akıllı saatte beş ana uydu konumlandırma sistemi (GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO ve QZSS) bulunuyor. 90 gün yüksek hassasiyetli yörünge sorgulama, iç mekan konumlandırma, avm konumlandırma, yapay zeka konumlandırma ve konum takibi özelliklerine sahip. Ebeveynler zahmetsizce çocuklarının 90 gün içinde nerede olduklarını görebiliyor. Saat aynı zamanda SOS acil durum işlevine sahip. Çocuk, ev, okul veya tehlikeli bölgeler gibi belirli alanlara girdiğinde veya bu alanlardan çıktığında ebeveynin haberi oluyor. Saat, çocuğun belirlenen yoldan gitmemesi veya gecikmesi gibi durumları da tespit edebiliyor.

    Xiaomi çocuk saati Mitu Children's Watch S1 Tam Boyutta Gör
    Watch S1, çocukların gün boyunca beyin yorgunluğunu, göz yorgunluğunu, stresini, duygularını, kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini takip edebilen sağlık izleme özelliklerine de sahip. Koşu, ip atlama gibi farklı kategorilerde 100’den fazla ders mevcut. Saat, hikayeler, müzik, dil, matematik, mantıksal düşünme ve bulmaca oyunlarını kapsayan eğitici uygulamalar da içeriyor. Farklı saat yüzleri de mevcut.

    Saat, çocukların arama yapmasına, mesaj göndermesine, arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyan WeChat ve diğer yerel uygulamaları destekliyor. Ebeveynler de Mitu uygulaması üzerinden çocuklarının kimlerle konuşabileceğini kontrol edebiliyor. Saat, çocukların bilgilerinin güvenliğini sağlamak için verileri birden fazla kez şifreleyen güçlü bir veri gizliliği koruma sistemine sahip. Ebeveynler dilerlerse saate şifre de koyabiliyor, uygulamalara erişim izinlerini yönetebiliyor.

    Xiaomi, 6 dakika şarjla saatin tam gün kullanım sağladığını iddia ediyor. Son olarak, saat 20 metreye kadar su geçirmez.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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