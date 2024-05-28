Xiaomi, çift kameralı çocuk akıllı saatini duyurdu

Xiaomi, MITU Children’s Watch S1 olarak isimlendirdiği yeni çocuk saatini Çin’de satışa sunacak. 166 dolar fiyat etiketini taşıyan çocuk akıllı saati özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
Xiaomi Mitu Children's Watch S1 özellikleri
Akıllı saatte beş ana uydu konumlandırma sistemi (GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO ve QZSS) bulunuyor. 90 gün yüksek hassasiyetli yörünge sorgulama, iç mekan konumlandırma, avm konumlandırma, yapay zeka konumlandırma ve konum takibi özelliklerine sahip. Ebeveynler zahmetsizce çocuklarının 90 gün içinde nerede olduklarını görebiliyor. Saat aynı zamanda SOS acil durum işlevine sahip. Çocuk, ev, okul veya tehlikeli bölgeler gibi belirli alanlara girdiğinde veya bu alanlardan çıktığında ebeveynin haberi oluyor. Saat, çocuğun belirlenen yoldan gitmemesi veya gecikmesi gibi durumları da tespit edebiliyor.
Saat, çocukların arama yapmasına, mesaj göndermesine, arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyan WeChat ve diğer yerel uygulamaları destekliyor. Ebeveynler de Mitu uygulaması üzerinden çocuklarının kimlerle konuşabileceğini kontrol edebiliyor. Saat, çocukların bilgilerinin güvenliğini sağlamak için verileri birden fazla kez şifreleyen güçlü bir veri gizliliği koruma sistemine sahip. Ebeveynler dilerlerse saate şifre de koyabiliyor, uygulamalara erişim izinlerini yönetebiliyor.
Xiaomi, 6 dakika şarjla saatin tam gün kullanım sağladığını iddia ediyor. Son olarak, saat 20 metreye kadar su geçirmez.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.