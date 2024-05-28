Xiaomi, çift kameralı çocuk akıllı saatini duyurdu

Xiaomi, MITU Children’s Watch S1 olarak isimlendirdiği yeni çocuk saatini Çin’de satışa sunacak. 166 dolar fiyat etiketini taşıyan çocuk akıllı saati özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Xiaomi Mitu Children's Watch S1 özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mitu Children's Watch S1, 1.78 inç, 448x368 çözünürlük sunan LCD ekrana sahip. Saat, 1GB RAM 8GB depolama alanı sunuyor ve önde 5MP arkada 8MP olmak üzere çift kamera taşıyor. Çift kameraya sahip olması ebeveynlerin hem çocuğu hem de çevresini görebilmesi sağlaması açısından harika.

Akıllı saatte beş ana uydu konumlandırma sistemi (GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO ve QZSS) bulunuyor. 90 gün yüksek hassasiyetli yörünge sorgulama, iç mekan konumlandırma, avm konumlandırma, yapay zeka konumlandırma ve konum takibi özelliklerine sahip. Ebeveynler zahmetsizce çocuklarının 90 gün içinde nerede olduklarını görebiliyor. Saat aynı zamanda SOS acil durum işlevine sahip. Çocuk, ev, okul veya tehlikeli bölgeler gibi belirli alanlara girdiğinde veya bu alanlardan çıktığında ebeveynin haberi oluyor. Saat, çocuğun belirlenen yoldan gitmemesi veya gecikmesi gibi durumları da tespit edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Watch S1, çocukların gün boyunca beyin yorgunluğunu, göz yorgunluğunu, stresini, duygularını, kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini takip edebilen sağlık izleme özelliklerine de sahip. Koşu, ip atlama gibi farklı kategorilerde 100’den fazla ders mevcut. Saat, hikayeler, müzik, dil, matematik, mantıksal düşünme ve bulmaca oyunlarını kapsayan eğitici uygulamalar da içeriyor. Farklı saat yüzleri de mevcut.

Saat, çocukların arama yapmasına, mesaj göndermesine, arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyan WeChat ve diğer yerel uygulamaları destekliyor. Ebeveynler de Mitu uygulaması üzerinden çocuklarının kimlerle konuşabileceğini kontrol edebiliyor. Saat, çocukların bilgilerinin güvenliğini sağlamak için verileri birden fazla kez şifreleyen güçlü bir veri gizliliği koruma sistemine sahip. Ebeveynler dilerlerse saate şifre de koyabiliyor, uygulamalara erişim izinlerini yönetebiliyor.

Xiaomi, 6 dakika şarjla saatin tam gün kullanım sağladığını iddia ediyor. Son olarak, saat 20 metreye kadar su geçirmez.

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