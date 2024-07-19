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    Xiaomi Watch S4 Sport tanıtıldı: Titanyum gövde, safir cam, eSIM desteği

    Samsung'un ardından Xiaomi de ekstrem sporlarla uğraşanların dikkatini çekecek akıllı saatini tanıttı. Titanyum gövdeli Xiaomi Watch S4 Sport, ilk olarak Çin'de satışa çıkacak.

    Xiaomi CEO’su Lei Jun, 19 Temmuz’da düzenlenen etkinlik markanın bir dizi yeni ürününü tanıttı. Yeni katlanır telefonlar Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip 4 ile birlikte uygun fiyatlı akıllı bileklik Xiaomi Band 9 ve Galaxy Watch Ultra kadar dayanıklı akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4 Sport. Xiaomi’nin en dayanıklı saati özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Xiaomi Watch S4 Sport neler sunuyor?

    xiaomi watch s4 sport akıllı saat özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Watch S4 Sport, doğa sporları gibi zorlu şartlarda dayanıklı akıllı saat arayanlara hitap eden bir model. Akıllı saat, titanyum gövde ve fiziksel düğmeye sahip. Cam safir kristal, 2200 nit parlaklığa ulaşıyor, 1.43 inç OLED panel. Saatin pili 15 güne kadar dayandığı iddia edilen 586 mAh kapasiteli. 32MB RAM, 32GB depolama alanıyla geliyor.

    Xiaomi Watch S4 Sport ile 40 metreye kadar dalış yapılabiliyor; PADI tarafından test edilmiş ve EN13319 dalış sertifikası almış. Xiaomi, spor takip algoritmaları için saat üreticisi Suunto ile birlikte çalıştığını söylüyor. Dış antrenmanlar için, beş GNSS konumlandırmayı destekliyor. Çevrimdışı harita özelliği de bulunuyor ve eSIM desteği sayesinde telefonu evde bırakabilirsiniz.

    Kalp atış hızı ve kandaki oksijen sensörü de safir camla korunuyor. Xiaomi, sensörün %97.2 doğru ölçüm yaptığını iddia ediyor. Saatin ilginç özelliklerinden biri; bazı modellerle sınırlı olsa da yerleşik NFC sayesinde saati araba anahtarı olarak kullanabiliyorsunuz.

    Xiaomi Watch S4 Sport fiyatı

    Watch S4 Sport, nefes alabilen delikleri olan floroelastomer kayış, yumuşak ve hafif silikon kayış, daha zarif stil isteyenler için milano örme kayış ve spor sevenler için naylon kayış seçeneğiyle geliyor. Spor kayışlı modeller için fiyat 274 dolar, milano örgü modeli için fiyat 357 dolar.

    Xiaomi Watch S4 Sport özellikleri

    Xiaomi Watch S4 Sport teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.43 inç, 466x466, 326 ppi, AMOLED
    • Materyal: Titanyum alaşımlı yüzey, safir cam
    • Batarya: 586 mAh
    • Bellek: 32 MB RAM
    • Depolama: 32GB
    • Suya dayanıklılık: 5ATM, 40 metre dalış
    • Bağlantı: Bluetooth 5.2, NFC, eSIM
    • Uyumluluk: Android 8.0 veya iOS 12 ve üzeri
    • Yazılım: HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 46.9 x 46.9 x 12.6mm, 49 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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