Xiaomi Watch S4 Sport tanıtıldı: Titanyum gövde, safir cam, eSIM desteği

Xiaomi CEO’su Lei Jun, 19 Temmuz’da düzenlenen etkinlik markanın bir dizi yeni ürününü tanıttı. Yeni katlanır telefonlar Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip 4 ile birlikte uygun fiyatlı akıllı bileklik Xiaomi Band 9 ve Galaxy Watch Ultra kadar dayanıklı akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4 Sport. Xiaomi’nin en dayanıklı saati özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Xiaomi Watch S4 Sport neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch S4 Sport, doğa sporları gibi zorlu şartlarda dayanıklı akıllı saat arayanlara hitap eden bir model. Akıllı saat, titanyum gövde ve fiziksel düğmeye sahip. Cam safir kristal, 2200 nit parlaklığa ulaşıyor, 1.43 inç OLED panel. Saatin pili 15 güne kadar dayandığı iddia edilen 586 mAh kapasiteli. 32MB RAM, 32GB depolama alanıyla geliyor.

Xiaomi Watch S4 Sport ile 40 metreye kadar dalış yapılabiliyor; PADI tarafından test edilmiş ve EN13319 dalış sertifikası almış. Xiaomi, spor takip algoritmaları için saat üreticisi Suunto ile birlikte çalıştığını söylüyor. Dış antrenmanlar için, beş GNSS konumlandırmayı destekliyor. Çevrimdışı harita özelliği de bulunuyor ve eSIM desteği sayesinde telefonu evde bırakabilirsiniz.

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen sensörü de safir camla korunuyor. Xiaomi, sensörün %97.2 doğru ölçüm yaptığını iddia ediyor. Saatin ilginç özelliklerinden biri; bazı modellerle sınırlı olsa da yerleşik NFC sayesinde saati araba anahtarı olarak kullanabiliyorsunuz.

Xiaomi Watch S4 Sport fiyatı

Watch S4 Sport, nefes alabilen delikleri olan floroelastomer kayış, yumuşak ve hafif silikon kayış, daha zarif stil isteyenler için milano örme kayış ve spor sevenler için naylon kayış seçeneğiyle geliyor. Spor kayışlı modeller için fiyat 274 dolar, milano örgü modeli için fiyat 357 dolar.

Xiaomi Watch S4 Sport özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 1.43 inç, 466x466, 326 ppi, AMOLED

: 1.43 inç, 466x466, 326 ppi, AMOLED Materyal : Titanyum alaşımlı yüzey, safir cam

: Titanyum alaşımlı yüzey, safir cam Batarya : 586 mAh

: 586 mAh Bellek : 32 MB RAM

: 32 MB RAM Depolama : 32GB

: 32GB Suya dayanıklılık : 5ATM, 40 metre dalış

: 5ATM, 40 metre dalış Bağlantı : Bluetooth 5.2, NFC, eSIM

: Bluetooth 5.2, NFC, eSIM Uyumluluk : Android 8.0 veya iOS 12 ve üzeri

: Android 8.0 veya iOS 12 ve üzeri Yazılım : HyperOS

: HyperOS Boyut ve ağırlık: 46.9 x 46.9 x 12.6mm, 49 g

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