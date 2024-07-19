Xiaomi Watch S4 Sport tanıtıldı: Titanyum gövde, safir cam, eSIM desteği

- Xiaomi Watch S4 Sport neler sunuyor?
- Xiaomi Watch S4 Sport fiyatı
- Xiaomi Watch S4 Sport özellikleri
- Yorumlar
Xiaomi CEO’su Lei Jun, 19 Temmuz’da düzenlenen etkinlik markanın bir dizi yeni ürününü tanıttı. Yeni katlanır telefonlar Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip 4 ile birlikte uygun fiyatlı akıllı bileklik Xiaomi Band 9 ve Galaxy Watch Ultra kadar dayanıklı akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4 Sport. Xiaomi’nin en dayanıklı saati özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
Xiaomi Watch S4 Sport neler sunuyor?
Xiaomi Watch S4 Sport ile 40 metreye kadar dalış yapılabiliyor; PADI tarafından test edilmiş ve EN13319 dalış sertifikası almış. Xiaomi, spor takip algoritmaları için saat üreticisi Suunto ile birlikte çalıştığını söylüyor. Dış antrenmanlar için, beş GNSS konumlandırmayı destekliyor. Çevrimdışı harita özelliği de bulunuyor ve eSIM desteği sayesinde telefonu evde bırakabilirsiniz.
Kalp atış hızı ve kandaki oksijen sensörü de safir camla korunuyor. Xiaomi, sensörün %97.2 doğru ölçüm yaptığını iddia ediyor. Saatin ilginç özelliklerinden biri; bazı modellerle sınırlı olsa da yerleşik NFC sayesinde saati araba anahtarı olarak kullanabiliyorsunuz.
Xiaomi Watch S4 Sport fiyatı
Watch S4 Sport, nefes alabilen delikleri olan floroelastomer kayış, yumuşak ve hafif silikon kayış, daha zarif stil isteyenler için milano örme kayış ve spor sevenler için naylon kayış seçeneğiyle geliyor. Spor kayışlı modeller için fiyat 274 dolar, milano örgü modeli için fiyat 357 dolar.
Xiaomi Watch S4 Sport özellikleri
- Ekran: 1.43 inç, 466x466, 326 ppi, AMOLED
- Materyal: Titanyum alaşımlı yüzey, safir cam
- Batarya: 586 mAh
- Bellek: 32 MB RAM
- Depolama: 32GB
- Suya dayanıklılık: 5ATM, 40 metre dalış
- Bağlantı: Bluetooth 5.2, NFC, eSIM
- Uyumluluk: Android 8.0 veya iOS 12 ve üzeri
- Yazılım: HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 46.9 x 46.9 x 12.6mm, 49 g
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.