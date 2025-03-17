Xpeng G6, yeni ultra hızlı bataryalarla güncellendi: 10 dakikada 450 km menzil!

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Xpeng, güncellenmiş elektrikli G6 modelini Çin'de tanıttı. 800 V mimarili ve 5C ultra hızlı bataryalarla güncellenen otomobil, 24.400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

2055 Xpeng G6 özellikleri

Tesla Model Y'ye rakip olan orta boy SUV'nin dış tasarımında yapılan en büyük değişiklik, artık boydan boya uzanan LED şeridinin eklenmiş olması.

Ancak otomobildeki en büyük iyileştirme batarya tarafında gerçekleştirilmiş. 5C ultra hızlı şarja olanak tanıyan yeni piller ve 800 V elektrik mimarisiyle Xpeng G6, %10'dan %80'a sadece 12 dakikada şarj olabiliyor ve 10 dakikalık şarj ile 450 km menzil kazanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Xpeng'in yeni pilleri ayrıca soğuk koşullarda daha iyi performans gösteriyor ve -30 derecede dahi %10-80 şarj süresi 15 dakikadan biraz fazla sürüyor. Şirketin "AI battery" olarak adlandırdığı batarya paketi, kurşun geçirmez zırhıyla 1000 derece sıcaklıklara ve 80 tona kadar basınca dayanabiliyor.

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Xpeng, aracın batarya kapasitesi hakkında ayrıntıları yayınlamamış olsa da, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan veriler, 68,5 kWh bataryaya sahip modelin 625 km, 80,8 kWh'lik modelin ise 725 km menzile sahip olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Üç farklı versiyona sahip olan otomobil, arka aksta yer alan 292 beygirlik bir motordan güç alıyor ve 6,3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ve 202 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

Tüm G6 modelleri, birçok kamera, milimetre dalga radarları ve ultrasonik radarlar içeren Turing AI akıllı sürüş sistemiyle birlikte geliyor. G6'nın kabininde yapılan güncellemeler arasında 9 inçlik dijital dikiz aynası ile ısıtma, havalandırma ve masaj işlevlerine sahip yeni ön koltuklar yer alıyor.

2025 Xpeng G6, Çin'de 24.400 dolardan başlayıp 27.500 dolara kadar çıkan iddiali fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

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2025 Xpeng G6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı