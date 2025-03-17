Xpeng G6, yeni ultra hızlı bataryalarla güncellendi: 10 dakikada 450 km menzil!

2055 Xpeng G6 özellikleri
Tesla Model Y'ye rakip olan orta boy SUV'nin dış tasarımında yapılan en büyük değişiklik, artık boydan boya uzanan LED şeridinin eklenmiş olması.
Ancak otomobildeki en büyük iyileştirme batarya tarafında gerçekleştirilmiş. 5C ultra hızlı şarja olanak tanıyan yeni piller ve 800 V elektrik mimarisiyle Xpeng G6, %10'dan %80'a sadece 12 dakikada şarj olabiliyor ve 10 dakikalık şarj ile 450 km menzil kazanabiliyor.
Xpeng, aracın batarya kapasitesi hakkında ayrıntıları yayınlamamış olsa da, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan veriler, 68,5 kWh bataryaya sahip modelin 625 km, 80,8 kWh'lik modelin ise 725 km menzile sahip olduğunu gösteriyor.
Tüm G6 modelleri, birçok kamera, milimetre dalga radarları ve ultrasonik radarlar içeren Turing AI akıllı sürüş sistemiyle birlikte geliyor. G6'nın kabininde yapılan güncellemeler arasında 9 inçlik dijital dikiz aynası ile ısıtma, havalandırma ve masaj işlevlerine sahip yeni ön koltuklar yer alıyor.
2025 Xpeng G6, Çin'de 24.400 dolardan başlayıp 27.500 dolara kadar çıkan iddiali fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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