XRING 03 yolda: Xiaomi kendi çip ekosistemini kuruyor

Xiaomi kendi çip ekosistemini kuruyor
Kaçıranlar için Xiaomi'nin geliştirdiği ilk özel işlemcilerden biri olan XRING 01, şirketin bu alandaki en önemli adımlarından biri oldu. Yonganın 1 milyon adetlik sevkiyat hacmi, her ne kadar Qualcomm ve MediaTek'in gerisinde kalsa da, şirket uzun vadeli plan yapmaya başladı. Şirket son 5 yılda otomotiv, özel silikon, büyük dil modelleri ve akıllı ev ürünleri gibi alanlara toplam 105.5 milyar yuan yatırım yaptı.
Bu yatırımların şirkete yaklaşık 64 milyar dolarlık gelir sağladığı belirtiliyor. Şimdi ise Xiaomi, bu yatırımı neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor. Aktarılan bilgilere göre bir sonraki nesil işlemci olan XRING 03, bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılabilir. Lu Weibing tarafından paylaşılan detaylara göre Xiaomi, yeni çipinde TSMC'nin 2nm üretim sürecine geçmeyecek. Bunun yerine şirketin daha olgun ve maliyet açısından avantajlı olan 3nm “"N3P" sürecinde kalacak.
Bu karar ilk bakışta teknolojik yarışta geri kalmak gibi görünse de, Xiaomi'nin mevcut üretim hacmi düşünüldüğünde mantıklı bir tercih olabilir. Çünkü yeni nesil üretim teknolojileri; tasarım, prototip geliştirme, test ve seri üretim tarafında ciddi maliyetler yaratıyor. Şirketin XRING 03'te büyük ihtimalle ARM tabanlı CPU ve GPU tasarımlarını kullanmaya devam edeceği söyleniyor.
Ancak Xiaomi'nin uzun vadeli hedefi, tıpkı Qualcomm'un Oryon mimarisinde yaptığı gibi tamamen kendi işlemci çekirdeklerini geliştirmek. Özellikle Apple'ın A serisi işlemcileriyle elde ettiği başarı ve Qualcomm'un özel çekirdek stratejisi düşünüldüğünde, Xiaomi'nin de benzer bir yola girmesi mobil işlemci pazarındaki rekabeti önümüzdeki yıllarda daha da kızıştırabilir.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.